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jeffrey epstein

Az Epstein-aktákban felmerülő politikusokat és diplomatákat hallgatják ki

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A hírhedt Epstein-aktákban felmerült több norvég politikus és diplomata neve is, ami hatalmas botrányt váltott ki. Szerdán többeket is kihallgatnak az üggyel kapcsolatban, köztük Jonas Gahr Støre miniszterelnököt, aki tagadja, hogy kapcsolatban állt volna Epsteinnel.
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jeffrey epsteinNorvégiaKihallgatás

A norvég parlament szerdán nyilvános meghallgatásokat tart Jeffrey Epstein, az amerikai szexuális bűnöző és norvég diplomaták, valamint politikusok közötti kapcsolatokról. Donald Trump amerikai elnök igazságügyi minisztériuma januárban nyilvánosságra hozta az Epstein-aktákat, amelyek politikusokhoz, királyi családtagokhoz és a világ leggazdagabbjaihoz fűződő kapcsolatokat tártak fel. Ezt követően Norvégiában több rendőrségi vizsgálat is indult.

Az Epstein-aktákban felmerülő politikusokat és diplomatákat hallgatják ki
Az Epstein-aktákban felmerülő politikusokat és diplomatákat hallgatják ki. Fotó: AFP/House Oversight Democrats

Több név is felmerült az Epstein-aktákban

A kormánynak magyarázatot kell adnia arra, mit tesz a külügyi szolgálatba vetett bizalom helyreállításáért – jelentette ki Jonas Andersen Sayed, a norvég parlament Ellenőrzési és Alkotmányügyi Bizottságának meghallgatási elnöke.

Sokan tanúsítottak rendkívül rossz ítélőképességet

- mondta Andersen Sayed a Reutersnek azokról, akik baráti kapcsolatot ápoltak Epsteinnel.

A bizottság 11 jelenlegi és korábbi külügyminisztert, valamint fejlesztési minisztert idézett be, köztük Jonas Gahr Støre miniszterelnököt, aki 2005 és 2012 között töltötte be a külügyminiszteri posztot. Støre korábban úgy nyilatkozott, hogy semmilyen kapcsolata nem volt Epsteinnel.

Børge Brende korábbi külügyminiszter, akinek szintén tanúskodnia kell, lemondott a Világgazdasági Fórum (WEF) elnök-vezérigazgatói tisztségéről, miután fény derült az Epsteinhez fűződő baráti viszonyára. Brende kijelentette: nem volt tudomása Epstein múltjáról és bűncselekményeiről, mielőtt 2018-ban először találkozott vele, és sajnálja, hogy nem nézett utána alaposabban.

Erik Solheim volt fejlesztési miniszter, aki szerdán tesz vallomást, túlzott reakciónak nevezte a parlamenti vizsgálatot. Szerinte a folyamat megbénítja a külügyet, mivel a diplomaták a szükségtelen önmérsékletet fogják választani, ami árt a nemzeti érdekeknek.

Rendkívül kiterjedt az Epstein-botrány Norvégiában

Bár a parlament előtt nem kell megjelenniük, számos más, Epstein-kapcsolatokkal rendelkező prominens norvég személyiség ellen folyik rendőrségi nyomozás korrupció vádjával. Köztük van Thorbjørn Jagland volt miniszterelnök, Terje Rød-Larsen volt miniszter és Mona Juul egykori diplomata is. Mindhárman tagadják, hogy bármilyen bűncselekményt elkövettek volna.

Rød-Larsen bocsánatot kért az Epsteinhez fűződő szoros kapcsolatáért – amely egy személyi kölcsönt is magában foglalt a finanszírozótól –, és 2020-ban lemondott a New York-i Nemzetközi Békeintézet (IPI) vezérigazgatói posztjáról. Emellett Mette-Marit koronahercegné, Haakon király felesége is bocsánatot kért az Epsteinnel való barátságáért, de őt sem vonják be a meghallgatásba.

Ezzel párhuzamosan a parlament akadémikusokból és jogi szakértőkből álló külső bizottságot nevezett ki, hogy vizsgálja meg az akták által felszínre hozott ügyeket, azzal a céllal, hogy javítsák a norvég hatóságok tisztességét és átláthatóságát. A vizsgálóbizottság a tervek szerint 2028 elején nyújtja be jelentését.

Az Epstein-botrány az Egyesült Királyságot sem kerülte el

A brit királyi családból rendkívül szoros barátságot ápolt András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson. A yorki herceget minden rangjától és titulusától megfosztották, beleértve a hercegi és a királyi fenség megszólítást is, valamint őrizetbe is vették egy időre. A politikusok közül Peter Mandelson egykori munkáspárti miniszter neve merült fel az aktákban, illetve több más brit vezető politikusé is.

 

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