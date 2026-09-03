Teljesen meztelenül szállította ki az ételt a futár – a kamera mindent rögzített

Valószínűleg rosszul gondolta a futár, hogy klassz ötlet lesz pucéran házhoz vinni egy rendelést. Az biztos, hogy maradandó élményt okozott a megrendelőnek – igaz, aligha olyat, amire egy ételkiszállításnál számít az ember.

Azt hitte, rosszul lát: meztelen futár szállította ki a rendelését

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Mire az ajtóhoz ért, már eltűnt

A houstoni Kiante Matlock a Fox Newsnak mesélte el, hogy a kapucsengő kameráján keresztül vette észre a futárt.

Ránéztem a kamerára, és döbbenten láttam, hogy a srác teljesen meztelen.

– idézte fel a férfi, aki mire az ajtóhoz ért, már csak hűlt helyét találta a kicsit sem szemérmes futárnak.

Matlock szerint különösen kellemetlen lett volna a helyzet, ha történetesen egy nő vagy egy kiskorú gyermek nyit ajtót.

Ez egyszerűen beteges

– fogalmazott.

A futárcég nem nevetett a dolgon

A történet a DoorDash ételkiszállító céghez is eljutott, a vállalat pedig egyértelművé tette, hogy náluk ez nem fér bele. A cég visszatérítette a vásárló rendelésének árát, miután Matlock biztonsági okokból kidobta az ételt, a futárt pedig végleg kitiltották a platformról.

A DoorDash szerint

meztelenkedő futárjuk viselkedése „közönséges és teljesen elfogadhatatlan” volt, és azt is jelezték, hogy szükség esetén együttműködnek a hatóságokkal.

A történteket hallva valószínűsíthető: ennél a futárnál a „felöltözöm, és indulok melózni” mondat kimaradt a napi rutinból.

🚨 BIZARRE: A Houston DoorDash customer caught his delivery driver completely naked on his Ring camera. DoorDash refunded the order and permanently banned the driver. https://t.co/xZEig9l8ZB — Donald Trump Jr Rv🇱🇷 (@DonaldTrumpRv01) September 1, 2026

A meztelen futár története után egy másik furcsa kiszállítás is meglepetést okozott, ezúttal azonban egészen más okból. Rossz címre vitte a futár a tortát, ami miatt a gyermeket váró pár egy TikTok-videóból tudta meg: kisfiuk lesz.