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Estonia

852 ember halt meg Európa egyik legsúlyosabb hajókatasztrófájában

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Harminckét évvel ezelőtt, 1994. szeptember 28-án következett be Európa egyik legsúlyosabb békeidős hajókatasztrófája. A Tallinnból Stockholmba tartó Estonia komp kevesebb mint egy óra alatt elsüllyedt a Balti-tengeren. A fedélzeten tartózkodó 989 ember közül 852-en meghaltak, mindössze 137 embert sikerült kimenteni. A hivatalos vizsgálat szerint a hajó orr-részének meghibásodása miatt tengervíz öntötte el az autófedélzetet, ám a tragédia körül évtizedek óta újabb és újabb kérdések, viták és feltételezések merülnek fel.
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EstoniahajótragédiakompBalti-tenger

Az Estonia 1994. szeptember 27-én este indult el Tallinnból Stockholm felé. A német gyártású, nagy méretű személy- és autókomp rendszeres járatként közlekedett Észtország és Svédország között. A hajó úgynevezett ro-ro komp volt, vagyis az autók és más járművek a hajó egyik végén behajthattak, majd a másik oldalon kihajthattak. Az utasok számára étterem, zene, tánc és bár is rendelkezésre állt. Az út során azonban viharos időjárás alakult ki. A hullámok magassága a becslések szerint elérte a 4,5–6 métert. Éjfél után a helyzet rövid idő alatt drámai módon megváltozott - írja a History.

Estonia
Az MS Estonia komphajó - Fotó: Wikimedia Commons

Egy hatalmas csattanás után elszabadult a pokol

A beszámolók szerint éjjel egy óra körül többen egy erős, fémszerű csattanást hallottak a hajó orra felől. A hivatalos vizsgálat későbbi megállapításai szerint ekkor az orr-rész védőburkolata, az úgynevezett felhajtható hajóorr (bow visor) meghibásodott és levált.

A szerkezet az autók be- és kihajtását biztosító rámpa védelmét szolgálta. Miután az orr-rész levált, a hatalmas mennyiségű tengervíz akadálytalanul ömlött az autófedélzetre.

A nagy, egybefüggő fedélzetre betörő víz gyorsan megváltoztatta a hajó stabilitását. Az Estonia rövid idő alatt erősen megdőlt, majd felborult és elsüllyedt. A hajó 1 óra 22 perckor adta le első segélykérését. Ezt követően már csak percek álltak rendelkezésre.

852 ember halt meg az Estonia tragédia során

A fedélzeten 989 ember tartózkodott. Közülük mindössze 137-en élték túl a katasztrófát.

photo taken 28 September 1994 in Turku shows survivors of the MS Estonia which sank the night before in the Baltic Sea, as they were brought by a Swedish helicopter to a local hospital. The MS Estonia sank with nearly 900 person onboard in rough seas off the Finnish coast an route to Tallin from Stockholm. The official report into the disaster said 03 December that weak locking devices on the bow doors caused the disaster, which killed 852 people. (Photo by MATTI BJORKMAN / LEHTIKUVA / AFP)
Túlélők szállnak le egy svéd helikopterről 1994-ben - Fotó: MATTI BJORKMAN / LEHTIKUVA

Sokan nem tudtak kijutni a gyorsan megdőlő hajóból. Akiknek sikerült elhagyniuk az Estoniát, azok közül is többen a jeges Balti-tengerben vesztették életüket. Mások kihűlés miatt haltak meg. A mentésben helikopterek is részt vettek. Az utolsó túlélőket órákkal a hajó elsüllyedése után emelték ki a vízből.

A 852 halálos áldozat közül 501 svéd állampolgár volt, így Svédországot különösen súlyosan érintette a tragédia.

A hivatalos vizsgálat szerint a hajó szerkezeti hibája okozta a tragédiát

Az észt, finn és svéd hatóságok közös vizsgálata arra jutott, hogy az Estonia orr-részének zárszerkezetei nem bírták a hullámok által kifejtett terhelést - írja a CTIF.

A hajóorr levált, a víz pedig bejutott az autófedélzetre. Az ott összegyűlt víz miatt a hajó elvesztette stabilitását, majd rendkívül gyorsan felborult.

The new survey of M/S Estonia on board VOS Sweet in the Baltic Sea continues on June 12, 2022. A photogrammetric survey is being carried out using a ROV (remotely operated vehicle). 852 people died when MS Estonia sank on September 28, 1994, during a crossing between Tallinn, Estonia and Stockholm, Sweden. Picture: ROV images of theaft deck. Photo Stefan Jerrevang / TT code 60160 (Photo by STEFAN JERREVANG / TT News Agency via AFP)
Felvétel a kompról 2023-ban - Fotó: STEFAN JERREVANG / TT NEWS AGENCY

A vizsgálat megállapításai szerint tehát nem egy robbanás vagy egy másik hajóval történt ütközés okozta a katasztrófát, hanem a hajó szerkezeti meghibásodása és az időjárási körülmények együtt vezettek a tragédiához.

A katasztrófa után a kompok biztonsági szabályait is szigorították. 

Többek között megerősítették az orr-részekre vonatkozó követelményeket, és nagyobb hangsúlyt kapott a víz elleni védelem, valamint a vízzáró rekeszek és a vízelvezető rendszerek kialakítása.

Évtizedekig tartó találgatások

A hivatalos magyarázat ellenére az Estonia tragédiáját követően számos túlélő, hozzátartozó és más érintett nem fogadta el teljesen a történtekről kialakított képet.

A roncs vizsgálatakor az orr-rész levált elemét a hajótesttől külön találták meg. Később azonban olyan állítások is megjelentek, amelyek szerint a hajótest sérülései egy esetleges robbanásra vagy külső ütközésre utalhatnak.

A találgatásokat különösen felerősítette egy 2020-ban bemutatott svéd dokumentumfilm, amely egy nagy méretű sérülést mutatott be az Estonia hajótestén. 

A felvételek nyomán felmerült annak lehetősége is, hogy a hajót valamilyen külső tárgy, akár egy másik hajó vagy tengeralattjáró rongálhatta meg.

A part of a bow ramp from the wreck Estonia is loaded on board the Viking Reach ship, at the site of the sinking of cruiseferry MS Estonia in the Baltic sea on July 25, 2023 as part of the investigations into the sinking. 852 people died when cruiseferry MS Estonia sank on September 28, 1994, during a crossing between Tallinn, Estonia and Stockholm, Sweden. (Photo by Magnus LEJHALL / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT
A komp egy drabaját kiemelik a tragédia helyszínén - Fotó: MAGNUS LEJHALL / TT NEWS AGENCY

A szakértők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a roncs a tengerfenékre süllyedésekor sziklákkal is érintkezhetett, ezért önmagában a sérülés nem bizonyítja, hogy a hajó elsüllyedése előtt történt külső ütközés.

2023-ban ismét megvizsgálták a katasztrófa okát

Az újabb vizsgálatok sem változtatták meg alapvetően a korábbi hivatalos következtetést. A 2023-ban kiadott észt–finn–svéd közös jelentés ismét arra jutott, hogy az Estonia orr-részének meghibásodása vezetett a katasztrófához.

A jelentés szerint a felhajtható orr-rész szerkezeti elemei és rögzítései nem voltak képesek ellenállni a hullámok által okozott terhelésnek. 

A meghibásodást követően a víz gyorsan elárasztotta az autófedélzetet, ami a hajó stabilitásának elvesztéséhez és végül elsüllyedéséhez vezetett.

A svéd ügyészség ezt követően nem látta indokoltnak az ügy újbóli megnyitását, mivel nem találtak elegendő bizonyítékot egy ettől eltérő magyarázatra.

A tragédia máig nem merült feledésbe

Az Estonia katasztrófája több mint három évtizeddel később is az európai hajózás egyik legsúlyosabb békeidős tragédiájaként él az emlékezetben.

A 852 halálos áldozat és a mindössze 137 túlélő története mellett a hozzátartozók számára az is különösen megrázó, hogy a tragédia milyen rövid idő alatt következett be: a hajó az első segélykérés leadását követően kevesebb mint egy órán belül teljesen eltűnt a Balti-tengerben.

People light candles and place flowers at the Estonia Monument in Stockholm, Sweden, on September 28, 2024, during commemorations on the 30th anniversary of the MS Estonia ferry disaster. 852 people died when the MS Estonia sank on September 28, 1994, during a crossing between Tallinn, Estonia and Stockholm, Sweden. (Photo by Stefan JERREVANG / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT
Gyászolól az MS Estonia emlékműnél 2024-ben - Fotó: STEFAN JERREVANG / TT News Agency

Az Estonia elsüllyedése egyben arra is rávilágított, milyen súlyos következményekkel járhat, ha egy nagy, nyitott autófedélzetű kompra rövid idő alatt nagy mennyiségű víz jut. A katasztrófa után bevezetett biztonsági intézkedések ezért nemcsak az Estonia utasainak emlékét őrzik, hanem a későbbi komphajózás biztonságát is alapvetően befolyásolták.

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