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Rekordot döntött a rendkívüli időjárás: 35 napja esik az eső Tokióban

2026. szeptember 30. 11:50
Olvasási idő: 4 perc
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Hiába várják a tokióiak a napsütést, egyelőre nem akar véget érni a rendkívüli esős időszak. A 35 napos sorozat már rekordot döntött, a következményeit pedig a boltokban és a mindennapokban is érzik.
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időjárástokióeső

Tokióban 35 egymást követő napon esett az eső, amire 1886 óta nem volt példa. A rendkívüli időjárás nemcsak a város mindennapjait nehezíti meg, hanem a zöldségárakat és a lakók közérzetét is befolyásolja – írja a The Guardian.

eső
35 napja esik az eső Tokióban, megdőlt egy 140 éves rekord
Fotó: YOSHITAKA NISHI / AFP

A japán főváros központjában szeptember eleje óta 629 milliméter csapadék hullott, csaknem háromszor annyi, mint amennyi ilyenkor megszokott. 

Ebben az időszakban mindössze 45,8 órán át sütött a nap, 14 napon pedig egyetlen percre sem bújt elő.

A meteorológusok szerint az éghajlatváltozás és az idei El Niño együttes hatása is szerepet játszhat a szokatlan időjárásban. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tokiói esőzés és a klímaváltozás között közvetlen kapcsolatot egyelőre nem lehet bizonyítani.

Fejfájást okozhat a folyamatos eső

A tartós csapadék már a lakók közérzetén is érezteti hatását. Egy tokiói orvos szerint a hosszan tartó eső, az alacsony légnyomás és a magas páratartalom fejfájást, szédülést és egyéb panaszokat válthat ki.

A szokatlan időjárás a mezőgazdaságot sem kíméli: a Tokió környéki termőföldeken a rengeteg eső miatt jelentős károk keletkeztek a termésben, főként a leveles zöldségek drágultak.

 Egy tokiói szupermarket dolgozója szerint egy fej saláta ára már 450 jen, több mint a duplája a korábbinak.

A lakók arra is panaszkodnak, hogy a ruháikat sem tudják rendesen megszárítani, ezért egyre gyakrabban járnak mosodába. A közösségi oldalakon már az „esőfáradtság” kifejezés is megjelent.

És egyelőre nincs jele annak, hogy gyorsan véget érne a rossz idő: a meteorológusok szerint újabb csapadék érkezhet, miközben a szezon 26. tájfunja is a Tokiót magában foglaló Kanto régió felé tart.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a heves vihar után egy cápa úszott az elárasztott New Jersey-i utcákon, ahol helyenként több mint egy méter magasan állt a víz.
 

 

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