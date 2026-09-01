Esküvő helyett esküdtszék várta volna a több ezer kilométerre lévő menyasszonyt - videó

Különös meglepetés érte egy amerikai menyasszonyt: éppen az esküvője napjára idézték be esküdtnek, miközben a nagy napra Rómában készült – írja a New York Post.

Katrina Badowski aligha felejti el az esküvője előtti hetek egyik legfurcsább pillanatát: kiderült, hogy a bíróság ugyanarra a napra számít rá, amikor ő éppen férjhez megy Rómában.

Fotó: Faebook/Katrina Badowski

Az esküvő vagy az esküdtszék? Nem volt könnyű választás

A 35 éves Kansas City-ben élő Katrina Badowski augusztus 14-én kapta kézhez a levelet, amely szerint hétfőtől egy héten át esküdtként kellett volna megjelennie a bíróságon. Csakhogy ugyanerre a napra volt kitűzve az esküvője a 42 éves Billie Rodriguezzel – több mint 8000 kilométerrel arrébb.

Szó szerint leesett az állam, mint egy rajzfilmben

– mesélte a nő, amikor a Wyandotte megyei bíróság előtt beszélt a történtekről.

Katrina Badowski később TikTokon is megmutatta az idézést. A videót azóta 1,4 millióan látták.

Kicsi az esélye, hogy az esküvőd napjára idéznek be esküdtszéki szolgálatra, de sosem nulla

– írta a felvételhez, majd hozzátette: „A kormány NAGYON szeretne részt venni a házasságomban.”

A menyasszony így nem vehette félvállról az idézést:

aki megfelelő indok nélkül marad távol az esküdtszéki szolgálattól, Kansasben napi 100 dolláros, azaz nagyjából 31 600 forintos bírságot kaphat, sőt akár bíróság megsértése miatt is indulhat eljárás ellene.

Badowski nem akarta egyszerűen figyelmen kívül hagyni a felszólítást. Elmondása szerint kifejezetten szívesen teljesítette volna az esküdti feladatot, hiszen több mint egy évtizede nem hívták be.

„Mindig is érdekesnek tartottam volna megtapasztalni ezt az állampolgári felelősséget, különösen egy összetett vagy nagy visszhangot kiváltó ügyben” – mondta a People-nek.

Egy e-mail kellett ahhoz, hogy megoldódjon a helyzet

A római esküvő miatt azonban szóba sem jöhetett, hogy megjelenjen a bíróságon.

A repülőjegyeket, a helyszínt és a szolgáltatókat már mind lefoglalták és kifizették.

A menyasszony ezért e-mailben felvette a kapcsolatot a bírósággal. Nem kellett sokáig magyarázkodnia: felmentették az esküdtszéki szolgálat alól, ráadásul egy kedves üzenetet is kapott.

Megkaptuk az üzenetét, és felmentettük az esküdtszéki szolgálat alól. Köszönjük, és gratulálunk!

– állt a válaszban.