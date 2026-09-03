Teljesen meztelenül szállította ki az ételt a futár – a kamera mindent rögzített

Valószínűleg rosszul gondolta a futár, hogy klassz ötlet lesz pucéran házhoz vinni egy rendelést. Az biztos, hogy maradandó élményt okozott a megrendelőnek – igaz, aligha olyat, amire egy ételkiszállításnál számít az ember.
Mire az ajtóhoz ért, már eltűnt
A houstoni Kiante Matlock a Fox Newsnak mesélte el, hogy a kapucsengő kameráján keresztül vette észre a futárt.
Ránéztem a kamerára, és döbbenten láttam, hogy a srác teljesen meztelen.
– idézte fel a férfi, aki mire az ajtóhoz ért, már csak hűlt helyét találta a kicsit sem szemérmes futárnak.
Matlock szerint különösen kellemetlen lett volna a helyzet, ha történetesen egy nő vagy egy kiskorú gyermek nyit ajtót.
Ez egyszerűen beteges
– fogalmazott.
A futárcég nem nevetett a dolgon
A történet a DoorDash ételkiszállító céghez is eljutott, a vállalat pedig egyértelművé tette, hogy náluk ez nem fér bele. A cég visszatérítette a vásárló rendelésének árát, miután Matlock biztonsági okokból kidobta az ételt, a futárt pedig végleg kitiltották a platformról.
A DoorDash szerint
meztelenkedő futárjuk viselkedése „közönséges és teljesen elfogadhatatlan” volt, és azt is jelezték, hogy szükség esetén együttműködnek a hatóságokkal.
A történteket hallva valószínűsíthető: ennél a futárnál a „felöltözöm, és indulok melózni” mondat kimaradt a napi rutinból.
A meztelen futár története után egy másik furcsa kiszállítás is meglepetést okozott, ezúttal azonban egészen más okból. Rossz címre vitte a futár a tortát, ami miatt a gyermeket váró pár egy TikTok-videóból tudta meg: kisfiuk lesz.