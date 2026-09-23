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eutanázia

Eutanáziával halt meg a 43 éves francia színész, egy műtét tette tönkre az életét

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Arnaud Denis francia színész és rendező 43 évesen, Belgiumban részesült eutanáziában, miután hosszú hónapokon át súlyos fájdalmakkal küzdött. Végül tragikus módon, eutanáziával halt meg, ami mellett azt követően döntött, hogy egy sérvműtét után kialakult egészségügyi problémái miatt állapota folyamatosan romlott.
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eutanáziaszínészműtét

Tragikus döntést hozott meg a híres francia színész, aki kedden eutanáziával halt meg, miután nem bírta tovább elviselni fájdalmait. Arnaud Denis 2023. július 17-én jobb oldali lágyéksérv miatt műtéten esett át, amely során polipropilén protézist ültettek be neki. A beavatkozást követően számos mellékhatás jelentkezett nála, és állapota fokozatosan romlott.

eutanáziával halt meg
Arnaud Denis francia színész eutanáziával halt meg
Fotó: Twitter/X

A problémák miatt 2024 áprilisában az Egyesült Államokba utazott, ahol eltávolíttatta az implantátumot.

A beavatkozás azonban nem hozott megoldást. A színésznél myalgiás encephalomyelitist diagnosztizáltak, az implantátumot pedig összefüggésbe hozták egy tartós gyulladásos folyamattal és az immunrendszer működésének zavarával.

Már az otthonát sem bírta elhagyni

Denis 2026 elején arról beszélt, hogy már a lakását sem tudja elhagyni, társasági élete pedig megszűnt.

Úgy fogalmazott, hogy az állapota egyre rosszabb, és az orvosoknak már nincs mit felajánlaniuk számára.

„Már nem tudok kimenni a lakásomból, nincs társas életem, egyáltalán nincs életem. Már semmim nem maradt abból, ami egy férfi életének méltóságát adja. És egyre rosszabb. Úgy élek, mint egy végstádiumú rákbeteg. Az orvosoknak nincs már semmilyen megoldásuk számomra” – mondta.

Január 5-én feljelentést tett a párizsi ügyészség közegészségügyi osztályán gondatlanságból okozott testi sértés miatt. Az ügyet augusztus végén megszüntették, arra hivatkozva, hogy nem volt kellően körülírt bűncselekmény – írja az Euronews.

Súlyos döntést hozott: eutanáziával halt meg

Denis időközben Belgiumban keresett lehetőséget az eutanáziára. Március 18-án egy belga kórház palliatív osztályára került, ahol kérelmének jóváhagyására várt.

A színész az év elején arról is beszélt, hogy nem lát más megoldást szenvedéseinek megszüntetésére.

Ügyvédje szerint Denis döntését három namuri orvossal egyeztetve hozta meg.

Denis közben létrehozta a „Francia áldozatok a sérvprotézisek miatt” nevű kollektívát is, amely a közösségi médiában olyan emberek beszámolóit gyűjtötte össze, akik sérvimplantátumokhoz köthető mellékhatásokról számoltak be. Ügyvédje szerint több száz ilyen tanúságtétel gyűlt össze.

Arnaud Denis végül kedden, szeptember 22-én, 43 évesen eutanáziában részesült a belgiumi Namurban. Halálát ügyvédje, Philippe Courtois jelentette be.

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