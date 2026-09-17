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horvát

Földrengés volt Magyarország szomszédságában

22 perce
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3,6-os erősségű földrengés volt csütörtök délelőtt a horvát Kvarner-öböl térségében. A horvát szeizmológiai szolgálat szerint a földrengést 10 óra 47 perckor észlelték, és aminek az epicentruma Krmpotske Vodice közelében, Senjtől 14 kilométerre északkeletre volt. Személyi sérülésről és anyagi kárról egyelőre nem érkezett hír.
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horvátföldrengéstérségKvarner-öböl

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés volt csütörtök délelőtt a horvát Kvarner-öböl térségében, Senj közelében.

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Kisebb földrengés volt a horvát Kvarner-öböl térségében / Fotó: Getty Images

Kisebb földrengés volt a horvát Kvarner-öböl térségében

A horvát szeizmológiai szolgálat szerint a rengést 10 óra 47 perckor észlelték. Epicentruma Krmpotske Vodice közelében, Senjtől 14 kilométerre északkeletre volt. A földmozgás erősségét az epicentrum térségében az európai makroszeizmikus skála (EMS) IV-V. fokozatára becsülték.

Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) előzetesen 3,3-as magnitúdót közölt. Személyi sérülésről és anyagi kárról egyelőre nem érkezett hír - írja az MTI.

Földrengés volt a magyar határban

A HUN-REN Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. szeptember 14-én helyi idő szerint 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Sellyétől mintegy 18 kilométerre, Magyarország és Horvátország határának közelében. A földrengésről nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez.

 

 

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