Két percig küzdött a vízben a négyéves kisfiú, senki sem sietett a segítségére

Egy négyéves kisfiú vesztette életét fulladás következtében egy Tennessee állambeli lakópark medencéjében. A gyermek édesanyja pert indított az ingatlan üzemeltetői ellen, mert állítása szerint a medence kapuját egy kilencéves gyermek könnyedén ki tudta nyitni, a helyszínen pedig nem volt vízimentő vagy más felnőtt alkalmazott – számolt be róla a Law and Crime.
Sy'mir Draco Vinson augusztus 16-án hatéves testvérével és három másik fiúval tartózkodott a Chattanooga városában található The Reserve at Mountain Pass lakóparkban. A gyermekekre Draco nagybátyjának, Deshundre Vinsonnak kellett volna felügyelnie.
A rendőrségi dokumentumok szerint a lakópark szabályai alapján 14 éven aluli gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem használhatták a medencét.
Mintegy hét percig volt a víz alatt
A keresetben idézett biztonsági kamerás felvételek szerint Draco a medence szélén kapaszkodva haladt a mélyebb rész felé, majd megcsúszott és a vízbe került. Körülbelül két percig küzdött, mielőtt elmerült.
A kisfiú mintegy hét percig maradt a víz alatt, mire észrevették és kihúzták. Mentővel kórházba szállították, ahol több napig az intenzív osztályon kezelték, augusztus 20-án azonban belehalt a fulladás következtében elszenvedett sérüléseibe.
A kereset szerint a medence mélyebb volt a kihelyezett táblán feltüntetett 3 láb 6 hüvelyknél, vagyis mintegy 107 centiméternél. A négyéves gyermek körülbelül 112 centiméter magas volt.
A medence kapujának biztonságát is kifogásolják
Draco édesanyja pert indított a lakóparkhoz kapcsolódó vállalatok ellen. A kereset szerint a medence kapujának záró- és reteszelőszerkezete nem akadályozta meg, hogy kisgyermekek kulcs, beléptetőeszköz vagy felnőtt segítsége nélkül bejussanak a területre.
A beadványban arra is kitértek, hogy a medence egy játszótér közelében található, egy olyan lakóparkban, ahol számos gyermek él és fordul meg.
Az édesanya szerint az üzemeltetők nem gondoskodtak megfelelően a medence biztonságáról és felügyeletéről. A kereset Tennessee állam és Chattanooga medencebiztonsági előírásaira is hivatkozik, egyebek mellett a védőkorlátokra, az önzáró és önreteszelő kapukra, valamint a medencék felügyeletére vonatkozó szabályok kapcsán.
A fulladás miatt a kisfiú nagybátyja ellen is eljárás indult
A gyermekek felügyeletével megbízott Deshundre Vinsont egy rendbeli első fokú gyilkossággal és két rendbeli, gyermek sérelmére elkövetett súlyos bántalmazással vádolják. A helyi sajtó szerint a rendőrség által megvizsgált üzenetek alapján a hatóságok azt állítják, hogy nem biztosított megfelelő felügyeletet, és a történtek után késve reagált.
Vinson ügyvédje közölte, hogy a gyermek halála nem szándékos cselekmény következménye volt, és az esetet az egész család számára tragédiának nevezte.