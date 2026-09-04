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Budapest

Magyarországon található Európa legjobb bárja – három hazai hely is bekerült a top 100-ba

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Közzétette 2026-os százas rangsorát a European Bar Guide, amely különleges és nagy múltú európai vendéglátóhelyeket gyűjtött össze. Európa legjobb bárja a lista szerint Budapesten található, de nem ez az egyetlen magyar hely, amely bekerült a kontinens legjobbjai közé.
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Budapesteurópai ranglistabár

Európa legjobb bárja a budapesti Szimpla Kert lett a European Bar Guide 2026-os rangsora szerint. A százas listán Brugge, Brüsszel, Szarajevó, Köln és Barcelona ismert helyei mellett további két magyarországi bár is szerepel.

Szimpla Kert, European Bar Guide, Budapest, Calgary Antik Drinkbar, Kaleidoszkóp Ház, Európa 100 legjobb bárja, magyar bárok Európa legjobb bárja a 2026-os rangsor szerint a budapesti Szimpla Kert lettHungary, Budapest, listed as World Heritage by UNESCO, Pest district, Szimpla Kert ruin bar (Photo by GARDEL Bertrand / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
Európa legjobb bárja a 2026-os rangsor szerint a budapesti Szimpla Kert lett
Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A rangsorban nem kizárólag elegáns koktélbárok kaptak helyet. Történelmi kocsmák, sörözők, dzsesszbárok és egészen szokatlan helyszíneken működő vendéglátóhelyek is bekerültek Európa száz legjobbja közé – tájékoztat a Daily Mail.

1. Szimpla Kert, Budapest

A lista első helyére a budapesti Szimpla Kert került. A European Bar Guide szerint a Szimpla Kert volt Budapest első romkocsmája, mára pedig a főváros egyik ismert turisztikai látványosságává vált.

A hatalmas belső udvar, a graffitikkel borított falak, a növények, az átalakított autók és az egymásba nyíló kisebb terek adják a Szimpla sajátos hangulatát. Vasárnaponként termelői piacot is rendeznek, emellett zenei, művészeti és filmes programoknak is helyet ad.

2. Retsins Lucifernum, Brugge

A második helyet a belgiumi Brugge egyik különleges bárja, a Retsins Lucifernum szerezte meg.

A gótikus műalkotásokkal és régiségekkel berendezett épületben egy földszinti bár és egy belső udvar is található. Egyszerre mindössze húsz vendéget fogadnak, ami tovább erősíti a hely szokatlan, intim hangulatát.

3. La Fleur en Papier Doré, Brüsszel

A dobogó harmadik fokára a brüsszeli La Fleur en Papier Doré került, amely nemcsak vendéglátóhelyként, hanem kulturális emlékhelyként is figyelemre méltó.

A falakat fényképek és műalkotások borítják, a hely pedig egykor a szürrealista művészek egyik találkozópontja volt. René Magritte és köre is rendszeresen megfordult itt.

4. Goupil Le Fol, Brüsszel

Brüsszel a negyedik helyet is megszerezte a Goupil Le Fol révén. Kívülről egyszerű bárnak tűnik, belül azonban egészen más világ fogadja a vendégeket.

A félhomályos helyiségeket régi lemezek, könyvek és portrék töltik meg, a zenei kínálatban pedig a francia sanzonok is fontos szerepet kapnak. A belga sörök mellett gyümölcsborokat is kínálnak.

5. Zlatna Ribica, Szarajevó

Az ötödik helyen a szarajevói Zlatna Ribica végzett. A bár belsejét szinte teljesen megtöltik a régiségek, különféle régi szerkezetek, díszes lámpák és akváriumok.

A rendhagyó berendezés miatt a hely inkább egy különös gyűjtemény és egy bár keverékének hat, és a turisták által leggyakrabban látogatott útvonalaktól is távolabb található.

6. Papa Joe's Jazzlokal, Köln

A kölni Papa Joe's Jazzlokal elsősorban a dzsessz és a blues kedvelőinek lehet ismerős. A helyen rendszeresen rendeznek koncerteket, a különleges berendezés részeként pedig bábfigurák és egy koktélkészítő automata is feltűnik. A bár a hatodik helyet szerezte meg az európai rangsorban.

7. 't Brugs Beertje, Brugge

Újabb brugge-i hely következik: a 't Brugs Beertje elsősorban hatalmas sörválasztékáról ismert.

A viszonylag egyszerűen berendezett, meghitt sörözőben számos belga sört kínálnak, népszerűsége miatt azonban gyakran nehéz szabad helyet találni.

8. Bar Marsella, Barcelona

A nyolcadik helyezett Bar Marsella története mintegy kétszáz évre nyúlik vissza. A barcelonai bárban megkopott falak, régi berendezési tárgyak és egy korabeli hangulatot idéző táncparkett fogadja a vendégeket. A hely egyik legismertebb itala az abszint.

9. U Hrocha, Prága

A prágai U Hrocha a hagyományos cseh sörözők világát képviseli a listán. A European Bar Guide szerint a hely egyik legnagyobb vonzereje éppen az, hogy megőrizte régi, autentikus hangulatát. A bár a turisták körében is ismert, ugyanakkor továbbra is sok helyi vendég látogatja.

10. Le Pot Au Lait, Liège

A top tízet a belgiumi Liège-ben található Le Pot Au Lait zárja. A helyet graffitik, növények, különleges tárgyak és szokatlan dekoráció jellemzi. A színes világítás és a nagy szabadtéri rész miatt a bár elsősorban rendhagyó atmoszférájával került be a rangsor élmezőnyébe.

További két magyar hely is felkerült a listára

Nem a Szimpla Kert az egyetlen magyarországi hely a százas rangsorban. A Calgary Antik Drinkbar a 26. helyet szerezte meg, így Budapest két bárral is képviselteti magát a listán. A harmadik magyar szereplő az esztergomi Kaleidoszkóp Ház, amely a 94. helyen végzett.

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