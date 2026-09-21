Robbanás rázta meg a világ egyik legveszélyesebb határát – három katona megsérült

Robbanás történt hétfőn a Dél-Koreát és Észak-Koreát elválasztó, szigorúan őrzött határövezetben. A koreai demilitarizált övezetben bekövetkezett detonációban három dél-koreai katonatiszt megsérült, az okokat egyelőre vizsgálják.

Három tiszt sérült meg a koreai demilitarizált övezetben történt robbanásban, Észak-Korea határán. Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt. (A képen a koreai demilitarizált övezet) Fotó: SEUNG-IL RYU / NurPhoto

Robbanás történt a koreai demilitarizált övezetben

A dél-koreai védelmi minisztérium szerint a robbanás egy pontosabban nem részletezett művelet közben történt a demilitarizált zóna területén. Két sérült tisztet helikopterrel szállítottak el a helyszínről, a harmadikat először szárazföldön vitték tovább, majd őt is légi úton szállították a Szöul közelében működő katonai kórházba.

A dél-koreai hatóságok nem közölték, hogy felmerült-e egy Észak-Korea által telepített akna lehetősége. A kérdés azért különösen érzékeny, mert Phenjan az elmúlt hónapokban aknákkal, páncéltörő akadályokkal és más erődítésekkel erősítette a határvédelmét.

A 248 kilométer hosszú koreai demilitarizált övezet a világ egyik legerősebben őrzött határvidéke. A térségben és annak közelében becslések szerint mintegy kétmillió akna lehet, miközben mindkét oldalon szögesdrótok, harckocsiakadályok és katonák őrzik a határt.

Az elmúlt időszakban Dél-Koreában azért is nőtt az aggodalom, mert észak-koreai katonák többször is megközelítették, illetve átlépték a katonai demarkációs vonalat – írja az ABC News.

Donald Trump jóban van Kim Dzsongunnal, ezért az USA csökkenti a dél-koreai hadgyakorlatok számát

Az amerikai elnök nemrég bejelentette, hogy drasztikusan csökkenti az Egyesült Államok a Dél-Koreával közösen tartott hadgyakorlataik számát. Ezt Donald Trump egyrészről az Irán elleni segítség megtagadásával, valamint személye, az észak-koreai vezetőhöz, Kim Dzsongunhoz fűződő jó viszonyával magyarázta.