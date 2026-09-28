852 ember halt meg Európa egyik legsúlyosabb hajókatasztrófájában

Az Estonia 1994. szeptember 27-én este indult el Tallinnból Stockholm felé. A német gyártású, nagy méretű személy- és autókomp rendszeres járatként közlekedett Észtország és Svédország között. A hajó úgynevezett ro-ro komp volt, vagyis az autók és más járművek a hajó egyik végén behajthattak, majd a másik oldalon kihajthattak. Az utasok számára étterem, zene, tánc és bár is rendelkezésre állt. Az út során azonban viharos időjárás alakult ki. A hullámok magassága a becslések szerint elérte a 4,5–6 métert. Éjfél után a helyzet rövid idő alatt drámai módon megváltozott - írja a History.
Egy hatalmas csattanás után elszabadult a pokol
A beszámolók szerint éjjel egy óra körül többen egy erős, fémszerű csattanást hallottak a hajó orra felől. A hivatalos vizsgálat későbbi megállapításai szerint ekkor az orr-rész védőburkolata, az úgynevezett felhajtható hajóorr (bow visor) meghibásodott és levált.
A szerkezet az autók be- és kihajtását biztosító rámpa védelmét szolgálta. Miután az orr-rész levált, a hatalmas mennyiségű tengervíz akadálytalanul ömlött az autófedélzetre.
A nagy, egybefüggő fedélzetre betörő víz gyorsan megváltoztatta a hajó stabilitását. Az Estonia rövid idő alatt erősen megdőlt, majd felborult és elsüllyedt. A hajó 1 óra 22 perckor adta le első segélykérését. Ezt követően már csak percek álltak rendelkezésre.
852 ember halt meg az Estonia tragédia során
A fedélzeten 989 ember tartózkodott. Közülük mindössze 137-en élték túl a katasztrófát.
Sokan nem tudtak kijutni a gyorsan megdőlő hajóból. Akiknek sikerült elhagyniuk az Estoniát, azok közül is többen a jeges Balti-tengerben vesztették életüket. Mások kihűlés miatt haltak meg. A mentésben helikopterek is részt vettek. Az utolsó túlélőket órákkal a hajó elsüllyedése után emelték ki a vízből.
A 852 halálos áldozat közül 501 svéd állampolgár volt, így Svédországot különösen súlyosan érintette a tragédia.
A hivatalos vizsgálat szerint a hajó szerkezeti hibája okozta a tragédiát
Az észt, finn és svéd hatóságok közös vizsgálata arra jutott, hogy az Estonia orr-részének zárszerkezetei nem bírták a hullámok által kifejtett terhelést - írja a CTIF.
A hajóorr levált, a víz pedig bejutott az autófedélzetre. Az ott összegyűlt víz miatt a hajó elvesztette stabilitását, majd rendkívül gyorsan felborult.
A vizsgálat megállapításai szerint tehát nem egy robbanás vagy egy másik hajóval történt ütközés okozta a katasztrófát, hanem a hajó szerkezeti meghibásodása és az időjárási körülmények együtt vezettek a tragédiához.
A katasztrófa után a kompok biztonsági szabályait is szigorították.
Többek között megerősítették az orr-részekre vonatkozó követelményeket, és nagyobb hangsúlyt kapott a víz elleni védelem, valamint a vízzáró rekeszek és a vízelvezető rendszerek kialakítása.
Évtizedekig tartó találgatások
A hivatalos magyarázat ellenére az Estonia tragédiáját követően számos túlélő, hozzátartozó és más érintett nem fogadta el teljesen a történtekről kialakított képet.
A roncs vizsgálatakor az orr-rész levált elemét a hajótesttől külön találták meg. Később azonban olyan állítások is megjelentek, amelyek szerint a hajótest sérülései egy esetleges robbanásra vagy külső ütközésre utalhatnak.
A találgatásokat különösen felerősítette egy 2020-ban bemutatott svéd dokumentumfilm, amely egy nagy méretű sérülést mutatott be az Estonia hajótestén.
A felvételek nyomán felmerült annak lehetősége is, hogy a hajót valamilyen külső tárgy, akár egy másik hajó vagy tengeralattjáró rongálhatta meg.
A szakértők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a roncs a tengerfenékre süllyedésekor sziklákkal is érintkezhetett, ezért önmagában a sérülés nem bizonyítja, hogy a hajó elsüllyedése előtt történt külső ütközés.
2023-ban ismét megvizsgálták a katasztrófa okát
Az újabb vizsgálatok sem változtatták meg alapvetően a korábbi hivatalos következtetést. A 2023-ban kiadott észt–finn–svéd közös jelentés ismét arra jutott, hogy az Estonia orr-részének meghibásodása vezetett a katasztrófához.
A jelentés szerint a felhajtható orr-rész szerkezeti elemei és rögzítései nem voltak képesek ellenállni a hullámok által okozott terhelésnek.
A meghibásodást követően a víz gyorsan elárasztotta az autófedélzetet, ami a hajó stabilitásának elvesztéséhez és végül elsüllyedéséhez vezetett.
A svéd ügyészség ezt követően nem látta indokoltnak az ügy újbóli megnyitását, mivel nem találtak elegendő bizonyítékot egy ettől eltérő magyarázatra.
A tragédia máig nem merült feledésbe
Az Estonia katasztrófája több mint három évtizeddel később is az európai hajózás egyik legsúlyosabb békeidős tragédiájaként él az emlékezetben.
A 852 halálos áldozat és a mindössze 137 túlélő története mellett a hozzátartozók számára az is különösen megrázó, hogy a tragédia milyen rövid idő alatt következett be: a hajó az első segélykérés leadását követően kevesebb mint egy órán belül teljesen eltűnt a Balti-tengerben.
Az Estonia elsüllyedése egyben arra is rávilágított, milyen súlyos következményekkel járhat, ha egy nagy, nyitott autófedélzetű kompra rövid idő alatt nagy mennyiségű víz jut. A katasztrófa után bevezetett biztonsági intézkedések ezért nemcsak az Estonia utasainak emlékét őrzik, hanem a későbbi komphajózás biztonságát is alapvetően befolyásolták.