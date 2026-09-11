Hol tör ki a következő pusztító földrengés? A tudósok már tudják a választ

Egy földrengés során a földkéreg kőzetei hirtelen elmozdulnak egymáshoz képest, a felszabaduló energia pedig szeizmikus hullámok formájában terjed tovább. Bár maga a rengés váratlanul következik be, a felszín alatt már évekkel vagy akár évtizedekkel korábban elkezdődhet a feszültség felhalmozódása.

Földrengés: tudósok rájöhettek, hol csaphat le a következő nagy rengés

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A Kaliforniai Egyetem (Riverside) kutatói most olyan módszert dolgoztak ki, amely a GPS-mérések segítségével képes lehet azonosítani ezeket a területeket. A kutatók azt vizsgálják, hogy a tektonikus lemezek lassú mozgása közben a törésvonalak mely részei akadnak el, és hol halmozódik fel jelentős feszültség.

A tektonikus lemezek folyamatosan mozognak, azonban a közöttük lévő súrlódás miatt bizonyos területeken a mozgás átmenetileg leállhat. Miközben a lemezek tovább próbálnak elmozdulni, a földkéregben egyre nagyobb feszültség halmozódik fel.

A kutatók ezeket a különösen feszült, úgynevezett zárt területeket keresik. Ezeket a geofizikában asperitásoknak nevezik, és olyan részekként működnek, amelyek ellenállnak a mozgásnak egészen addig, amíg a felgyülemlett feszültség egy földrengés során fel nem szabadul.

A módszer különösen fontos lehet a szubdukciós zónákban. Ezeken a területeken az egyik tektonikus lemez a másik alá bukik, és a világ legerősebb földrengései közül számos ilyen térségben alakul ki. A 8,5-es vagy annál nagyobb magnitúdójú rengések között is sok ilyen eredetű, és ezek akár pusztító szökőárakat is előidézhetnek.

Kamcsatkán már működött a módszer

A kutatók szerint az új módszer egyik legfontosabb tesztje az oroszországi Kamcsatka-félsziget alatt történt. Az algoritmus ugyanis képes volt azonosítani azt a zárt területet, ahol jelentős feszültség halmozódott fel.

Ezen a területen 2025 júliusában 8,8-as magnitúdójú, úgynevezett megathrust földrengés következett be. A rendkívül erős rengés miatt az Egyesült Államok nyugati partvidékén is szökőárriadót rendeltek el.

A GPS-adatok nem azt mutatták meg, hogy pontosan mikor következik be a rengés, hanem azt, hogy hol található az a terület, ahol a törés végül bekövetkezett. Axel Periollat, a Kaliforniai Egyetem Riverside geofizikusa és a kutatás vezető szerzője szerint a rendelkezésre álló, viszonylag korlátozott adatok alapján már korábban is sejthető volt, hol halmozódik a feszültség, a tényleges eredmény azonban megerősítette a módszerben rejlő lehetőségeket.