Hackertámadás érte az FBI-t: rengeteg adatot elloptak a nyomozóirodától

A ShinyHunters néven ismert digitális zsarolócsoport kedden bejelentette, hogy behatolt a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) rendszerébe, és hatalmas számú jelenlegi és volt FBI-alkalmazott adatait lopta el. Az FBI közölte, hogy tudnak az FBIjobs.gov oldalt érintő jogosulatlan tevékenységekkel kapcsolatos jelentésekről, és jelenleg nyomozást folytatnak.

Hackertámadás érte az FBI-t. (Képünk illusztráció) Fotó: ROB ENGELAAR / ANP MAG

Hackertámadás érte az FBI-t

A ShinyHunters nevű hackercsoport a dark weben és a Reuters hírügynökségnek küldött üzenetekben bejelentette, hogy feltörte az FBI rendszereit. Állításuk szerint a támadással a hatóság egy 2026. májusi közleményére reagáltak, amelyben az FBI részletezte a csoport módszereit, és arra kérte az áldozatokat, hogy ne fizessenek váltságdíjat. A hackerek azt állítják, hogy „szinte az összes FBI-ügynök, valamint a szervezethez jelentkező személy” adatait megszerezték.

Bizonyítékként a csoport közzétett egy képernyőképet az FBI állásportáljáról - amelyen rongálás nyomai látszanak -, valamint egy mintát, amely állítólag nagyjából 5000 ügynök adatait tartalmazza. Bár a Reuters nem tudta közvetlenül ellenőrizni a képernyőkép hitelességét, az FBI érintett weboldalai a napokban leálltak és elérhetetlenné váltak.

A kiszivárgott adatmintában az ügynökök nevei, lakcímei, társadalombiztosítási számai (SSN), beosztásai, sőt esetenként a családtagjaik adatai is szerepelnek. A Reutersnek részben sikerült igazolnia az adatok valódiságát, miután a társadalombiztosítási számokat összevetették hitelminősítői nyilvántartásokkal és a District 4 Labs kiberbiztonsági cég dark webes adatbázisaival.

Legalább 10 esetben - köztük Kash Patel FBI-igazgató esetében is - az adatok egyezést mutattak a valósággal. Egy, az ügyet ismerő forrás megerősítette, hogy a munkaköri leírások is pontosak. Azt egyelőre nem sikerült független forrásból megállapítani, hogy az adatok valóban az FBI belső hálózatából származnak-e.

Hatalmas kockázatot jelent az adatlopás

Cynthia Kaiser, az FBI korábbi tisztviselője szerint az ilyen incidensek rendkívül veszélyesek, mivel a bűnözők felhasználhatják az adatokat a nyomozók leleplezésére, megfigyelésére vagy megzsarolására. Kaiser – aki jelenleg a Halcyon kiberbiztonsági cég alelnöke – emlékeztetett, hogy a nyomozóiroda egy 2016-os szivárgás következményeit a mai napig érzi, az ügynököket ugyanis azóta is zaklatják az akkor ellopott információkkal.

Ha az adatok egyszer kijutnak, azokat örökre fel fogják használni

– figyelmeztetett a szakértő.