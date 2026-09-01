Rejtélyes objektumot szúrtak ki egy régi NASA-fotón – bizonyíték lehet a földönkívüli életre

Újra előkerült egy 1967-ben készült NASA-fotó, amelyet a Lunar Orbiter 3 készített a Hold felszínéről. Scott Waring UFO-kutató szerint a felvétel akár a földönkívüli élet jelenlétének bizonyítéka is lehet, mert egy hosszúkás, nehezen azonosítható objektum látható rajta.

Egy rejtélyes holdi objektum miatt került ismét előtérbe a földönkívüli élet kérdése. Egy kutató UFO-t emleget, a NASA szerint nincs bizonyíték (illusztráció)

Fotó: OpenAI DALL-E

UFO látható a NASA-fotón?

Waring szerint a fénykép „100 százalékos bizonyíték” arra, hogy idegenek már azelőtt figyelték az emberiséget, hogy az első űrhajósok a Holdra léptek volna.

Alien Coffin Found Near NASA Rover! 6 foot long! July 30, 2026 UAP Paranormal Sighting News. 👽🛸👽https://t.co/dbqw8GYHfM pic.twitter.com/mugIhWL0m6 — Scott C. Waring (@UFOSightings101) July 30, 2026

Erre azonban nem mutatott be egyetlen független bizonyítékot. Sem az objektum feltételezett méretét, sem annak földönkívüli eredetét nem sikerült igazolni. A NASA álláspontja szerint továbbra sincs bizonyíték arra, hogy földönkívüli életet találtak volna – írja a Daily Mail.

Hey @DeptofWar release Apollo 20 mission video and photos? Remember lots are already leaked by USAF Brig General William Rutledge. 🧐



Release the files! 👽👽👽

UFO UAP Alien Paranormal Sighting News. pic.twitter.com/kRK0BfX0jY — Scott C. Waring (@UFOSightings101) July 22, 2026

Ősi marsi civilizáció nyomaira bukkanhattak! Rejtélyes alakzatokat mutatnak a NASA képei Furcsa mintázatra figyeltek fel a vörös bolygóról készült felvételeken. A marsi civilizáció lehetőségét egy olyan területtel hozzák összefüggésbe, ahol több ismert alakzat is egy feltételezett ősi partvonal közelében található. Különös tárgy került elő a Marson – vajon tényleg egy letűnt háború nyomára bukkantak? A földönkívüli élet és az élet lehetősége más bolygókon régóta foglalkoztatja az emberiséget, ezért minden szokatlan marsi alakzat gyorsan felkelti a figyelmet. Egy UFO-kutató most egy körülbelül 2,4 méteres tárgyban látja egy ősi marsi civilizáció lehetséges maradványát.



