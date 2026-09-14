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etna

Újra kitört az Etna, vörös riasztást adtak ki: lezárták a szicíliai reptér egy részét

1 órája
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Újabb kitörés miatt ismét vulkáni hamu került a levegőbe az Etna környékén, ezért részlegesen lezárták a cataniai repülőteret. Az érkező járatokat délután 4 óráig felfüggesztették, több gépet pedig más szicíliai repülőterekre irányítottak át.
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etnalezárásreptér

Le kellett zárni a cataniai repülőtér egy részét a vulkáni hamu miatt, miután kitört az Etna. Az utasokat arra figyelmeztették, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát. A szicíliai Catania repülőterét üzemeltető SAC közölte, hogy a légkörben található vulkáni hamu miatt a repülőtérre érkező járatokat ma délután 4 óráig felfüggesztik.

Ismét kitört az Etna.
Ismét kitört az Etna. Fotó: Northfoto

Az Etna fölött egy vulkáni felhő alakult ki, amely mintegy 4 kilométeres magasságba emelkedett, és Catania felé, déli irányba halad. Az Etna Vulkanológiai Obszervatórium szakértői vörös, vagyis VONA-riasztást adtak ki a hamufelhő miatt. A VONA a légiközlekedést érintő vulkáni aktivitásra figyelmeztet. A repülőtér C1-es szektorát lezárták, miközben a hamufelhő mozgását látható és hőkamerás megfigyelőrendszerekkel követik

 - írja a Mirror

 

Ismét kitört az Etna, lezárták a szicíliai repteret

A SAC tájékoztatása szerint a belföldi és nemzetközi érkező járatokat más szicíliai repülőterekre, köztük a palermói Falcone-Borsellino repülőtérre irányítják át.

Az olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet szerint a vulkán csúcskrátereiből változó intenzitású gázkibocsátás figyelhető meg, az Északkeleti-kráterből pedig szinte folyamatosan tör fel vulkáni hamu. 

A szakértők arra is figyelmeztettek, hogy a csúcskráterekben „gyakori robbanásos aktivitás” tapasztalható, miközben hamufelhők, piroklasztikus törmelék és láva is megjelent a vulkán tetején.

A vulkanológusok szerint további kitörésekre is lehet számítani. Az intézet közleménye szerint nem zárható ki, hogy a jelenlegi folyamatok gyorsan intenzívebbé válnak, ami kitörési oszlopok és hamufelhők kialakulásához, illetve a csúcskúp egyes részeinek összeomlásához és piroklasztikus áradásokhoz vezethet.

Az Etna Európa legmagasabb és egyik legaktívabb vulkánja. A hamukibocsátás idén nyáron különösen intenzív volt, és a forgalmas nyaralási időszakban már több alkalommal is fennakadásokat okozott a cataniai repülőtér működésében.

 

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