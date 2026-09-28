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Nepál

Házakat, hidakat és utakat sodortak el a földcsuszamlások Nepálban – videók

10 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Súlyos károkat okoztak a napok óta tartó heves esőzések Nepál több térségében, ahol házak, hidak és utak is megsemmisültek. A földcsuszamlások és az áradások miatt több település részben elzáródott a külvilágtól, a helyieknek pedig az újabb villámárvizek veszélyével is számolniuk kell.
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Nepálföldcsuszamlásvillámárviz

Földcsuszamlások pusztítottak vasárnap a nepáli Manang körzetben található Chame térségében, miután napokon át heves esőzések sújtották a régiót. A katasztrófáról készült felvételeken látható, ahogy a lezúduló földtömeg utakat, fákat és épületeket sodor magával.

Nepál, áradás, villámárvíz, heves esőzés, természeti katasztrófa, monszun, Manang, Chame, Földcsuszamlás sodort el és rongált meg egy házat a nepáli Lalitpurban LALITPUR, NEPAL-SEPTEMBER 28: A house lies damaged after being swept away by a landslide following incessant rainfall in Dhapakhel, Lalitpur, Nepal, on September 28, 2026. Heavy to very heavy rainfall since September 24 has triggered floods and landslides across several parts of Nepal, causing deaths, injuries, displacement and damage to homes and infrastructure. Nepal’s disaster authorities reported that at least 21 people had died, five were missing and hundreds of families had been affected by rain-related disasters as of September 28. Sunil Pradhan / Anadolu (Photo by Sunil Pradhan / Anadolu via AFP)
Földcsuszamlás sodort el és rongált meg egy házat a nepáli Lalitpurban
Fotó: SUNIL PRADHAN / ANADOLU

Házakat és hidakat sodortak el a földcsuszamlások

A heves esőzések következtében több helyen súlyosan megrongálódott az infrastruktúra, egyes településeket pedig sár árasztott el. A helyi patakok hirtelen áradása és a megduzzadt Marsyangdi folyó öt házat sodort el, két fontos fahíd megsemmisült, és közúti összeköttetések is megszakadtak.

A Focus beszámolója szerint a helyiek közül többen az éjszaka folyamán az erdőkbe menekültek. Egyes falvak részben elzáródtak a külvilágtól, miközben továbbra is tartanak az újabb villámárvizektől.

Több mint száz halálos áldozatról számoltak be

A szélsőséges időjárás India északi részét is súlyosan érintette. A hatóságok hétfői közlése szerint a két országban összesen több mint száz ember vesztette életét az esőzésekhez kapcsolódó katasztrófákban. Az indiai Uttar Pradesh államban 81 halálos áldozatról számoltak be.

Nepálban országszerte legalább 27 ember halt meg – közölte a nepáli katasztrófavédelmi hatóság, az NDRRMA szóvivője. Mindkét országban épületek és hidak omlottak össze, emellett utak és termőterületek is megrongálódtak vagy megsemmisültek.

Az indiai meteorológiai szolgálat szerint a heves esőzéseket a Bengáli-öböl felől érkező monszunális alacsony nyomású rendszer okozta, amely Közép-Indián keresztül haladva Nepál időjárására is hatással volt. A meteorológusok az időjárási helyzet javulására számítanak.

Augusztusban is súlyos katasztrófa pusztított Nepálban

Nem ez az első súlyos természeti katasztrófa Nepálban az elmúlt időszakban. Augusztus 26-án pusztító villámárvíz sújtotta a nepáli–kínai határ térségét, amely egész településeket öntött el, épületeket, hidakat és utakat sodort magával. Egy nappal később már közel 1500 embert kerestek eltűntként, köztük három magyar állampolgárt is.

A katasztrófát egy gleccser- és sziklaomlás előzte meg, amely hatalmas sár- és törmelékárat indított el. A pusztítás vízerőműveket is érintett, több alagutat elzárt a törmelék. A mentőcsapatok napokkal később is kutattak a túlélők után: kilenc nappal a katasztrófa után két vízerőművi dolgozót mentettek ki élve egy alagútból.

A katasztrófa után nemzeti gyásznapot is hirdettek Nepálban. Két héttel a villámárvíz után még mindig folyt a kutatás, mivel három betemetett vízerőmű-alagútban akár 121 ember is rekedhetett. Az addigi összesítés szerint Nepálban és Tibetben legalább 1399 ember meghalt, több mint 5400 embert pedig eltűntként tartottak nyilván. A túlélők eközben a sár és a romok között próbálták menteni megmaradt értékeiket, és megkezdeni az újjáépítést

 

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