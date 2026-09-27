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lanzarote

Csoportosan megerőszakoltak egy nőt egy migránsokat szállító hajón a tengeren, a kisgyereket pedig a vízbe dobták, mert sírt

26 perce
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Három férfit vettek őrizetbe Spanyolországban, miután egy nő arról számolt be, hogy szexuálisan bántalmazták a Lanzarote felé tartó migránshajón. A sziget mentőszolgálatának vezetője egy másik, különösen megrázó esetről is beszélt: állítása szerint egy korábbi átkelés során egy kétéves gyereket a tengerbe dobtak, mert sírt.
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lanzarotemigránsnemi erőszak

A 21, 25 és 30 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy szeptember 16-án, a tengeri átkelés közben bántalmaztak egy nőt. Az áldozat a hajó érkezése után szólt a mentőszolgálatnak. Orvosi ellátást kapott, a rendőrök pedig meghallgattak egy utast, aki azt mondta, tanúja volt a történteknek. A három gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték.

August 27, 2026, Ceuta, Spain: Migrants queue to receive humanitarian aid on 27 August 2026 in Ceuta (Spain). Protesters have tried to prevent Red Cross volunteers from distributing food parcels to migrants on TrampolÃ­n beach and have caused disturbances on BenÃ­tez de Cueta beach, leading to police charges, after they forced their way into the migrant settlements where people spend the night in the area and caused damage, including the burning of belongings.[**********]..27 AUGUST 2026 MIGRATION CRISIS;PIXELLATED..Marcos Moreno / Europa Press..08/27/2026.
Migránsok segélycsomagokért állnak sorban, amit a Vöröskereszt önkéntesei osztanak szét a Trampolín strandon
Fotó: Marcos Moreno/ZUMA Press/Northfoto

A hajó útja egyébként is tragédiával végződött: a mentés során három holttestet emeltek ki a vízből, és az utasok beszámolói alapján további emberek tűnhettek el a tengeren.

Egy kétéves gyerekről is beszélt a mentőszolgálat vezetője

A szexuális bántalmazás ügyéről kérdezték Enrique Espinosát, Lanzarote biztonsági és mentőszolgálatának vezetőjét a helyi Crónicas Rádióban. Ekkor egy másik átkelésről mesélt: állítása szerint egy hajón a vízbe dobtak egy kétéves gyereket, aki az édesanyja mellett sírt.

Espinosa nem közölte, mikor történt ez az eset, ki dobta a gyereket a tengerbe, és mi lett a gyermek sorsa. A rendelkezésre álló információk alapján a két történetet nem lehet ugyanahhoz a hajóúthoz kötni.

Több mint 450 migránst mentettek ki Lanzarote közelében az elmúlt napokban. A spanyol parti őrség szerda délután és péntek kora reggel között négy, összesen 262 embert szállító hajót fogott el a nyaralósziget közelében.

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