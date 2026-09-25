Földrengés történt Magyarország közelében

Péntek hajnalban ismét megmozdult a föld Románia egyik legaktívabb szeizmikus térségében. A földrengés 3,3-as erősségű volt, fészke pedig több mint 140 kilométeres mélységben helyezkedett el.
A földrengés pénteken helyi idő szerint 1 óra 33 perckor történt Buzău megyében, a Vrancea szeizmikus térségben – számolt be róla a Maszol.ro. A rengés erőssége a Richter-skála szerint 3,3-as volt.
A szeizmikus mozgás 142,8 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 55 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 58 kilométerre Brassótól, 59 kilométerre Buzăutól, valamint 66 kilométerre Focșani-tól.
Szeptemberben már több földrengést is regisztráltak
Romániában szeptemberben eddig 16, a Richter-skála szerint 2 és 4,1 közötti erősségű földrengést jegyeztek fel.
Az idei év legerősebb romániai földrengése február 26-án történt Vrancea megyében, erőssége 4,5-ös volt.
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