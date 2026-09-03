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futár

Teljesen meztelenül szállította ki az ételt a futár – a kamera mindent rögzített

22 perce
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Nem mindennapi kiszállítást kapott egy houstoni férfi: a DoorDash futárja ugyanis teljesen meztelenül vitte házhoz a megrendelt ételt. A vásárló a kapucsengő kameráján szúrta ki a különös látogatót, és igencsak meglepődött azon, amit látott.
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futárkamerameztelen

Valószínűleg rosszul gondolta a futár, hogy klassz ötlet lesz pucéran házhoz vinni egy rendelést. Az biztos, hogy maradandó élményt okozott a megrendelőnek – igaz, aligha olyat, amire egy ételkiszállításnál számít az ember.

futár
Azt hitte, rosszul lát: meztelen futár szállította ki a rendelését
Fotó: Shutterstock

Mire az ajtóhoz ért, már eltűnt

A houstoni Kiante Matlock a Fox Newsnak mesélte el, hogy a kapucsengő kameráján keresztül vette észre a futárt.

Ránéztem a kamerára, és döbbenten láttam, hogy a srác teljesen meztelen.

 – idézte fel a férfi, aki mire az ajtóhoz ért, már csak hűlt helyét találta a kicsit sem szemérmes futárnak.

Matlock szerint különösen kellemetlen lett volna a helyzet, ha történetesen egy nő vagy egy kiskorú gyermek nyit ajtót.

Ez egyszerűen beteges

 – fogalmazott.

A futárcég nem nevetett a dolgon

A történet a DoorDash ételkiszállító céghez is eljutott, a vállalat pedig egyértelművé tette, hogy náluk ez nem fér bele. A cég visszatérítette a vásárló rendelésének árát, miután Matlock biztonsági okokból kidobta az ételt, a futárt pedig végleg kitiltották a platformról.

A DoorDash szerint 

meztelenkedő futárjuk viselkedése „közönséges és teljesen elfogadhatatlan” volt, és azt is jelezték, hogy szükség esetén együttműködnek a hatóságokkal.

A történteket hallva valószínűsíthető: ennél a futárnál a „felöltözöm, és indulok melózni” mondat kimaradt a napi rutinból.

A meztelen futár története után egy másik furcsa kiszállítás is meglepetést okozott, ezúttal azonban egészen más okból. Rossz címre vitte a futár a tortát, ami miatt a gyermeket váró pár egy TikTok-videóból tudta meg: kisfiuk lesz.

 

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