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földrengés

Földrengés történt Magyarország közelében

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Péntek hajnalban ismét megmozdult a föld Románia egyik legaktívabb szeizmikus térségében. A földrengés 3,3-as erősségű volt, fészke pedig több mint 140 kilométeres mélységben helyezkedett el.
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földrengésRichter-skálaRománia

A földrengés pénteken helyi idő szerint 1 óra 33 perckor történt Buzău megyében, a Vrancea szeizmikus térségben – számolt be róla a Maszol.ro. A rengés erőssége a Richter-skála szerint 3,3-as volt.

Románia, Vrancea, Buzău megye, szeizmikus térség, Richter-skála, földmozgás, INCDFP, Sepsiszentgyörgy, Brassó A földrengés fészke 142,8 kilométeres mélységben volt Fotó: Getty Images
A földrengés fészke 142,8 kilométeres mélységben volt
Fotó: Getty Images

A szeizmikus mozgás 142,8 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 55 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 58 kilométerre Brassótól, 59 kilométerre Buzăutól, valamint 66 kilométerre Focșani-tól.

Szeptemberben már több földrengést is regisztráltak

Romániában szeptemberben eddig 16, a Richter-skála szerint 2 és 4,1 közötti erősségű földrengést jegyeztek fel.

Az idei év legerősebb romániai földrengése február 26-án történt Vrancea megyében, erőssége 4,5-ös volt.

 

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