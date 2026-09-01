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ufo

Rejtélyes objektumot szúrtak ki egy régi NASA-fotón – bizonyíték lehet a földönkívüli életre

1 órája
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Közel hatvan éve készült az a Hold-felvétel, amelyen most egy különös, hosszúkás objektumra figyeltek fel. A földönkívüli élet kutatói közül Scott Waring azt állítja, hogy egy több kilométeres idegen űrhajó látható a képen, erre azonban nincs független bizonyíték.
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ufonasaföldönkívüli élethold

Újra előkerült egy 1967-ben készült NASA-fotó, amelyet a Lunar Orbiter 3 készített a Hold felszínéről. Scott Waring UFO-kutató szerint a felvétel akár a földönkívüli élet jelenlétének bizonyítéka is lehet, mert egy hosszúkás, nehezen azonosítható objektum látható rajta.

Egy rejtélyes holdi objektum miatt került ismét előtérbe a földönkívüli élet kérdése. Scott Waring UFO-t emleget, a NASA szerint nincs bizonyíték.
Egy rejtélyes holdi objektum miatt került ismét előtérbe a földönkívüli élet kérdése. Egy kutató UFO-t emleget, a NASA szerint nincs bizonyíték (illusztráció)
Fotó: OpenAI DALL-E

UFO látható a NASA-fotón?

Waring szerint a fénykép „100 százalékos bizonyíték” arra, hogy idegenek már azelőtt figyelték az emberiséget, hogy az első űrhajósok a Holdra léptek volna.

Erre azonban nem mutatott be egyetlen  független bizonyítékot. Sem az objektum feltételezett méretét, sem annak földönkívüli eredetét nem sikerült igazolni. A NASA álláspontja szerint továbbra sincs bizonyíték arra, hogy földönkívüli életet találtak volna – írja a Daily Mail.

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