Bevándorlókra kell vadászni a Fehér Ház új videójátékában - videó

A Fehér Ház hivatalos oldalán már nemcsak politikai hírek és kormányzati üzenetek várják az amerikaiakat: öt videójátékot is elérhetővé tettek. A kezdeményezés azonban gyorsan vitát váltott ki, mert több szoftver is a Trump-kormány bevándorláspolitikáját meglehetősen sajátos módon jeleníti meg – olvasható a Nieuwsblad oldalán.

A klasszikus videójátékok világába ültette át politikai üzeneteit a Fehér Ház: az egyik programban határt átlépő embereket kell elfogni, egy másikban pedig határfalat építeni.

Fotó: képkocka a Fehér Ház játékából

Az egyik, „Deportáld a határsértőt” című program a klasszikus kígyós játékra épül. A feladat a határt átlépni próbáló emberek elfogása és „kitoloncolása”. A játékos egy idősebb, fehér, kék öltönyt viselő férfit irányít, miközben a határsértőket különböző bőrszínű egyénekként ábrázolják. Az elfogottak narancssárga rabruhában a sor végére kerülnek.

Öt különleges programmal rukkolt elő a Fehér Ház

A másik különös megoldás a Tetris átalakított változata. Ebben a lehulló elemekből határfalat kell építeni, amelynek nekicsapódnak a játékban „aliensnek”, vagyis idegeneknek nevezett lények. A Trump-kormány gyakran használja ezt a kifejezést az illegális bevándorlókra. A játék felszólítása így szól:

Védd meg a határt a közeledő hordától!

A szórakozás mögött komoly politikai üzenet húzódik

A Fehér Ház szerint a játékok célja, hogy szórakoztató formában mutassák be a kormány politikai prioritásait. Egy tisztviselő a CNN-nek úgy fogalmazott, az arcade a „szórakozásra és győzelemre épülő kultúrát” állítja szembe azzal, amit a demokraták „sötét szocialista víziójaként” jellemzett.

A játékok máris komoly visszhangot váltottak ki.

Egyesek szerint az alkotások szokatlan módon mutatják be a migrációt és a deportálást, mások pedig azt kifogásolják, hogy az elfogott szereplők többségét barna vagy fekete bőrű emberként ábrázolják.

A közösségi médiában közben egyre többen osztják meg az elért pontszámaikat, miközben mások azt kérdezik, miért éppen most kapott helyet az ötlet a Fehér Ház oldalán, amikor az iráni háború és a megélhetési költségek emelkedése is komoly témát jelent az amerikaiak számára.

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE - PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

Korábban azt is megírtuk, hgy forgalomba kerültek az amerikai elnök arcképével ellátott egydolláros érmék, amelyek törvényes fizetőeszköznek. számítanak az Egyesült Államokban.