118 éve gördült le a futószalagról az első Ford T-Modell: retró fotók – így készült a legendás autó

Pontosan 118 évvel ezelőtt, 1908. szeptember 27-én alapjaiban változott meg a közlekedés, és vele együtt a világ: ekkor hagyta el ugyanis a detroiti, Piquette Avenue-i üzemet Henry Ford első tömeggyártott modelljének legelső példánya. A Ford T-Modellt ezt követően egészen 1927 októberéig gyártották. A tizenötmilliomodik darab egyébként nem sokkal korábban, 1927. május 26-án hagyta el a gyárat. Noha sokan úgy hiszik, ez volt a világ első tömeggyártott autója, az a cím az Oldsmobile Curved Dash-t, azaz az Oldsmobile R-Modellt illeti, melyet 1901-ben mutattak be. Ford kocsija volt azonban az első autó, aminek a tömeggyártása mozgó futószalagon, tipizált, csereszabatos alkatrészekkel készült. Ennek köszönhetően nem csak nagyobb példányszámot lehetett elérni, de olcsóbban is lehetett adni, mint más korabeli kocsikat, így Ford a középréteget célozhatta meg a T-Modellel. (Összehasonlításképp: az Oldsmobile tömeggyártott R-Modelljéből hét év alatt 19 ezer darab készült, ami messze alulmarad a T-Modell millióihoz képest.)

Ford T-Modell egy 1913-as felvételen

Fotó: National Motor Museum / HIP

Magyaroknak is köszönhető a Ford T-Modellje

A legendás autó megalkotásában két magyar is részt vett, Galamb József és Farkas Jenő. Ford csapata arra kereste a választ, hogyan tudnának egy olyan autót létrehozni, aminek sem az előállítása, sem a javíttatása nem olyan költséges, mint az akkor utakon futó modellek. Ekkoriban az Egyesült Államokban nagyjából 23 ezer autó volt használatban, javarészt tehetősek tulajdonában. Mivel egyedi alkatrészekkel üzemeltek, a javításuk is egy kisebb vagyonba került – nem úgy, mint a T-Modellé.

Egy bő 100 éves Ford-hirdetés

Fotó: © Collection Roger-Viollet

"Nagy tömegeknek szánt autót fogok építeni. Elég nagy lesz egy családnak, de mégis elég lesz egyetlen ember, aki kezeli és jó karban tartja" - jelentette ki Ford, és szállította is az ígéretet.

Érdekesség, hogy a motor nemcsak benzinnel, hanem petróleummal és etil-alkohollal is képes volt működni, azonban az alkohol használata gazdaságtalan volt a benzin csökkenő ára miatt, majd a szesztilalom idejében lehetetlenné is vált. A Ford T-Modelljének terjedését jól mutatja, hogy 10 évvel a megjelenése után, 1918-ban már minden második amerikai autó T-Modell volt.