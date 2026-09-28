852 ember halt meg Európa egyik legsúlyosabb hajókatasztrófájában

Az Estonia 1994. szeptember 27-én este indult el Tallinnból Stockholm felé. A német gyártású, nagy méretű személy- és autókomp rendszeres járatként közlekedett Észtország és Svédország között. A hajó úgynevezett ro-ro komp volt, vagyis az autók és más járművek a hajó egyik végén behajthattak, majd a másik oldalon kihajthattak. Az utasok számára étterem, zene, tánc és bár is rendelkezésre állt. Az út során azonban viharos időjárás alakult ki. A hullámok magassága a becslések szerint elérte a 4,5–6 métert. Éjfél után a helyzet rövid idő alatt drámai módon megváltozott - írja a History.

Az MS Estonia komphajó - Fotó: Wikimedia Commons

Egy hatalmas csattanás után elszabadult a pokol

A beszámolók szerint éjjel egy óra körül többen egy erős, fémszerű csattanást hallottak a hajó orra felől. A hivatalos vizsgálat későbbi megállapításai szerint ekkor az orr-rész védőburkolata, az úgynevezett felhajtható hajóorr (bow visor) meghibásodott és levált.

A szerkezet az autók be- és kihajtását biztosító rámpa védelmét szolgálta. Miután az orr-rész levált, a hatalmas mennyiségű tengervíz akadálytalanul ömlött az autófedélzetre.

A nagy, egybefüggő fedélzetre betörő víz gyorsan megváltoztatta a hajó stabilitását. Az Estonia rövid idő alatt erősen megdőlt, majd felborult és elsüllyedt. A hajó 1 óra 22 perckor adta le első segélykérését. Ezt követően már csak percek álltak rendelkezésre.

852 ember halt meg az Estonia tragédia során

A fedélzeten 989 ember tartózkodott. Közülük mindössze 137-en élték túl a katasztrófát.

Túlélők szállnak le egy svéd helikopterről 1994-ben - Fotó: MATTI BJORKMAN / LEHTIKUVA

Sokan nem tudtak kijutni a gyorsan megdőlő hajóból. Akiknek sikerült elhagyniuk az Estoniát, azok közül is többen a jeges Balti-tengerben vesztették életüket. Mások kihűlés miatt haltak meg. A mentésben helikopterek is részt vettek. Az utolsó túlélőket órákkal a hajó elsüllyedése után emelték ki a vízből.

A 852 halálos áldozat közül 501 svéd állampolgár volt, így Svédországot különösen súlyosan érintette a tragédia.

A hivatalos vizsgálat szerint a hajó szerkezeti hibája okozta a tragédiát

Az észt, finn és svéd hatóságok közös vizsgálata arra jutott, hogy az Estonia orr-részének zárszerkezetei nem bírták a hullámok által kifejtett terhelést - írja a CTIF.