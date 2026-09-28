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eutanázia

Először történt ilyen Hollandiában: kétéves gyermeken hajtottak végre eutanáziát

1 órája
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Első alkalommal hajtottak végre Hollandiában eutanáziát egy 1 és 12 év közötti gyermeken. A csaknem kétéves, súlyosan beteg gyermek esetét külön bizottság vizsgálta, amely megállapította, hogy az orvos kellő körültekintéssel járt el.
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eutanáziakétéves gyermekHollandia

Egy csaknem kétéves gyermeken hajtottak végre eutanáziát Hollandiában, ez volt az első bejelentett ilyen eset az 1 és 12 év közötti korosztályban az erre vonatkozó holland szabályozás bevezetése óta. Az esetet a késői terhességmegszakításokat, valamint az újszülötteket és az 1–12 éves gyermekeket érintő életvégi eljárásokat vizsgáló különleges bizottság értékelte. A testület megállapította, hogy az orvos kellő gondossággal járt el – számolt be róla a Daily Mail.

Hollandia, kétéves gyermek, gyermekek eutanáziája, életvégi döntés, holland szabályozás Az eutanázia szigorú feltételek mellett alkalmazható az 1 és 12 év közötti gyermekek esetében Hollandiában
Az eutanázia szigorú feltételek mellett alkalmazható az 1 és 12 év közötti gyermekek esetében Hollandiában
Fotó: SJZ / Pexels / Illusztráció

A gyermek a terhesség 26. hetében súlyosan koraszülöttként jött világra külföldön. Több súlyos szövődmény alakult ki nála, köztük fertőzések és szepszis. Négy és fél hónapos korában Hollandiába szállították, ahol az MRI-vizsgálat kiterjedt agykárosodást mutatott ki. A gyermeknél súlyos mozgásszervi és értelmi károsodás, valamint látászavar alakult ki, fejlődési szintjét közel kétéves korában körülbelül hathetes gyermekének megfelelőre becsülték. 

Állapotát tovább súlyosbították a gyakori epilepsziás rohamok, valamint a légutakban felgyülemlett váladék eltávolításának nehézségei. Légzése egyre nehezebbé vált, nyelési problémái miatt pedig fennállt annak veszélye, hogy étel vagy gyomortartalom kerül a légutakba, ami tüdőgyulladást okozhatott volna. Az orvosok szerint nagy volt annak a kockázata, hogy a gyermek fiatalon életét veszti valamely szövődmény következtében.

Több orvos véleményét is kikérték az eutanázia előtt

Az ügyben több szakembert is bevontak. Az elsőként megkérdezett független orvosok úgy ítélték meg, hogy a gyermek szenvedése akkor még nem volt folyamatosan elviselhetetlen, és további lehetőségek – köztük palliatív ellátás és más gyógyszerek – is szóba jöhettek.

A kezelőorvos ezt követően egy másik, saját régióján kívül dolgozó orvostól is véleményt kért. Ez a szakember arra jutott, hogy a gyermek elviselhetetlen szenvedése egyértelműen megfigyelhető, amit az állandó rossz közérzet és a rendkívül gyakori epilepsziás rohamok is alátámasztottak. Úgy ítélte meg, hogy nem áll rendelkezésre más észszerű lehetőség a szenvedés megfelelő enyhítésére. 

A gyermek szüleivel többször egyeztettek a palliatív lehetőségekről is. A bizottság megállapítása szerint a szülőket teljes körűen tájékoztatták a diagnózisról és a várható kilátásokról, beleegyezésük pedig önkéntes és következetes volt. A gyermek állapota miatt őt magát nem lehetett bevonni a döntéshozatalba.

A bizottság szerint az orvos körültekintően járt el

Az eutanázia előtt a gyermek infúzión keresztül midazolamot és morfiumot kapott, majd mély altatást előidéző gyógyszereket adtak neki. A bizottság vizsgálata végül arra jutott, hogy az orvos megfelelő gondossággal járt el, több szakember álláspontját is kikérte, és kellő körültekintéssel mérlegelte az eltérő véleményeket.

Hollandiában az 1 és 12 év közötti, gyógyíthatatlanul beteg gyermekek életének befejezése csak szigorú feltételek mellett lehetséges. A gyermek szenvedésének elviselhetetlennek és javulási kilátások nélkülinek kell lennie, és nem állhat rendelkezésre más észszerű megoldás a szenvedés enyhítésére. A döntésbe a szülőket minden esetben bevonják, és amennyiben lehetséges, magát a gyermeket is. Az esetet különleges felülvizsgálati bizottság értékeli, majd az ügyészség is megvizsgálja, hogy az orvos betartotta-e a szabályokat.

 

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