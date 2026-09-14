Halálos tragédia rázta meg a brit futóversenyt: két fiatal férfi halt meg

Futás közben lett rosszul és halt meg két 25 éves férfi a Great North Run elnevezésű brit félmaratonon vasárnap – közölte a verseny szervezője. A két férfi a Newcastle és South Shields közötti útvonalon vett részt a versenyen, amikor mindketten összeestek.

Futás közben halt meg két 25 éves férfi egy brit félmaratonon Fotó: Pexels

A szervezők tájékoztatása szerint az orvosi csapat azonnal megkezdte az ellátásukat, és mindent megtettek azért, hogy megmentsék őket, de egyik résztvevő életét sem sikerült megmenteni. A halál pontos okát egyelőre nem közölték, azt a hatóságok vizsgálják.

A tragédia két családot érint, a Great Run Company pedig közölte, hogy támogatást nyújt az elhunytak hozzátartozóinak. A szervezők azt is megerősítették, hogy mindkét férfi Északkelet-Angliából származott.

Futás: több mint hatvanezer ember indult el

A Great North Run Nagy-Britannia egyik legismertebb tömegsport-rendezvénye, amelyet idén már 45. alkalommal rendeztek meg. A vasárnapi eseményen mintegy 63 ezer futó vett részt.

A félmaraton Newcastle-ből indul, majd South Shields felé halad, és minden évben több tízezer amatőr és profi sportolót vonz. A mostani tragédia ezért különösen megrázta a verseny résztvevőit és szervezőit.

A Great Run Company közleményében részvétét fejezte ki az elhunytak családjának, és hangsúlyozta, hogy a helyszínen dolgozó egészségügyi személyzet azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat.

A két haláleset pontos körülményeit és okát vizsgálják, egyelőre azonban nincs olyan információ, amely alapján meg lehetne állapítani, mi okozta a két fiatal férfi rosszullétét.

Nemrég az is kiderült, hogy kik a jobb futók: a nők vagy a férfiak.