Bevándorlókra kell vadászni a Fehér Ház új videójátékában - videó

A Fehér Ház hivatalos oldalán már nemcsak politikai hírek és kormányzati üzenetek várják az amerikaiakat: öt videójátékot is elérhetővé tettek. A kezdeményezés azonban gyorsan vitát váltott ki, mert több szoftver is a Trump-kormány bevándorláspolitikáját meglehetősen sajátos módon jeleníti meg – olvasható a Nieuwsblad oldalán.
Az egyik, „Deportáld a határsértőt” című program a klasszikus kígyós játékra épül. A feladat a határt átlépni próbáló emberek elfogása és „kitoloncolása”. A játékos egy idősebb, fehér, kék öltönyt viselő férfit irányít, miközben a határsértőket különböző bőrszínű egyénekként ábrázolják. Az elfogottak narancssárga rabruhában a sor végére kerülnek.
Öt különleges programmal rukkolt elő a Fehér Ház
A másik különös megoldás a Tetris átalakított változata. Ebben a lehulló elemekből határfalat kell építeni, amelynek nekicsapódnak a játékban „aliensnek”, vagyis idegeneknek nevezett lények. A Trump-kormány gyakran használja ezt a kifejezést az illegális bevándorlókra. A játék felszólítása így szól:
Védd meg a határt a közeledő hordától!
A szórakozás mögött komoly politikai üzenet húzódik
A Fehér Ház szerint a játékok célja, hogy szórakoztató formában mutassák be a kormány politikai prioritásait. Egy tisztviselő a CNN-nek úgy fogalmazott, az arcade a „szórakozásra és győzelemre épülő kultúrát” állítja szembe azzal, amit a demokraták „sötét szocialista víziójaként” jellemzett.
A játékok máris komoly visszhangot váltottak ki.
Egyesek szerint az alkotások szokatlan módon mutatják be a migrációt és a deportálást, mások pedig azt kifogásolják, hogy az elfogott szereplők többségét barna vagy fekete bőrű emberként ábrázolják.
A közösségi médiában közben egyre többen osztják meg az elért pontszámaikat, miközben mások azt kérdezik, miért éppen most kapott helyet az ötlet a Fehér Ház oldalán, amikor az iráni háború és a megélhetési költségek emelkedése is komoly témát jelent az amerikaiak számára.
Korábban azt is megírtuk, hgy forgalomba kerültek az amerikai elnök arcképével ellátott egydolláros érmék, amelyek törvényes fizetőeszköznek. számítanak az Egyesült Államokban.