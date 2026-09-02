Ételmérgezés miatt több mint ötszáz diák került kórházba

Több mint ötszáz diák került kórházba ételmérgezés gyanújával az indonéziai Kelet-Jáva tartományban, miután kedden a kormány ingyenes étkeztetési programjának keretében biztosított ebédet fogyasztottak – számolt be róla a Reuters.

Az ételmérgezés után több mint ötszáz diák szorult kórházi ellátásra Indonéziában (A kép illusztráció)

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A Sidoarjo térségében történt esetben 512 diák lett rosszul – közölte Ketut Sumedana, az étkeztetési programot felügyelő Nemzeti Táplálkozási Ügynökség tisztviselője. Egy regionális illetékes korábban 516 érintettről számolt be. Szerdán mintegy nyolcvan gyermeket még kórházban kezeltek.

A hatóságok harminc napra felfüggesztették annak a konyhának a részvételét a programban, amely a gyanú szerint a megbetegedések forrása lehetett. Emil Dardak, Kelet-Jáva helyettes kormányzója szerint a konyha egy iszlám bentlakásos iskola számára szállította az ételeket.

A megbetegedések pontos okának feltárására vizsgálat indult. A Nemzeti Táplálkozási Ügynökség közölte, hogy annak eredményét nyilvánosságra hozzák.

Prabowo Subianto indonéz elnök 2025-ben indította el a több milliárd dolláros ingyenes étkeztetési programot, amelynek célja az alultápláltság visszaszorítása. A program keretében több tízmillió gyermek számára biztosítanak ingyenes étkezést. A kezdeményezést azonban korábban is több probléma övezte. A Network for Education Watch civil szervezet adatai szerint augusztus 8-ig mintegy 37 600, a programhoz köthető ételmérgezéses eset történt.

A hatóságok szerint a megbetegedések hátterében gyakran az élelmiszerek nem megfelelő tárolása, illetve az elkészített ételek késedelmes kiszállítása áll.

Átalakítják az ingyenes étkeztetési programot

A Nemzeti Táplálkozási Ügynökség új vezetése a program átalakítását ígérte. Az ügynökség már több száz konyhát záratott be, egyebek mellett a minőségi előírások megsértése miatt.

Az intézmény vezetésében az elmúlt hónapokban több változás is történt. Júniusban korrupciós vádak miatt letartóztatták az ügynökség akkori vezetőjét, a kormány pedig később csökkentette a program méretét. A kezdeményezés költségei a befektetők körében is aggodalmat keltettek a költségvetési hiány esetleges növekedése miatt.

Egy júliusi közvélemény-kutatás szerint az indonézok mindössze egyharmada volt elégedett a programmal. Az elégedetlenség egyik fő okaként az ételmérgezéses eseteket jelölték meg.