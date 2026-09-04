Magyarországon található Európa legjobb bárja – három hazai hely is bekerült a top 100-ba

Európa legjobb bárja a budapesti Szimpla Kert lett a European Bar Guide 2026-os rangsora szerint. A százas listán Brugge, Brüsszel, Szarajevó, Köln és Barcelona ismert helyei mellett további két magyarországi bár is szerepel.

Európa legjobb bárja a 2026-os rangsor szerint a budapesti Szimpla Kert lett

Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A rangsorban nem kizárólag elegáns koktélbárok kaptak helyet. Történelmi kocsmák, sörözők, dzsesszbárok és egészen szokatlan helyszíneken működő vendéglátóhelyek is bekerültek Európa száz legjobbja közé – tájékoztat a Daily Mail.

1. Szimpla Kert, Budapest

A lista első helyére a budapesti Szimpla Kert került. A European Bar Guide szerint a Szimpla Kert volt Budapest első romkocsmája, mára pedig a főváros egyik ismert turisztikai látványosságává vált.

A hatalmas belső udvar, a graffitikkel borított falak, a növények, az átalakított autók és az egymásba nyíló kisebb terek adják a Szimpla sajátos hangulatát. Vasárnaponként termelői piacot is rendeznek, emellett zenei, művészeti és filmes programoknak is helyet ad.

2. Retsins Lucifernum, Brugge

A második helyet a belgiumi Brugge egyik különleges bárja, a Retsins Lucifernum szerezte meg.

A gótikus műalkotásokkal és régiségekkel berendezett épületben egy földszinti bár és egy belső udvar is található. Egyszerre mindössze húsz vendéget fogadnak, ami tovább erősíti a hely szokatlan, intim hangulatát.

3. La Fleur en Papier Doré, Brüsszel

A dobogó harmadik fokára a brüsszeli La Fleur en Papier Doré került, amely nemcsak vendéglátóhelyként, hanem kulturális emlékhelyként is figyelemre méltó.

A falakat fényképek és műalkotások borítják, a hely pedig egykor a szürrealista művészek egyik találkozópontja volt. René Magritte és köre is rendszeresen megfordult itt.

4. Goupil Le Fol, Brüsszel

Brüsszel a negyedik helyet is megszerezte a Goupil Le Fol révén. Kívülről egyszerű bárnak tűnik, belül azonban egészen más világ fogadja a vendégeket.

A félhomályos helyiségeket régi lemezek, könyvek és portrék töltik meg, a zenei kínálatban pedig a francia sanzonok is fontos szerepet kapnak. A belga sörök mellett gyümölcsborokat is kínálnak.