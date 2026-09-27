66 millió éve kihalt állatok fosszíliáit próbálták átcsempészni a határon

A chilei vámtisztviselők több mint 200 ammonitesz-fosszíliát fedeztek fel és foglaltak le egy Madagaszkárról származó szállítókonténerben, amely a dokumentumok szerint háztartási dísztárgyakat tartalmazott – közölte a dél-amerikai ország vámhatósága pénteken.

Több mint 200 ammonitesz-fosszíliát próbáltak átcsempészni a határon. (Képünk illusztráció) Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

Lakásdísznek álcáztak több millió éves fosszíliákat

Az ammoniteszek a polipokkal és tintahalakkal közeli rokonságban álló puhatestűek, amelyek a kréta-paleogén kihalási esemény során pusztultak ki; ez egy olyan jelentős tömeges kihalás volt, amely körülbelül 66 millió évvel ezelőtt a nem madárszerű dinoszauruszok mindegyikét kipusztította.

A lefoglalt, körülbelül 110 millió éves ammoniteszeket egy Kínából érkező konténer rakománya között találták meg, amely a feltételezések szerint láncokat, medálokat és üvegből készült háztartási díszeket szállított. A vámhivatal által felfedezett paleontológiai leletek kartondobozokban érkeztek illegálisan, madagaszkári újságokba és magazinokba csomagolva.

A chilei San Antonio Természettudományi Múzeum szakértői megerősítették, hogy a tárgyak valódi fosszíliák. A chilei vámhatóság pedig közölte, hogy várja a választ a madagaszkári kormánynak küldött megkeresésre, hogy megerősítsék a fosszíliák származását, és eldöntsék, hogy az afrikai ország hivatalosan kéri-e a hazaszállításukat - írta a Reuters.