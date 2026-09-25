Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
mentő

179-szer szúrta meg főbérlőjét, mert azt hitte, meg akarja mérgezni

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Legalább 179-szer szúrta meg 71 éves főbérlőjét egy 23 éves férfi az angliai Norwichban. Moses Fernandes téveszméje szerint Terry McFadyen meg akarta mérgezni őt. A bíróság megállapította, hogy a vádlott az emberölés idején pszichotikus állapotban volt, ezért határozatlan időre pszichiátriai intézetbe utalták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mentőfőbérlőkéselés

Fernandes 2025. november 3-án hajnalban maga hívott mentőt, azt állítva, hogy rosszul van. Egy ismerősének közben azt írta, hogy főbérlője megmérgezte, és meg fog halni. A nőnek 8778 fontot is átutalt „Terry” közleménnyel. A mentők érkezése felébresztette Terry McFadyent és párját. A 71 éves férfi segíteni próbált zavartan viselkedő albérlőjének, és a mentősökkel együtt visszakísérte a házba. Fernandes ekkor a konyhában elővett egy recés kést, majd az áldozat felsőtestét, arcát és nyakát kezdte szurkálni. A mentősök pánikjelzést adtak le, a rendőrök pedig négy percen belül a helyszínre értek. A támadó közben azt ismételgette, hogy McFadyen megmérgezte. A férfi a hatalmas vérveszteség miatt a helyszínen meghalt.

főbérlő
Pszichotikus roham közben támadt főbérlőjére a 23 éves férfi
Fotó: Unsplash

Mentőt hívott magához, majd halálra késelte a segítségére siető főbérlőt

Fernandest eredetileg gyilkossággal vádolták, de a pszichiátriai szakvélemények alapján az ügyészség elfogadta a csökkent beszámíthatóság miatt elkövetett emberölés beismerését. Az orvosok skizofréniához hasonló betegséget állapítottak meg nála, a bíró szerint pedig azon az éjszakán élte át első pszichotikus epizódját.

A Norwichi Koronabíróság a férfit a brit mentális egészségügyi törvény alapján határozatlan időre kórházi kezelés alá helyezte, szigorú szabadlábra helyezési korlátozással.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!