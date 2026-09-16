Katasztrófa Gázában: összedőlt egy lakóház, gyerekek is vannak a halálos áldozatok között - videó

Legalább húsz ember meghalt, köztük gyerekek, és több tucatnyian eltűntek, miután összeomlott egy korábban megrongálódott többszintes lakóépület Gázavárosban. A mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A friss jelentések eltérő áldozatszámokat közölnek, a helyszíni mentés még folyamatban van - írja a BBC.
A tragédia a Gázaváros nyugati részén fekvő Tal al-Hawa térségében történt.
A hatemeletes épület a korábbi izraeli támadások során szerkezeti károkat szenvedett, ennek ellenére kitelepített palesztin családok éltek benne.
Helyi források szerint az épület egy része a közelben felállított sátrakra is rádőlt.
Gyerekek is vannak a gázai áldozatok között
A helyi polgári védelem közlése szerint a romok alatt még sokan lehetnek. A mentők munkáját nehezíti a megfelelő felszerelések és nehézgépek hiánya, ezért kezdetben nagyrészt kézi erővel próbálták elérni a törmelék alatt rekedt embereket. Később munkagépeket is sikerült bevonni a mentésbe.
A mentőszolgálat arra is figyelmeztetett, hogy Gázában számos, a háború során súlyosan megrongálódott épületben továbbra is emberek élnek, így fennáll a veszélye további hasonló tragédiáknak.
Kedden közben újabb izraeli légicsapásokról is érkeztek hírek a Gázai övezetből. Az izraeli hadsereg közlése szerint két Hamász-tagot, köztük egy parancsnokot vettek célba; a palesztin jelentések szerint a támadásoknak civil áldozatai, köztük gyerekek is voltak.
Az Origo korábban arról számolt be, hogy elszabadult a pokol a Gázai övezet menekülttáboriban. Egyes beszámolók szerint patkányok és menyétek támadnak rá az alvó gyerekekre és betegekre a felhalmozott szeméthegyek és a nyitott szennyvízcsatornák mentén. A közegészségügyi katasztrófa szélén álló területen a szülők éjszakánként virrasztanak, hogy megvédjék családtagjaikat a vérszomjas kártevőktől. A gázai háború lezárása mérföldkő volt, de a humanitárius helyzet rendezése még nagyobb kihívás.