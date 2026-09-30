A norvég parlament szerdán nyilvános meghallgatásokat tart Jeffrey Epstein, az amerikai szexuális bűnöző és norvég diplomaták, valamint politikusok közötti kapcsolatokról. Donald Trump amerikai elnök igazságügyi minisztériuma januárban nyilvánosságra hozta az Epstein-aktákat, amelyek politikusokhoz, királyi családtagokhoz és a világ leggazdagabbjaihoz fűződő kapcsolatokat tártak fel. Ezt követően Norvégiában több rendőrségi vizsgálat is indult.

Az Epstein-aktákban felmerülő politikusokat és diplomatákat hallgatják ki. Fotó: AFP/House Oversight Democrats

Több név is felmerült az Epstein-aktákban

A kormánynak magyarázatot kell adnia arra, mit tesz a külügyi szolgálatba vetett bizalom helyreállításáért – jelentette ki Jonas Andersen Sayed, a norvég parlament Ellenőrzési és Alkotmányügyi Bizottságának meghallgatási elnöke.

Sokan tanúsítottak rendkívül rossz ítélőképességet

- mondta Andersen Sayed a Reutersnek azokról, akik baráti kapcsolatot ápoltak Epsteinnel.

A bizottság 11 jelenlegi és korábbi külügyminisztert, valamint fejlesztési minisztert idézett be, köztük Jonas Gahr Støre miniszterelnököt, aki 2005 és 2012 között töltötte be a külügyminiszteri posztot. Støre korábban úgy nyilatkozott, hogy semmilyen kapcsolata nem volt Epsteinnel.

Børge Brende korábbi külügyminiszter, akinek szintén tanúskodnia kell, lemondott a Világgazdasági Fórum (WEF) elnök-vezérigazgatói tisztségéről, miután fény derült az Epsteinhez fűződő baráti viszonyára. Brende kijelentette: nem volt tudomása Epstein múltjáról és bűncselekményeiről, mielőtt 2018-ban először találkozott vele, és sajnálja, hogy nem nézett utána alaposabban.

Erik Solheim volt fejlesztési miniszter, aki szerdán tesz vallomást, túlzott reakciónak nevezte a parlamenti vizsgálatot. Szerinte a folyamat megbénítja a külügyet, mivel a diplomaták a szükségtelen önmérsékletet fogják választani, ami árt a nemzeti érdekeknek.

Rendkívül kiterjedt az Epstein-botrány Norvégiában

Bár a parlament előtt nem kell megjelenniük, számos más, Epstein-kapcsolatokkal rendelkező prominens norvég személyiség ellen folyik rendőrségi nyomozás korrupció vádjával. Köztük van Thorbjørn Jagland volt miniszterelnök, Terje Rød-Larsen volt miniszter és Mona Juul egykori diplomata is. Mindhárman tagadják, hogy bármilyen bűncselekményt elkövettek volna.