Az Epstein-aktákban felmerülő politikusokat és diplomatákat hallgatják ki

A norvég parlament szerdán nyilvános meghallgatásokat tart Jeffrey Epstein, az amerikai szexuális bűnöző és norvég diplomaták, valamint politikusok közötti kapcsolatokról. Donald Trump amerikai elnök igazságügyi minisztériuma januárban nyilvánosságra hozta az Epstein-aktákat, amelyek politikusokhoz, királyi családtagokhoz és a világ leggazdagabbjaihoz fűződő kapcsolatokat tártak fel. Ezt követően Norvégiában több rendőrségi vizsgálat is indult.
Több név is felmerült az Epstein-aktákban
A kormánynak magyarázatot kell adnia arra, mit tesz a külügyi szolgálatba vetett bizalom helyreállításáért – jelentette ki Jonas Andersen Sayed, a norvég parlament Ellenőrzési és Alkotmányügyi Bizottságának meghallgatási elnöke.
Sokan tanúsítottak rendkívül rossz ítélőképességet
- mondta Andersen Sayed a Reutersnek azokról, akik baráti kapcsolatot ápoltak Epsteinnel.
A bizottság 11 jelenlegi és korábbi külügyminisztert, valamint fejlesztési minisztert idézett be, köztük Jonas Gahr Støre miniszterelnököt, aki 2005 és 2012 között töltötte be a külügyminiszteri posztot. Støre korábban úgy nyilatkozott, hogy semmilyen kapcsolata nem volt Epsteinnel.
Børge Brende korábbi külügyminiszter, akinek szintén tanúskodnia kell, lemondott a Világgazdasági Fórum (WEF) elnök-vezérigazgatói tisztségéről, miután fény derült az Epsteinhez fűződő baráti viszonyára. Brende kijelentette: nem volt tudomása Epstein múltjáról és bűncselekményeiről, mielőtt 2018-ban először találkozott vele, és sajnálja, hogy nem nézett utána alaposabban.
Erik Solheim volt fejlesztési miniszter, aki szerdán tesz vallomást, túlzott reakciónak nevezte a parlamenti vizsgálatot. Szerinte a folyamat megbénítja a külügyet, mivel a diplomaták a szükségtelen önmérsékletet fogják választani, ami árt a nemzeti érdekeknek.
Rendkívül kiterjedt az Epstein-botrány Norvégiában
Bár a parlament előtt nem kell megjelenniük, számos más, Epstein-kapcsolatokkal rendelkező prominens norvég személyiség ellen folyik rendőrségi nyomozás korrupció vádjával. Köztük van Thorbjørn Jagland volt miniszterelnök, Terje Rød-Larsen volt miniszter és Mona Juul egykori diplomata is. Mindhárman tagadják, hogy bármilyen bűncselekményt elkövettek volna.
Rød-Larsen bocsánatot kért az Epsteinhez fűződő szoros kapcsolatáért – amely egy személyi kölcsönt is magában foglalt a finanszírozótól –, és 2020-ban lemondott a New York-i Nemzetközi Békeintézet (IPI) vezérigazgatói posztjáról. Emellett Mette-Marit koronahercegné, Haakon király felesége is bocsánatot kért az Epsteinnel való barátságáért, de őt sem vonják be a meghallgatásba.
Ezzel párhuzamosan a parlament akadémikusokból és jogi szakértőkből álló külső bizottságot nevezett ki, hogy vizsgálja meg az akták által felszínre hozott ügyeket, azzal a céllal, hogy javítsák a norvég hatóságok tisztességét és átláthatóságát. A vizsgálóbizottság a tervek szerint 2028 elején nyújtja be jelentését.
Az Epstein-botrány az Egyesült Királyságot sem kerülte el
A brit királyi családból rendkívül szoros barátságot ápolt András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson. A yorki herceget minden rangjától és titulusától megfosztották, beleértve a hercegi és a királyi fenség megszólítást is, valamint őrizetbe is vették egy időre. A politikusok közül Peter Mandelson egykori munkáspárti miniszter neve merült fel az aktákban, illetve több más brit vezető politikusé is.