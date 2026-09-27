Csoportosan megerőszakoltak egy nőt egy migránsokat szállító hajón a tengeren, a kisgyereket pedig a vízbe dobták, mert sírt

A 21, 25 és 30 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy szeptember 16-án, a tengeri átkelés közben bántalmaztak egy nőt. Az áldozat a hajó érkezése után szólt a mentőszolgálatnak. Orvosi ellátást kapott, a rendőrök pedig meghallgattak egy utast, aki azt mondta, tanúja volt a történteknek. A három gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték.

Migránsok segélycsomagokért állnak sorban, amit a Vöröskereszt önkéntesei osztanak szét a Trampolín strandon

Fotó: Marcos Moreno/ZUMA Press/Northfoto

A hajó útja egyébként is tragédiával végződött: a mentés során három holttestet emeltek ki a vízből, és az utasok beszámolói alapján további emberek tűnhettek el a tengeren.

Egy kétéves gyerekről is beszélt a mentőszolgálat vezetője

A szexuális bántalmazás ügyéről kérdezték Enrique Espinosát, Lanzarote biztonsági és mentőszolgálatának vezetőjét a helyi Crónicas Rádióban. Ekkor egy másik átkelésről mesélt: állítása szerint egy hajón a vízbe dobtak egy kétéves gyereket, aki az édesanyja mellett sírt.

Espinosa nem közölte, mikor történt ez az eset, ki dobta a gyereket a tengerbe, és mi lett a gyermek sorsa. A rendelkezésre álló információk alapján a két történetet nem lehet ugyanahhoz a hajóúthoz kötni.

Több mint 450 migránst mentettek ki Lanzarote közelében az elmúlt napokban. A spanyol parti őrség szerda délután és péntek kora reggel között négy, összesen 262 embert szállító hajót fogott el a nyaralósziget közelében.