Házakat, hidakat és utakat sodortak el a földcsuszamlások Nepálban – videók

Földcsuszamlások pusztítottak vasárnap a nepáli Manang körzetben található Chame térségében, miután napokon át heves esőzések sújtották a régiót. A katasztrófáról készült felvételeken látható, ahogy a lezúduló földtömeg utakat, fákat és épületeket sodor magával.

Földcsuszamlás sodort el és rongált meg egy házat a nepáli Lalitpurban

Fotó: SUNIL PRADHAN / ANADOLU

Házakat és hidakat sodortak el a földcsuszamlások

A heves esőzések következtében több helyen súlyosan megrongálódott az infrastruktúra, egyes településeket pedig sár árasztott el. A helyi patakok hirtelen áradása és a megduzzadt Marsyangdi folyó öt házat sodort el, két fontos fahíd megsemmisült, és közúti összeköttetések is megszakadtak.

A Focus beszámolója szerint a helyiek közül többen az éjszaka folyamán az erdőkbe menekültek. Egyes falvak részben elzáródtak a külvilágtól, miközben továbbra is tartanak az újabb villámárvizektől.

Több mint száz halálos áldozatról számoltak be A szélsőséges időjárás India északi részét is súlyosan érintette. A hatóságok hétfői közlése szerint a két országban összesen több mint száz ember vesztette életét az esőzésekhez kapcsolódó katasztrófákban. Az indiai Uttar Pradesh államban 81 halálos áldozatról számoltak be. Nepálban országszerte legalább 27 ember halt meg – közölte a nepáli katasztrófavédelmi hatóság, az NDRRMA szóvivője. Mindkét országban épületek és hidak omlottak össze, emellett utak és termőterületek is megrongálódtak vagy megsemmisültek.

Az indiai meteorológiai szolgálat szerint a heves esőzéseket a Bengáli-öböl felől érkező monszunális alacsony nyomású rendszer okozta, amely Közép-Indián keresztül haladva Nepál időjárására is hatással volt. A meteorológusok az időjárási helyzet javulására számítanak.

Augusztusban is súlyos katasztrófa pusztított Nepálban

Nem ez az első súlyos természeti katasztrófa Nepálban az elmúlt időszakban. Augusztus 26-án pusztító villámárvíz sújtotta a nepáli–kínai határ térségét, amely egész településeket öntött el, épületeket, hidakat és utakat sodort magával. Egy nappal később már közel 1500 embert kerestek eltűntként, köztük három magyar állampolgárt is.