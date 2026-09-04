Magyarországon található Európa legjobb bárja – három hazai hely is bekerült a top 100-ba

Európa legjobb bárja a budapesti Szimpla Kert lett a European Bar Guide 2026-os rangsora szerint. A százas listán Brugge, Brüsszel, Szarajevó, Köln és Barcelona ismert helyei mellett további két magyarországi bár is szerepel.
A rangsorban nem kizárólag elegáns koktélbárok kaptak helyet. Történelmi kocsmák, sörözők, dzsesszbárok és egészen szokatlan helyszíneken működő vendéglátóhelyek is bekerültek Európa száz legjobbja közé – tájékoztat a Daily Mail.
1. Szimpla Kert, Budapest
A lista első helyére a budapesti Szimpla Kert került. A European Bar Guide szerint a Szimpla Kert volt Budapest első romkocsmája, mára pedig a főváros egyik ismert turisztikai látványosságává vált.
A hatalmas belső udvar, a graffitikkel borított falak, a növények, az átalakított autók és az egymásba nyíló kisebb terek adják a Szimpla sajátos hangulatát. Vasárnaponként termelői piacot is rendeznek, emellett zenei, művészeti és filmes programoknak is helyet ad.
2. Retsins Lucifernum, Brugge
A második helyet a belgiumi Brugge egyik különleges bárja, a Retsins Lucifernum szerezte meg.
A gótikus műalkotásokkal és régiségekkel berendezett épületben egy földszinti bár és egy belső udvar is található. Egyszerre mindössze húsz vendéget fogadnak, ami tovább erősíti a hely szokatlan, intim hangulatát.
3. La Fleur en Papier Doré, Brüsszel
A dobogó harmadik fokára a brüsszeli La Fleur en Papier Doré került, amely nemcsak vendéglátóhelyként, hanem kulturális emlékhelyként is figyelemre méltó.
A falakat fényképek és műalkotások borítják, a hely pedig egykor a szürrealista művészek egyik találkozópontja volt. René Magritte és köre is rendszeresen megfordult itt.
4. Goupil Le Fol, Brüsszel
Brüsszel a negyedik helyet is megszerezte a Goupil Le Fol révén. Kívülről egyszerű bárnak tűnik, belül azonban egészen más világ fogadja a vendégeket.
A félhomályos helyiségeket régi lemezek, könyvek és portrék töltik meg, a zenei kínálatban pedig a francia sanzonok is fontos szerepet kapnak. A belga sörök mellett gyümölcsborokat is kínálnak.
5. Zlatna Ribica, Szarajevó
Az ötödik helyen a szarajevói Zlatna Ribica végzett. A bár belsejét szinte teljesen megtöltik a régiségek, különféle régi szerkezetek, díszes lámpák és akváriumok.
A rendhagyó berendezés miatt a hely inkább egy különös gyűjtemény és egy bár keverékének hat, és a turisták által leggyakrabban látogatott útvonalaktól is távolabb található.
6. Papa Joe's Jazzlokal, Köln
A kölni Papa Joe's Jazzlokal elsősorban a dzsessz és a blues kedvelőinek lehet ismerős. A helyen rendszeresen rendeznek koncerteket, a különleges berendezés részeként pedig bábfigurák és egy koktélkészítő automata is feltűnik. A bár a hatodik helyet szerezte meg az európai rangsorban.
7. 't Brugs Beertje, Brugge
Újabb brugge-i hely következik: a 't Brugs Beertje elsősorban hatalmas sörválasztékáról ismert.
A viszonylag egyszerűen berendezett, meghitt sörözőben számos belga sört kínálnak, népszerűsége miatt azonban gyakran nehéz szabad helyet találni.
8. Bar Marsella, Barcelona
A nyolcadik helyezett Bar Marsella története mintegy kétszáz évre nyúlik vissza. A barcelonai bárban megkopott falak, régi berendezési tárgyak és egy korabeli hangulatot idéző táncparkett fogadja a vendégeket. A hely egyik legismertebb itala az abszint.
9. U Hrocha, Prága
A prágai U Hrocha a hagyományos cseh sörözők világát képviseli a listán. A European Bar Guide szerint a hely egyik legnagyobb vonzereje éppen az, hogy megőrizte régi, autentikus hangulatát. A bár a turisták körében is ismert, ugyanakkor továbbra is sok helyi vendég látogatja.
10. Le Pot Au Lait, Liège
A top tízet a belgiumi Liège-ben található Le Pot Au Lait zárja. A helyet graffitik, növények, különleges tárgyak és szokatlan dekoráció jellemzi. A színes világítás és a nagy szabadtéri rész miatt a bár elsősorban rendhagyó atmoszférájával került be a rangsor élmezőnyébe.
További két magyar hely is felkerült a listára
Nem a Szimpla Kert az egyetlen magyarországi hely a százas rangsorban. A Calgary Antik Drinkbar a 26. helyet szerezte meg, így Budapest két bárral is képviselteti magát a listán. A harmadik magyar szereplő az esztergomi Kaleidoszkóp Ház, amely a 94. helyen végzett.
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