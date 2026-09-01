Rejtélyes objektumot szúrtak ki egy régi NASA-fotón – bizonyíték lehet a földönkívüli életre

Újra előkerült egy 1967-ben készült NASA-fotó, amelyet a Lunar Orbiter 3 készített a Hold felszínéről. Scott Waring UFO-kutató szerint a felvétel akár a földönkívüli élet jelenlétének bizonyítéka is lehet, mert egy hosszúkás, nehezen azonosítható objektum látható rajta.
UFO látható a NASA-fotón?
Waring szerint a fénykép „100 százalékos bizonyíték” arra, hogy idegenek már azelőtt figyelték az emberiséget, hogy az első űrhajósok a Holdra léptek volna.
Erre azonban nem mutatott be egyetlen független bizonyítékot. Sem az objektum feltételezett méretét, sem annak földönkívüli eredetét nem sikerült igazolni. A NASA álláspontja szerint továbbra sincs bizonyíték arra, hogy földönkívüli életet találtak volna – írja a Daily Mail.
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