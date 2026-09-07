A brit Gaynor Griffiths utolsó üzenete hároméves unokájának, Rorynak szólt, mielőtt egy svájci klinikára utazott, hogy eutanázia segítségével véget vessen az életének. A 63 éves nagymama a gyógyíthatatlan motoros neuronbetegségben (MND) szenvedett, amely teljesen leépítette a testét, ezért eutanáziát kért. Végső döntésével a kegyetlen lefolyású betegség kínjaitól akarta megváltani magát.

Eutanáziát kért a nagymama: utolsó üzenetét 3 éves unokájának írta

Eutanáziát kért a nagymama: ő akart dönteni

A családja által csak „egymilliárdból egynek” nevezett asszony kerekesszékbe kényszerült, elveszítette a mozgásképességét, és a karjai is annyira legyengültek, hogy a végén már egy csésze teát sem bírt felemelni. Legjobban az viselte meg, hogy nem tudott játszani az unokájával, mert nem maradt fizikai ereje hozzá.

Mielőtt férjével, Garyvel és felnőtt gyermekeivel elindult volna a Gatwick repülőtérre, Gaynor könnyek között búcsúzott el a kis Rorytól. Utolsó üzenete nyolc szóból állt:

„I love you to the moon and back” (Szeretlek a Holdig és vissza).

A családnak ez volt a kedvenc, megszokott kedveskedése.

Egy élő elme egy halott testben

Gaynor egy búcsúlevelet is hátrahagyott, amelyet szerettei csak a halála után nyithattak ki. Ezzel jogilag is védte őket, tisztázva, hogy a döntést teljesen egyedül hozta meg, mivel az Egyesült Királyságban az asszisztált öngyilkosság illegális.

Levelében azt írta, borzalmasan szerencsésnek és boldognak tartja magát, amiért ekkora szeretetben tölthette az életét. Férjével 42 évig voltak házasok, mindvégig szerelmesek voltak egymásba és a világ legboldogabb emberének tartja magát, amiért két csodálatos gyermeke született, majd pedig egy imádnivaló unokája is. "Mindezek a dolgok nagyon megnehezítik a döntésemet. Nagyon fogtok hiányozni, és ettől összetörik a szívem".

„Szeretnék a saját feltételeim szerint meghalni, mielőtt egy halott testbe zárt élő elme válik belőlem… Úgy gondolom, hogy a puszta létezés nem élet”

– írta a megrázó levélben.

A levél végén megköszönte férjének, hogy elkísérte őt „az utolsó közös útjukra”. „El sem tudom képzelni, hogy egyedül csináljam. Tudom, hogy szörnyű lesz neked, és utálom a gondolatát, de nagyon szükségem van arra, hogy mellettem legyél.”