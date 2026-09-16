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bírság

Hatalmas bírságot kapott az étterem az adóhatóságtól: furcsa dolog történt a hússal

1 órája
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Mintegy 182 ezer forintra bírságoltak egy vendéglőst a görögországi Szírosz szigetén, mert az adóellenőrök szerint a hűtőkamrájában talált hal túl frissnek tűnt ahhoz képest, hogy elvileg egy héttel korábban vásárolta azt. A tulajdonos fellebbezett, és végül eltörölték a büntetését.
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bírsághalétterem

Az ellenőrök 3,5 kilogramm sügért vizsgáltak meg az étterem hűtőhelyiségében. A vendéglős egy hét nappal korábban kiállított nyugtával igazolta a vásárlást, a hivatalnokok azonban kételkedni kezdtek annak hitelességében.

étterem
Közel 182 ezer forintjába került volna az étteremnek a feltűnően friss sügér.
Fotó: Szendi Péter/Vas Népe

Túl jó minőségű volt az áru, ezért bírságot kapott a görög étterem

A hal merevségéből, valamint szemének állapotából arra következtettek, hogy az áru frissebb a bizonylaton feltüntetett időpontnál. Ezért úgy vélték, a vendéglős egy későbbi, megfelelően nem dokumentált beszerzést próbálhatott igazolni a régi nyugtával.

Az étterem tulajdonosa nem fogadta el a döntést, és megtámadta a mintegy 182 ezer forintos bírságot. A görög adóhatóság vitarendezési igazgatósága végül neki adott igazat.

A határozat szerint az ellenőrök nem mutattak be megfelelő objektív vagy tudományos bizonyítékot arra, hogy a hal valóban egy későbbi vásárlásból származott. Mivel adóügyi szabálytalanságot sem sikerült egyértelműen igazolni, a büntetést visszavonták.

A friss hal egyik jellegzetessége valóban a tiszta, fényes és enyhén kidomborodó szem. A régebbi példányok szeme idővel homályossá és beesetté válhat. A vendéglős kiváló minőségű áruja így kis híján a büntetés oka lett.

Görögországban az adóhatóság az utóbbi években fokozottan ellenőrzi a vendéglátóhelyeket. Az év első hét hónapjában mintegy 2250 vállalkozást vizsgáltak meg, és több mint 13 ezer szabálytalanságot tártak fel. A kiszabott bírságok összege meghaladta a 365 millió forintot.

 

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