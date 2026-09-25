179-szer szúrta meg főbérlőjét, mert azt hitte, meg akarja mérgezni

Fernandes 2025. november 3-án hajnalban maga hívott mentőt, azt állítva, hogy rosszul van. Egy ismerősének közben azt írta, hogy főbérlője megmérgezte, és meg fog halni. A nőnek 8778 fontot is átutalt „Terry” közleménnyel. A mentők érkezése felébresztette Terry McFadyent és párját. A 71 éves férfi segíteni próbált zavartan viselkedő albérlőjének, és a mentősökkel együtt visszakísérte a házba. Fernandes ekkor a konyhában elővett egy recés kést, majd az áldozat felsőtestét, arcát és nyakát kezdte szurkálni. A mentősök pánikjelzést adtak le, a rendőrök pedig négy percen belül a helyszínre értek. A támadó közben azt ismételgette, hogy McFadyen megmérgezte. A férfi a hatalmas vérveszteség miatt a helyszínen meghalt.

Pszichotikus roham közben támadt főbérlőjére a 23 éves férfi

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Mentőt hívott magához, majd halálra késelte a segítségére siető főbérlőt

Fernandest eredetileg gyilkossággal vádolták, de a pszichiátriai szakvélemények alapján az ügyészség elfogadta a csökkent beszámíthatóság miatt elkövetett emberölés beismerését. Az orvosok skizofréniához hasonló betegséget állapítottak meg nála, a bíró szerint pedig azon az éjszakán élte át első pszichotikus epizódját.

A Norwichi Koronabíróság a férfit a brit mentális egészségügyi törvény alapján határozatlan időre kórházi kezelés alá helyezte, szigorú szabadlábra helyezési korlátozással.