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Gázaváros

Katasztrófa Gázában: összedőlt egy lakóház, gyerekek is vannak a halálos áldozatok között - videó

36 perce
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Legalább húsz ember, köztük öt gyermek vesztette életét, miután összeomlott egy háborúban megrongálódott többszintes lakóépület. Gáza területén a mentőcsapatok továbbra is több tucat eltűnt után kutatnak a romok között.
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Gázavárosépületépületomlás

Legalább húsz ember meghalt, köztük gyerekek, és több tucatnyian eltűntek, miután összeomlott egy korábban megrongálódott többszintes lakóépület Gázavárosban. A mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A friss jelentések eltérő áldozatszámokat közölnek, a helyszíni mentés még folyamatban van - írja a BBC.

gáza, GAZA CITY, GAZA, PALESTINE - SEPTEMBER 16: Search and rescue teams on duty around the rubble after a damaged six-story building collapsed in the Al-Sinaa area of southwestern Gaza City, Gaza, Palestine on September 16, 2026. The building, previously damaged during Israeli airstrikes, collapsed onto neighboring tents housing displaced Palestinians, leaving at least 11 people dead, including five children, and injuring 14 others as civil defense and municipal teams continue search-and-rescue operations. Saeed M. M. T. Jaras / Anadolu (Photo by Saeed M. M. T. Jaras / Anadolu via AFP)
A gázai házolmás helyszíne - Fotó: SAEED M. M. T. JARAS / ANADOLU

A tragédia a Gázaváros nyugati részén fekvő Tal al-Hawa térségében történt. 

A hatemeletes épület a korábbi izraeli támadások során szerkezeti károkat szenvedett, ennek ellenére kitelepített palesztin családok éltek benne. 

Helyi források szerint az épület egy része a közelben felállított sátrakra is rádőlt.

Gyerekek is vannak a gázai áldozatok között

A helyi polgári védelem közlése szerint a romok alatt még sokan lehetnek. A mentők munkáját nehezíti a megfelelő felszerelések és nehézgépek hiánya, ezért kezdetben nagyrészt kézi erővel próbálták elérni a törmelék alatt rekedt embereket. Később munkagépeket is sikerült bevonni a mentésbe.

GAZA CITY, GAZA, PALESTINE - SEPTEMBER 16: Search and rescue teams on duty around the rubble after a damaged six-story building collapsed in the Al-Sinaa area of southwestern Gaza City, Gaza, Palestine on September 16, 2026. The building, previously damaged during Israeli airstrikes, collapsed onto neighboring tents housing displaced Palestinians, leaving at least 11 people dead, including five children, and injuring 14 others as civil defense and municipal teams continue search-and-rescue operations. Saeed M. M. T. Jaras / Anadolu (Photo by Saeed M. M. T. Jaras / Anadolu via AFP)
Fotó: SAEED M. M. T. JARAS / ANADOLU

A mentőszolgálat arra is figyelmeztetett, hogy Gázában számos, a háború során súlyosan megrongálódott épületben továbbra is emberek élnek, így fennáll a veszélye további hasonló tragédiáknak.

Kedden közben újabb izraeli légicsapásokról is érkeztek hírek a Gázai övezetből. Az izraeli hadsereg közlése szerint két Hamász-tagot, köztük egy parancsnokot vettek célba; a palesztin jelentések szerint a támadásoknak civil áldozatai, köztük gyerekek is voltak.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy elszabadult a pokol a Gázai övezet menekülttáboriban. Egyes beszámolók szerint patkányok és menyétek támadnak rá az alvó gyerekekre és betegekre a felhalmozott szeméthegyek és a nyitott szennyvízcsatornák mentén. A közegészségügyi katasztrófa szélén álló területen a szülők éjszakánként virrasztanak, hogy megvédjék családtagjaikat a vérszomjas kártevőktől. A gázai háború lezárása mérföldkő volt, de a humanitárius helyzet rendezése még nagyobb kihívás.

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