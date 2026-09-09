Rommá vált az otthonuk az esküvőjük napján, de az ukrán pár így is összeházasodott - videó

Egy orosz rakéta- és dróntámadás során súlyosan megrongálódott egy ukrán pár kijevi otthona néhány órával a szeptember 8-ra tervezett esküvőjük előtt. Liudmyla és Leonid Ryzhak azonban nem mondta le a nagy napot: a törmelék alól előkeresték az esküvői ruháikat, majd az újabb légiriadó ellenére elindultak az anyakönyvi hivatalba – olvashaó az ABC News oldalán.

A fénykép egy megrongálódott toronyházat ábrázol egy kijevi dróntámadást követően, 2026. szeptember 9-én, Ukrajna orosz inváziója közepette.

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A 33 éves Liudmyla Ryzhak és 43 éves, a kelet-ukrajnai fronton szolgáló párja már korábban is többször elhalasztotta az esküvőt a háború miatt.

Ezúttal egy, a lakóépületükkel szemközti raktárt ért orosz csapás, amelynek lökéshulláma betörte a lakás ablakait, feldöntötte a bútorokat, és lakhatatlanná tette az otthonukat.

A pár a nő hatéves kislánnyal és két tengerimalaccal óvóhelyre menekült. A macskát nem tudták magukkal vinni, mert az állat ijedtében elbújt. Mire újabb támadás érte a környéket, már biztonságban voltak.

A ruhákat is a törmelék alól szedték elő

Liudmylának a fehér tüllszoknyáját is a romok közül kellett előásnia, a ruháról pedig üvegszilánkokat rázott le. Leonid fekete nadrágját nem sikerült megtalálni a törmelék alatt, ezért a szertartásra katonai nadrágban érkezett.

A pár három éve, közös ismerősök révén találkozott. Kezdetben egyikük sem keresett komoly kapcsolatot, de a barátságuk fokozatosan szerelemmé alakult. Liudmyla támogatta Leonidot a frontszolgálatai alatt, a férfi pedig másfél héttel az esküvő előtt érkezett Kijevbe szabadságra.

A házasságkötést azonban hat napon át nem tudták elintézni a folyamatos légiriadók miatt.

Végül szeptember 8-ra kaptak időpontot – éppen arra a napra, amikor súlyos károk keletkeztek az otthonukban.

A légiriadó sem akadályozta meg az esküvőt

A pár a történtek ellenére elindult az anyakönyvi hivatalba, ahová 10 óra 40 perckor meg is érkeztek. Nem sokkal később azonban ismét felharsantak a szirénák, ezért az épületet biztonsági okokból bezárták.

Közel három órán át várakoztak, miközben robbanások rázták meg a környéket, és több helyen tűz ütött ki.

A légiriadó után végül megtarthatták a szertartást. Leonid hagyományos, hímzett ukrán inget viselt, Liudmyla ruháján pedig még látszottak a romok és a törött üvegek nyomai.