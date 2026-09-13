Döbbenetes fogyás: 54 kilót adott le 1 év alatt egy nő műtét és fogyasztóinjekció nélkül – még a kalóriákat sem számolta

Jenny Lee már 14 éves korától küzdött a súlyával, amely idővel egyre nagyobb hatással lett az életére. A 30 éves nő a fogyás előtt brit 26-os ruhaméretet hordott, miközben saját elmondása szerint a túlsúlya miatt folyamatosan zaklatták és rosszul bántak vele, emellett prediabéteszes volt és kórosan elhízottnak számított.

Hihetetlen fogyás mindössze 1 év alatt

Fotó: TikTok

A problémái akkor kezdtek igazán elmélyülni, amikor megszerezte a jogosítványát. Hirtelen sokkal szabadabban vásárolhatott magának ételt, és egyre gyakrabban választott gyorséttermi ételeket, édességeket és bő olajban sült fogásokat. Mindez annak ellenére történt, hogy édesanyja mindig nagy hangsúlyt fektetett az egészséges táplálkozásra és a mozgásra – írja a Mirror.

Reggel gyakran Starbucks Frappuccinóval és péksüteménnyel kezdett, amit később valamilyen nassolnivaló követett. Ebédre gyakran sült csirkét, nagy adag sült krumplit és nagy üdítőt evett, majd hatalmas desszertet választott, vacsorára pedig ismét sült étel, krumplipüré, zsemle és vaj került az asztalra, végül pedig újabb édességgel zárta a napot.

A súlygyarapodás nemcsak fizikailag viselte meg

Jenny szerint folyamatosan a testsúlyára gondolt, arra, hogy mit vegyen fel, hogyan néz ki ülés közben, ő lesz-e a legnagyobb lány egy társaságban, illetve mások figyelik vagy megítélik-e. Volt, hogy inkább nem vett részt bizonyos programokon, és nem akarta, hogy mások lássák, mert rendkívül kellemetlenül érezte magát a saját testében.

22 éves korában aztán fordulópont következett. Jenny rájött, hogy ezt az egyetlen testet kapta, amelyben egész életét le kell élnie, ezért neki kell változtatnia a helyzetén. Úgy érezte, ha korábbi döntései juttatták el idáig, akkor új döntésekkel más irányba is elindulhat. Ekkor változott meg igazán a hozzáállása.

Nem hirtelen akart sokat fogyni

A nő nem azt tűzte ki maga elé, hogy rövid idő alatt hatalmas mennyiségű súlytól szabadul meg, hanem mindössze 30 napra kötelezte el magát. Elkezdte követni a Whole30 programot, és azt vállalta, hogy minden nap megmozgatja a testét.

Eleinte napi 20-30 percet töltött futópadon vagy elliptikus tréneren, később pedig edzőterembe kezdett járni, ahol megszerette a rendszeres testmozgást.

A következő egy évben végül 120 fontot, vagyis körülbelül 54 kilogrammot fogyott.

Jenny szerint eleinte szinte lehetetlennek tűnt számára a változás, de aztán valami megváltozott benne: büszke lett magára, és elhitte, hogy képes végigcsinálni. A 30 nap végére annyira megszerette az érzést, hogy már nem akarta feladni.