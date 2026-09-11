Röpködtek a pofonok: a forgalom közepén esett egymásnak két futár - videó

Nem akármilyen látványban volt része a közlekedőknek Pozsonyban, szerdán kora este: ekkor két futár verekedett össze a forgalom kellős közepén. A pozsonyi rendőrség tájékoztatása szerint az incidens az SNP hídról a városközpont felé vezető lehajtón, a Szent Márton-dóm közelében, amelyet videón is sikerült megörökíteni.
A felvételen az látható, amint egy Toyota sofőrje és egy motoros futár összeszólalkozik, ami hamarosan tettlegességig fajul: előbb lökdösni kezdtek, majd ököllel ütötték egymást, miközben az autók haladtak körülöttük. A hírek szerint két különböző futárcég kézbesítőjéről van szó, azt viszont nem tudni, pontosan mi vezetett a verekedéshez.
Az eset körülményeit a Pozsony I. Járási Rendőrkapitányság vizsgálja: a rendőrség egyúttal keresi azokat, akik szemtanúi voltak a történteknek, illetve felismerik a felvételen szereplő személyeket - írja a Paraméter.
Videón a két futár verekedése:
Dulakodásig fajult egy vita egy kolozsvári trolibuszon is, amelyen legalább hat ember keveredett konfliktusba. A verekedést két gyerek is végignézte, a rendőrség pedig vizsgálatot indított az ügyben. A részleteket ITT lehet elolvasni!