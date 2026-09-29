Két percig küzdött a vízben a négyéves kisfiú, senki sem sietett a segítségére

Egy négyéves kisfiú vesztette életét fulladás következtében egy Tennessee állambeli lakópark medencéjében. A gyermek édesanyja pert indított az ingatlan üzemeltetői ellen, mert állítása szerint a medence kapuját egy kilencéves gyermek könnyedén ki tudta nyitni, a helyszínen pedig nem volt vízimentő vagy más felnőtt alkalmazott – számolt be róla a Law and Crime.

A fulladás egy Tennessee állambeli lakópark medencéjében történt

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Sy'mir Draco Vinson augusztus 16-án hatéves testvérével és három másik fiúval tartózkodott a Chattanooga városában található The Reserve at Mountain Pass lakóparkban. A gyermekekre Draco nagybátyjának, Deshundre Vinsonnak kellett volna felügyelnie.

A rendőrségi dokumentumok szerint a lakópark szabályai alapján 14 éven aluli gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem használhatták a medencét.

Mintegy hét percig volt a víz alatt

A keresetben idézett biztonsági kamerás felvételek szerint Draco a medence szélén kapaszkodva haladt a mélyebb rész felé, majd megcsúszott és a vízbe került. Körülbelül két percig küzdött, mielőtt elmerült.

A kisfiú mintegy hét percig maradt a víz alatt, mire észrevették és kihúzták. Mentővel kórházba szállították, ahol több napig az intenzív osztályon kezelték, augusztus 20-án azonban belehalt a fulladás következtében elszenvedett sérüléseibe.

A kereset szerint a medence mélyebb volt a kihelyezett táblán feltüntetett 3 láb 6 hüvelyknél, vagyis mintegy 107 centiméternél. A négyéves gyermek körülbelül 112 centiméter magas volt.

A medence kapujának biztonságát is kifogásolják

Draco édesanyja pert indított a lakóparkhoz kapcsolódó vállalatok ellen. A kereset szerint a medence kapujának záró- és reteszelőszerkezete nem akadályozta meg, hogy kisgyermekek kulcs, beléptetőeszköz vagy felnőtt segítsége nélkül bejussanak a területre.

A beadványban arra is kitértek, hogy a medence egy játszótér közelében található, egy olyan lakóparkban, ahol számos gyermek él és fordul meg.

Az édesanya szerint az üzemeltetők nem gondoskodtak megfelelően a medence biztonságáról és felügyeletéről. A kereset Tennessee állam és Chattanooga medencebiztonsági előírásaira is hivatkozik, egyebek mellett a védőkorlátokra, az önzáró és önreteszelő kapukra, valamint a medencék felügyeletére vonatkozó szabályok kapcsán.