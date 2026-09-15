36 gyereket szállítottak kórházba ételmérgezés gyanúja miatt – riasztást adtak ki

Összesen 36 gyermek lett rosszul a Bákó megyei Căiuți településen, többségüknél ételmérgezés tünetei jelentkeztek. Az érintettek 6 és 14 év közöttiek – számolt be róla a Maszol.ro a Bákó megyei katasztrófavédelem tájékoztatása alapján.

Vörös fokozatú készültséget rendeltek el a feltételezett ételmérgezés miatt

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A tájékoztatás szerint 20 gyermeket az onești-i sürgősségi betegellátó osztályon vizsgáltak meg, további 16 gyermeket pedig a căiuți-i rendelőben láttak el.

Utóbbi helyszínen külön egészségügyi pontot alakítottak ki, ahol a betegek osztályozását és orvosi vizsgálatát végzik. Egészségügyi személyzet dolgozik a helyszínen, miközben a 112-es segélyhívón érkező bejelentéseket továbbra is fogadják és értékelik.

A beavatkozásban a Bákó megyei katasztrófavédelem és a mentőszolgálat egységei is részt vesznek. Öt SMURD-mentőautót, két, több sérült szállítására alkalmas járművet, valamint a mentőszolgálat hat egységét vezényelték a helyszínre.

A beavatkozási kapacitást a helyzet alakulásának megfelelően változtatják.

A szomszédos Vrancea megyéből is segítség érkezett. Az ottani katasztrófavédelem egy több sérült szállítására alkalmas járművet és egy kisbuszt küldött a Bákó megyei egységek támogatására.