Földrengés volt Magyarország szomszédságában

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés volt csütörtök délelőtt a horvát Kvarner-öböl térségében, Senj közelében.

Kisebb földrengés volt a horvát Kvarner-öböl térségében / Fotó: Getty Images

Kisebb földrengés volt a horvát Kvarner-öböl térségében

A horvát szeizmológiai szolgálat szerint a rengést 10 óra 47 perckor észlelték. Epicentruma Krmpotske Vodice közelében, Senjtől 14 kilométerre északkeletre volt. A földmozgás erősségét az epicentrum térségében az európai makroszeizmikus skála (EMS) IV-V. fokozatára becsülték.

Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) előzetesen 3,3-as magnitúdót közölt. Személyi sérülésről és anyagi kárról egyelőre nem érkezett hír - írja az MTI.