Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
forgalom

Röpködtek a pofonok: a forgalom közepén esett egymásnak két futár - videó

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szerda este verekedett össze két futár a pozsonyi forgalom kellős közepén. A rendőrség közlése szerint az incidens az SNP hídról a városközpont felé vezető lehajtón, a Szent Márton-dóm közelében történt. Ekkor két különböző futárcég alkalmazottja: egy Toyota sofőrje és egy motoros futár szólalkozott össze, ami csakhamar tettlegességig fajult. Azt, hogy mi vezetett a verekedéshez, egyelőre nem tudni: az ügyben a rendőrség vizsgálatot folytat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
forgalomfutárrendőrségverekedés

Nem akármilyen látványban volt része a közlekedőknek Pozsonyban, szerdán kora este: ekkor két futár verekedett össze a forgalom kellős közepén. A pozsonyi rendőrség tájékoztatása szerint az incidens az SNP hídról a városközpont felé vezető lehajtón, a Szent Márton-dóm közelében, amelyet videón is sikerült megörökíteni.

A forgalom közepén esett egymásnak két futár / Fotó: YouTube/Képernyőkép

A felvételen az látható, amint egy Toyota sofőrje és egy motoros futár összeszólalkozik, ami hamarosan tettlegességig fajul: előbb lökdösni kezdtek, majd ököllel ütötték egymást, miközben az autók haladtak körülöttük. A hírek szerint két különböző futárcég kézbesítőjéről van szó, azt viszont nem tudni, pontosan mi vezetett a verekedéshez.

Az eset körülményeit a Pozsony I. Járási Rendőrkapitányság vizsgálja: a rendőrség egyúttal keresi azokat, akik szemtanúi voltak a történteknek, illetve felismerik a felvételen szereplő személyeket - írja a Paraméter.

Videón a két futár verekedése:

Dulakodásig fajult egy vita egy kolozsvári trolibuszon is, amelyen legalább hat ember keveredett konfliktusba. A verekedést két gyerek is végignézte, a rendőrség pedig vizsgálatot indított az ügyben. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!