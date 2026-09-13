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fogyás

Döbbenetes fogyás: 54 kilót adott le 1 év alatt egy nő műtét és fogyasztóinjekció nélkül – még a kalóriákat sem számolta

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Egyetlen év alatt 120 fontot, vagyis körülbelül 54 kilogrammot fogyott egy nő, méghozzá fogyasztóinjekciók, tabletták és műtét nélkül. A fogyás ráadásul úgy sikerült neki, hogy közben még a kalóriákat sem számolta, hanem úgynevezett „régimódi” módszerekkel változtatott az életmódján.
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fogyásfogyókúraegészséges életmód

Jenny Lee már 14 éves korától küzdött a súlyával, amely idővel egyre nagyobb hatással lett az életére. A 30 éves nő a fogyás előtt brit 26-os ruhaméretet hordott, miközben saját elmondása szerint a túlsúlya miatt folyamatosan zaklatták és rosszul bántak vele, emellett prediabéteszes volt és kórosan elhízottnak számított.

Hihetetlen fogyás mindössze 1 év alatt
Hihetetlen fogyás mindössze 1 év alatt
Fotó: TikTok

A problémái akkor kezdtek igazán elmélyülni, amikor megszerezte a jogosítványát. Hirtelen sokkal szabadabban vásárolhatott magának ételt, és egyre gyakrabban választott gyorséttermi ételeket, édességeket és bő olajban sült fogásokat. Mindez annak ellenére történt, hogy édesanyja mindig nagy hangsúlyt fektetett az egészséges táplálkozásra és a mozgásra – írja a Mirror.

Reggel gyakran Starbucks Frappuccinóval és péksüteménnyel kezdett, amit később valamilyen nassolnivaló követett. Ebédre gyakran sült csirkét, nagy adag sült krumplit és nagy üdítőt evett, majd hatalmas desszertet választott, vacsorára pedig ismét sült étel, krumplipüré, zsemle és vaj került az asztalra, végül pedig újabb édességgel zárta a napot.

@withlovejennylee #weightloss #weightlosstransformation #weightlosscheck #weightlossprogress #weightlossmotivation #weightlossjouney #healthy #healthyliving ♬ original sound - JennyLee

A súlygyarapodás nemcsak fizikailag viselte meg

Jenny szerint folyamatosan a testsúlyára gondolt, arra, hogy mit vegyen fel, hogyan néz ki ülés közben, ő lesz-e a legnagyobb lány egy társaságban, illetve mások figyelik vagy megítélik-e. Volt, hogy inkább nem vett részt bizonyos programokon, és nem akarta, hogy mások lássák, mert rendkívül kellemetlenül érezte magát a saját testében.

22 éves korában aztán fordulópont következett. Jenny rájött, hogy ezt az egyetlen testet kapta, amelyben egész életét le kell élnie, ezért neki kell változtatnia a helyzetén. Úgy érezte, ha korábbi döntései juttatták el idáig, akkor új döntésekkel más irányba is elindulhat. Ekkor változott meg igazán a hozzáállása.

@withlovejennylee Could you tell i was sleepy this morning 😴😂😅 @Smash Foods @Simple Mills #9to5 #wieiad #wieiadrealistic #whatieatinaday #whatiatetoday ♬ original sound - taolee

Nem hirtelen akart sokat fogyni

A nő nem azt tűzte ki maga elé, hogy rövid idő alatt hatalmas mennyiségű súlytól szabadul meg, hanem mindössze 30 napra kötelezte el magát. Elkezdte követni a Whole30 programot, és azt vállalta, hogy minden nap megmozgatja a testét.

A Whole30 program lényege, hogy egy hónapig bizonyos élelmiszercsoportokat teljesen elhagynak, majd a program végén fokozatosan visszavezetik őket, hogy megfigyeljék, hogyan reagál rájuk a szervezet.

A program során jellemzően kerülni kell: cukrot és hozzáadott cukrot, alkoholt, gabonaféléket, hüvelyeseket, tejtermékeket, szóját, bizonyos adalékanyagokat és erősen feldolgozott élelmiszereket.

Ezzel szemben főként húsokat, halat, tojást, zöldségeket, gyümölcsöket, valamint bizonyos dióféléket és magvakat lehet fogyasztani.

Eleinte napi 20-30 percet töltött futópadon vagy elliptikus tréneren, később pedig edzőterembe kezdett járni, ahol megszerette a rendszeres testmozgást.

A következő egy évben végül 120 fontot, vagyis körülbelül 54 kilogrammot fogyott.

Jenny szerint eleinte szinte lehetetlennek tűnt számára a változás, de aztán valami megváltozott benne: büszke lett magára, és elhitte, hogy képes végigcsinálni. A 30 nap végére annyira megszerette az érzést, hogy már nem akarta feladni.

izom Woman doing kettlebell exercise under trainer guidance. (Photo by MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI / SMD / Science Photo Library via AFP)
Illusztráció
Fotó: MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI / SMD

Az étrendjén is jelentősen változtatott

A teljes értékű élelmiszerekre és a mindennapos mozgásra helyezte a hangsúlyt, miközben elhagyta a finomított cukrot, a gabonaféléket, a tejtermékeket, a szóját és a glutént. Fehérjében gazdag ételeket kezdett készíteni, és egészséges nassolnivalókat tartott a hűtőben, hogy könnyebb legyen jobb döntést hoznia.

  • Reggelire például rántottát hússal,
  • ebédre tojást pulykával és édesburgonyával,
  • vacsorára pedig fehérjeforrást, burgonyát, zöldségeket és gyümölcsöt fogyasztott.

Naponta legalább 10 ezer lépést tesz meg, emellett szereti az erősítő edzéseket és a Pilatest.

Reggeli időpontja és egészség – tükörtojás salátával, a reggeli étkezés és az élettartam kapcsolatának illusztrációja
Illusztráció
Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Egyáltalán nem számolta a kalóriákat

Elmondása szerint a kalóriadeficit sok embernek működik, számára azonban a számok követése túl nagy stresszt jelentett. Inkább az élelmiszerek összetevőire figyelt, és a kevésbé feldolgozott, teljes értékű ételeket részesítette előnyben. Ma már nem a mérleg számait figyeli, hanem azt, hogyan érzi magát, és számára az a legfontosabb, hogy erős és egészséges legyen.

Jenny szerint voltak olyan barátságai, amelyek megerősödtek, mások viszont nem élték túl ezt a változást.

Különösen furcsának találta, hogy egyes fiúk, akikkel együtt járt iskolába, korábban alig foglalkoztak vele, a fogyás után viszont hirtelen felvették vele a kapcsolatot. Hasonlóan történt néhány lánnyal is, akik korábban nem keresték a társaságát, később azonban találkozót javasoltak neki.

A fogyás után Jenny ma már brit 6-8-as ruhaméretet visel, és úgy érzi, szinte felismerhetetlenné vált korábbi önmagához képest. Saját bevallása szerint magabiztosabb lett, de ennél is fontosabb számára, hogy sokkal inkább felhatalmazva érzi magát arra, hogy nehéz dolgokat is véghez vigyen.

gyümölcstál
Illusztráció
Fotó: Nunung Noor Aisyah / Shutterstock

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