A netezők megőrülnek a pofonegyszerű, házi készítésű gamer WC-ért – mutatjuk, hogy néz ki

Újra előkerült az internet egyik legbizarrabb gamer találmánya: a „Battle Bucket” (harci vödör), vagyis a Fortnite-ozáshoz készült vécé. A házi megoldást most 500 dollárért, nagyjából 160 ezer forintért hirdetik a Facebook Marketplace-en, miközben az eladó azt állítja, évekig szinte minden nap használta.

Egy lyukas szék, egy vödör és egy cső – ennyiből áll egy gamer különleges „WC-je”, amelyet az eladó szerint évekig szinte minden nap használtak.

Fotó: X

A találmány nem éppen a csúcstechnológiát képviseli:

az alapja egy kilyukasztott ülőlapú összecsukható szék, alatta egy narancssárga vödörrel, mellé pedig egy külön cső is jár.

A lyukon keresztül mehet a nagydolog, a cső pedig a vizeletet vezeti a vödörbe. Mondjuk ennyi pénzért még pár napra való illatosítót is adhatnának hozzá.

A hirdetés fotói közben óriásit mentek az X-en: már több mint 4,5 millióan lesték meg a sufni tuningolt slozit.

**USED** Battle Bucket ($500) pic.twitter.com/ff2nqoCN6t — insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) August 31, 2026

A harci vödör egy 2023-as TikTok-videóból lehet ismerős, amelyben a készítő megmutatta, hogyan tud órákon át Fortnite-ozni anélkül, hogy felállna a gép elől. A videót azóta törölték, de az internet természetesen nem felejt.

Az eladó szerint patyolattiszta

A hirdető szerint a Battle Bucketet „alaposan kitakarították”, és kifogástalanul működik. A leírás alapján ráadásul nem tegnap került elő a pincéből:

tulajdonosa állítólag évek óta használja, szinte minden egyes nap.

Az alku lehetőségét viszont gyorsan kizárta:

Ne akarjatok nevetséges ajánlatot tenni, tudom, mim van

– üzente a potenciális vevőknek.

Az már kevésbé egyértelmű, hogy valódi hirdetésről van-e szó. Többen ugyanis kiszúrták, hogy a fotók akár a régi virális videóból is származhatnak.

A gamerek már a cső miatt aggódnak

A kommentelők azonban nem álltak meg a hitelesség kérdésénél, és alaposan megvizsgálták a szerkezetet. Többen arra jutottak, hogy a cső túl közel csatlakozik a vödör aljához, így idővel könnyen visszafelé indulhatna meg a folyadék.

A harci vödröt még a brit EPIC.LAN esportesemény-szervező figyelmét is felkeltette, akik viccesen megjegyezték:

ezt a wc-t felveszik a tiltott tárgyak listájára a LAN-rendezvényeiken.

Mások sem hagyták szó nélkül a látottakat: volt, aki már a GTA 6 mellé képzelte a különleges gamerfelszerelést.