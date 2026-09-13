Döbbenetes fogyás: 54 kilót adott le 1 év alatt egy nő műtét és fogyasztóinjekció nélkül – még a kalóriákat sem számolta

Jenny Lee már 14 éves korától küzdött a súlyával, amely idővel egyre nagyobb hatással lett az életére. A 30 éves nő a fogyás előtt brit 26-os ruhaméretet hordott, miközben saját elmondása szerint a túlsúlya miatt folyamatosan zaklatták és rosszul bántak vele, emellett prediabéteszes volt és kórosan elhízottnak számított.
A problémái akkor kezdtek igazán elmélyülni, amikor megszerezte a jogosítványát. Hirtelen sokkal szabadabban vásárolhatott magának ételt, és egyre gyakrabban választott gyorséttermi ételeket, édességeket és bő olajban sült fogásokat. Mindez annak ellenére történt, hogy édesanyja mindig nagy hangsúlyt fektetett az egészséges táplálkozásra és a mozgásra – írja a Mirror.
Reggel gyakran Starbucks Frappuccinóval és péksüteménnyel kezdett, amit később valamilyen nassolnivaló követett. Ebédre gyakran sült csirkét, nagy adag sült krumplit és nagy üdítőt evett, majd hatalmas desszertet választott, vacsorára pedig ismét sült étel, krumplipüré, zsemle és vaj került az asztalra, végül pedig újabb édességgel zárta a napot.
A súlygyarapodás nemcsak fizikailag viselte meg
Jenny szerint folyamatosan a testsúlyára gondolt, arra, hogy mit vegyen fel, hogyan néz ki ülés közben, ő lesz-e a legnagyobb lány egy társaságban, illetve mások figyelik vagy megítélik-e. Volt, hogy inkább nem vett részt bizonyos programokon, és nem akarta, hogy mások lássák, mert rendkívül kellemetlenül érezte magát a saját testében.
22 éves korában aztán fordulópont következett. Jenny rájött, hogy ezt az egyetlen testet kapta, amelyben egész életét le kell élnie, ezért neki kell változtatnia a helyzetén. Úgy érezte, ha korábbi döntései juttatták el idáig, akkor új döntésekkel más irányba is elindulhat. Ekkor változott meg igazán a hozzáállása.
Nem hirtelen akart sokat fogyni
A nő nem azt tűzte ki maga elé, hogy rövid idő alatt hatalmas mennyiségű súlytól szabadul meg, hanem mindössze 30 napra kötelezte el magát. Elkezdte követni a Whole30 programot, és azt vállalta, hogy minden nap megmozgatja a testét.
Eleinte napi 20-30 percet töltött futópadon vagy elliptikus tréneren, később pedig edzőterembe kezdett járni, ahol megszerette a rendszeres testmozgást.
A következő egy évben végül 120 fontot, vagyis körülbelül 54 kilogrammot fogyott.
Jenny szerint eleinte szinte lehetetlennek tűnt számára a változás, de aztán valami megváltozott benne: büszke lett magára, és elhitte, hogy képes végigcsinálni. A 30 nap végére annyira megszerette az érzést, hogy már nem akarta feladni.
Az étrendjén is jelentősen változtatott
A teljes értékű élelmiszerekre és a mindennapos mozgásra helyezte a hangsúlyt, miközben elhagyta a finomított cukrot, a gabonaféléket, a tejtermékeket, a szóját és a glutént. Fehérjében gazdag ételeket kezdett készíteni, és egészséges nassolnivalókat tartott a hűtőben, hogy könnyebb legyen jobb döntést hoznia.
- Reggelire például rántottát hússal,
- ebédre tojást pulykával és édesburgonyával,
- vacsorára pedig fehérjeforrást, burgonyát, zöldségeket és gyümölcsöt fogyasztott.
Naponta legalább 10 ezer lépést tesz meg, emellett szereti az erősítő edzéseket és a Pilatest.
Egyáltalán nem számolta a kalóriákat
Elmondása szerint a kalóriadeficit sok embernek működik, számára azonban a számok követése túl nagy stresszt jelentett. Inkább az élelmiszerek összetevőire figyelt, és a kevésbé feldolgozott, teljes értékű ételeket részesítette előnyben. Ma már nem a mérleg számait figyeli, hanem azt, hogyan érzi magát, és számára az a legfontosabb, hogy erős és egészséges legyen.
Jenny szerint voltak olyan barátságai, amelyek megerősödtek, mások viszont nem élték túl ezt a változást.
Különösen furcsának találta, hogy egyes fiúk, akikkel együtt járt iskolába, korábban alig foglalkoztak vele, a fogyás után viszont hirtelen felvették vele a kapcsolatot. Hasonlóan történt néhány lánnyal is, akik korábban nem keresték a társaságát, később azonban találkozót javasoltak neki.
A fogyás után Jenny ma már brit 6-8-as ruhaméretet visel, és úgy érzi, szinte felismerhetetlenné vált korábbi önmagához képest. Saját bevallása szerint magabiztosabb lett, de ennél is fontosabb számára, hogy sokkal inkább felhatalmazva érzi magát arra, hogy nehéz dolgokat is véghez vigyen.
Villámgyors fogyást ígér a bizarr diéta: a szakértő szerint nem árt óvatosnak lenni vele
Manapság rengetegen keresik a drasztikus fogyás titkát, így nem meglepő, hogy abszurdabbnál abszurdabb diéták terjednek az interneten. Van egy olyan fogyókúrás módszer, amely óriási népszerűségnek örvend, azonban a szakértő szerint hosszú távon káros is lehet.
A Whole30 program lényege, hogy egy hónapig bizonyos élelmiszercsoportokat teljesen elhagynak, majd a program végén fokozatosan visszavezetik őket, hogy megfigyeljék, hogyan reagál rájuk a szervezet.
A program során jellemzően kerülni kell: cukrot és hozzáadott cukrot, alkoholt, gabonaféléket, hüvelyeseket, tejtermékeket, szóját, bizonyos adalékanyagokat és erősen feldolgozott élelmiszereket.
Ezzel szemben főként húsokat, halat, tojást, zöldségeket, gyümölcsöket, valamint bizonyos dióféléket és magvakat lehet fogyasztani.