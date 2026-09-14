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betegség

Félelmetes adat: 510 millió gyermeket érint ez a betegség

49 perce
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A fogszuvasodás a világ egyik legelterjedtebb egészségügyi problémája, amely nemcsak a felnőtteket érinti. A WHO becslése szerint világszerte mintegy 510 millió gyermek szenved a tejfogakat érintő fogszuvasodástól. A betegség fájdalmat, fertőzéseket, valamint étkezési és alvási nehézségeket is okozhat, és az iskolai hiányzások egyik oka is lehet.
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Fogszuvasodás miatt világszerte mintegy 510 millió gyermek érintett a tejfogazatban – derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adataiból. A probléma jóval túlmutat egy egyszerű gyermekkori kellemetlenségen: kezeletlenül fájdalmat és fertőzéseket okozhat, és a gyermekek mindennapi életére is hatással lehet.

Fogszuvasodás: 510 millió gyermeket érint a tejfogakat támadó betegség
Fogszuvasodás: 510 millió gyermeket érint a tejfogakat támadó betegség Forrás: Pexels

A betegség már az első fogak megjelenése után kialakulhat. A szájban található baktériumok az ételekben és italokban lévő cukrokat savakká alakítják, amelyek fokozatosan károsítják a fog felszínét. A kockázatot növelheti a cukros ételek és italok gyakori fogyasztása, a nem megfelelő fluoridbevitel, valamint a fogakon kialakuló lepedék elégtelen eltávolítása.

A probléma azért is különösen jelentős, mert a fogszuvasodás nagyrészt megelőzhető, a korai elváltozások pedig kezelhetők. A WHO szerint ugyanakkor a fogászati ellátáshoz és a megbízható egészségügyi információkhoz való hozzáférés továbbra sem egyenletes. A kedvezőtlenebb társadalmi és gazdasági körülmények között élő gyermekek különösen veszélyeztetettek.

Fogszuvasodás: A tejfogakra is figyelni kell

A tejfogakat gyakran kevésbé fontosnak tartják amiatt, hogy később kihullanak, egészségügyi szempontból azonban kulcsszerepet töltenek be. Segítik a megfelelő rágást és a beszédfejlődést, miközben helyet biztosítanak a maradandó fogak számára.

A tejfogak zománca ráadásul vékonyabb, mint a maradandó fogaké, ezért megfelelő védelmük különösen fontos. A kialakuló szuvasodás már kisgyermekkorban fájdalmat és komoly kellemetlenséget okozhat, a szükséges kezelések pedig a család számára is megterhelők lehetnek.

A WHO azt javasolja, hogy a gyermekek naponta kétszer mossanak fogat 1000–1500 ppm fluoridot tartalmazó fluoridos fogkrémmel. A rendszeres fogászati ellenőrzés szintén fontos, mivel így a kezdeti elváltozások még azelőtt felismerhetők, hogy komolyabb tüneteket okoznának.

A WHO adatai szerint a szájüregi betegségek összességében csaknem 3,7 milliárd embert érintenek világszerte. A szakemberek ezért a megelőzés erősítését, a fogászati ellátáshoz való hozzáférés javítását, valamint a szájüreg egészségének nagyobb szerepét sürgetik a népegészségügyi programokban.

 

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