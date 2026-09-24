Otthonról irányítható valódi fegyverekkel lehet tüzelni egy lőtéren - videó

Egy új online játék egészen szokatlan élményt kínál: a játékosoknak már ki sem kell mozdulniuk otthonról ahhoz, hogy valódi fegyverekkel lőjenek egy amerikai lőtéren – írja a Dexerto.

Fotó: Képernyőfotó/shov.com

A Shov.com rendszere telefonról vagy számítógépes böngészőből teszi lehetővé a lövészetet. A játékosok egy amerikai, biztonságos létesítményben elhelyezett, távirányítható pneumatikus géppuskákat irányíthatnak, amelyek .68-as kaliberű, kevésbé halálos lövedékeket lőnek a kijelölt célpontokra.

A különlegesség, hogy ez nem egy videójáték szimulációja:

a pályát élőben közvetítik, így a játékosok azt látják, ahogy a valódi fegyverek a távolról kiadott parancsaikra reagálnak.

this website lets you shoot real gun turrets online 👇 pic.twitter.com/EaElSfpOTJ — domm (@domm) September 23, 2026

Mindössze 90 másodperc a győzelemhez

Egy meccs mindössze 90 másodpercig tart, ezalatt pedig minél több célpontot kell eltalálni. A győztes az lesz, aki a végén a legtöbb hitelesített találattal rendelkezik.

A pályán 12 automata fegyver kapott helyet. Amelyiket éppen nem használja senki, azt a rendszer automatikusan egy mesterséges intelligencia által irányított ellenfélnek adja.

Egy forduló 5 kreditbe, vagyis 5 dollárba kerül, és közben korlátlan mennyiségű lövedék áll rendelkezésre. Aki inkább egyedül próbálná ki az egész pályát, 100 dollárért mind a 12 fegyvert átveheti.

A mérkőzéseket egymás után tartják, rövid szünetekkel. Az eseményeket a weboldalon élőben is közvetítik, így azok is figyelemmel kísérhetik a játékot, akik maguk nem vesznek részt benne.

Senki sem tartózkodik a célpontok közelében

A szolgáltató szerint a rendszer biztonságos: a lövészet idején senki sem tartózkodik a célterületen, a fegyvereket pedig nem lehet elmozdítani a létesítményből.

A résztvevők kizárólag távolról, saját telefonjukról vagy számítógépükről küldhetnek parancsokat.

A Shov ötlete abból indult ki, hogy a készítők valóságosabb élményt akartak kínálni, mint amire a hagyományos lövöldözős videójátékok képesek. A céljuk az volt, hogy a valódi lövészetet úgy tegyék hozzáférhetővé, hogy azt egy telefon vagy számítógép segítségével, biztonságos körülmények között lehessen kipróbálni.