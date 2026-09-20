25 napig csak egyetlen helyről evett – végül megfizette az árát

Tim Donahue 25 napon keresztül kizárólag a Sweetgreen amerikai étteremlánc kínálatából étkezett, egyedül a feketekávéval tett kivételt. Bár a kísérletet nem fogyás céljából kezdte el, a kihívás végére mintegy kilenc fontot, vagyis körülbelül négy kilogrammot adott le – számolt be róla a Fox News.

A fogyás váratlan eredmény volt a 25 napos kihívás során

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A 27 éves, Hobokenben élő, New Yorkban dolgozó férfi Morgan Spurlock 2004-es Super Size Me című dokumentumfilmjének egyfajta modern változataként tekintett a kihívásra. Míg Spurlock egy hónapon keresztül McDonald’s-ételeket fogyasztott, Donahue egy egészen más típusú étteremláncot választott.

Az ötlethez munkahelyi környezete is hozzájárult. Elmondása szerint egészségtudatos kollégái rendszeresen Sweetgreen-tálakat rendeltek ebédre, miközben ő gyakran gyorséttermi hamburgert választott.

Donahue eredetileg 30 napig akarta folytatni a kísérletet, ám esküvők és munkahelyi utazások miatt végül 25 nap mellett döntött. Szabálya szerint csak olyan ételeket fogyaszthatott, amelyek szerepeltek az étteremlánc kínálatában.

Donahue elmondása szerint nem számított arra, hogy a kihívás alatt lefogy, végül azonban körülbelül négy kilogrammal lett könnyebb. Azt is állította, hogy energikusabbnak érezte magát.

A legnagyobb nehézséget ugyanakkor nem az jelentette számára, hogy nap mint nap ugyanannak az étteremláncnak a kínálatából kellett választania. Sokkal inkább az okozott problémát, hogy egész napját az éttermek nyitvatartásához és a szabályaihoz kellett igazítania.

A baráti programokon nem ivott alkoholt és más éttermekben sem evett. A kihívás ráadásul jelentős kiadással is járt. Donahue szerint otthon jóval olcsóbban elkészíthetők hasonló ételek, ezért ezt az étkezési formát hosszú távon nem tartja fenntarthatónak.

Rosszul lett a 25 napos kihívás után

A kísérlet befejezése után Donahue kedvenc környékbeli pizzériájába ment, ahol sajtos pizzát evett. A nehezebb ételhez való hirtelen visszatérés azonban elmondása szerint nem esett jól neki, és rosszul lett.

Donahue hangsúlyozta, hogy tapasztalatait nem táplálkozási tanácsként osztja meg. Mint mondta, nem orvos vagy táplálkozási szakember, és a kihívás elsősorban egy szórakoztató filmes projekt volt számára.