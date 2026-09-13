Lángba borult a magyarok egyik kedvenc üdülőhelye – nagy a baj!

Az erdőtűz délután három óra körül keletkezhetett egy kisebb katolikus kápolnában, pontos okát azonban egyelőre nem közölték. A lángok gyorsan átterjedtek a környező növényzetre, majd végigsöpörtek a hegyi településhez közeli domboldalakon.

Hatalmas erdőtűz tombol a Costa del Solon, megkezdődött a lakók evakuálása. Fotó: GUILLAUME PINON / Hans Lucas

Egy kápolnából indulhatott a Costa del Solon tomboló erdőtűz

A helyszínen készült felvételeken látható, amint a vörös lángok elérik a fák koronáját, a térség fölé pedig hatalmas füstfelhő emelkedik. A The Sun beszámolója szerint kezdetben öt helikoptert vetettek be, később azonban a légi egységek száma húsz körülire emelkedett.

A környéken élők telefonos vészriasztást kaptak. A hatóságok arra kérték az érintett területek lakóit, hogy lehetőleg falazott épületben keressenek menedéket, zárják be az ajtókat és az ablakokat, valamint kövessék a segélyszolgálatok utasításait.

Az oltást az óránként közel 50 kilométeres széllökések is nehezítik. Az erős légmozgás gyorsíthatja a lángok terjedését, és sűrű füstöt sodorhat a lakott területek felé.

Este evakuálták a tűz keletkezési helyéhez közeli Montemayor Alto zárt lakóparkot is. A területen mintegy 125 luxusvilla található. A kiürítést az andalúz regionális kormány veszélyhelyzeti koordinációs központja is megerősítette.

Egyelőre nem érkezett jelentés sérültekről. A tűzoltók továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén.