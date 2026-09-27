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118 éve gördült le a futószalagról az első Ford T-Modell: retró fotók – így készült a legendás autó

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A legendás autó 118 évvel ezelőtt épp a mai napon kezdte meg hódító hadjáratát. Retró fotókon az ikonikus Ford T-Modell.
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retróFord T-modellautó

Pontosan 118 évvel ezelőtt, 1908. szeptember 27-én alapjaiban változott meg a közlekedés, és vele együtt a világ: ekkor hagyta el ugyanis a detroiti, Piquette Avenue-i üzemet Henry Ford első tömeggyártott modelljének legelső példánya. A Ford T-Modellt ezt követően egészen 1927 októberéig gyártották. A tizenötmilliomodik darab egyébként nem sokkal korábban, 1927. május 26-án hagyta el  a gyárat. Noha sokan úgy hiszik, ez volt a világ első tömeggyártott autója, az a cím az Oldsmobile Curved Dash-t, azaz az Oldsmobile R-Modellt illeti, melyet 1901-ben mutattak be. Ford kocsija volt azonban az első autó, aminek a tömeggyártása mozgó futószalagon, tipizált, csereszabatos alkatrészekkel készült. Ennek köszönhetően nem csak nagyobb példányszámot lehetett elérni, de olcsóbban is lehetett adni, mint más korabeli kocsikat, így Ford a középréteget célozhatta meg a T-Modellel. (Összehasonlításképp: az Oldsmobile tömeggyártott R-Modelljéből hét év alatt 19 ezer darab készült, ami messze alulmarad a T-Modell millióihoz képest.)

Ford T-Modell egy 1913-as felvételen
Ford T-Modell egy 1913-as felvételen
Fotó: National Motor Museum / HIP

Magyaroknak is köszönhető a Ford T-Modellje

A legendás autó megalkotásában két magyar is részt vett, Galamb József és Farkas Jenő. Ford csapata arra kereste a választ, hogyan tudnának egy olyan autót létrehozni, aminek sem az előállítása, sem a javíttatása nem olyan költséges, mint az akkor utakon futó modellek. Ekkoriban az Egyesült Államokban nagyjából 23 ezer autó volt használatban, javarészt tehetősek tulajdonában. Mivel egyedi alkatrészekkel üzemeltek, a javításuk is egy kisebb vagyonba került – nem úgy, mint a T-Modellé. 

Publicité pour la voiture Ford modèle "T", en 1913. RV-314580 (Photo by © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
Egy bő 100 éves Ford-hirdetés
Fotó: © Collection Roger-Viollet

"Nagy tömegeknek szánt autót fogok építeni. Elég nagy lesz egy családnak, de mégis elég lesz egyetlen ember, aki kezeli és jó karban tartja" - jelentette ki Ford, és szállította is az ígéretet.

Érdekesség, hogy a motor nemcsak benzinnel, hanem petróleummal és etil-alkohollal is képes volt működni, azonban az alkohol használata gazdaságtalan volt a benzin csökkenő ára miatt, majd a szesztilalom idejében lehetetlenné is vált. A Ford T-Modelljének terjedését jól mutatja, hogy 10 évvel a megjelenése után, 1918-ban már minden második amerikai autó T-Modell volt. 

Így készült a Ford T-Modell

Az eredeti, Piquette Avenue-i üzemben ugyan futószalag mellett, de kézzel szerelték össze a gépkocsikat. Emiatt az első hónapban mindössze 11 darab készült, ami jóval alulmaradt az igényeknek. Aztán egyre több szerszámgépet használtak, majd 12 ezer legyártott darab után új komplexumba került át a gyártás: a Highland Parkban immár jóval gyorsabban gördültek le a futószalagról a kész autók. 1914-re már csupán 93 perc kellett egy Ford T-Modell legyártásához. Ebben az évben Ford egymaga több autót gyártott, mint a világ összes többi járműgyártója együttvéve. 1925-ben már napi 9-10 ezret gyártottak. Összesen végül 15 007 033 darab T-Modell készült, mely 2002-ben, a Ford Motor Company 100. évfordulójára fél tucattal egészült ki.

RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / FORD MOTOR COMPANY / BYLINE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS This handout picture released by Ford Motor Company from the collections of The Henry Ford and Ford Motor Company shows the 1926 Model T cars rolling off the assembly line to support the increased volume in Model T production at the Highland Park Ford Plant in Highland Park, United States in 1926. (Photo by FORD MOTOR COMPANY / AFP)
Így gördültek le a gyártósorról a Ford T-Modellek
Fotó: - / FORD MOTOR COMPANY

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