Katasztrófa Gázában: összedőlt egy lakóház, gyerekek is vannak a halálos áldozatok között - videó

Legalább húsz ember meghalt, köztük gyerekek, és több tucatnyian eltűntek, miután összeomlott egy korábban megrongálódott többszintes lakóépület Gázavárosban. A mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A friss jelentések eltérő áldozatszámokat közölnek, a helyszíni mentés még folyamatban van - írja a BBC.

A gázai házolmás helyszíne - Fotó: SAEED M. M. T. JARAS / ANADOLU

A tragédia a Gázaváros nyugati részén fekvő Tal al-Hawa térségében történt.

A hatemeletes épület a korábbi izraeli támadások során szerkezeti károkat szenvedett, ennek ellenére kitelepített palesztin családok éltek benne.

Helyi források szerint az épület egy része a közelben felállított sátrakra is rádőlt.

Gyerekek is vannak a gázai áldozatok között

A helyi polgári védelem közlése szerint a romok alatt még sokan lehetnek. A mentők munkáját nehezíti a megfelelő felszerelések és nehézgépek hiánya, ezért kezdetben nagyrészt kézi erővel próbálták elérni a törmelék alatt rekedt embereket. Később munkagépeket is sikerült bevonni a mentésbe.

Fotó: SAEED M. M. T. JARAS / ANADOLU

A mentőszolgálat arra is figyelmeztetett, hogy Gázában számos, a háború során súlyosan megrongálódott épületben továbbra is emberek élnek, így fennáll a veszélye további hasonló tragédiáknak.

Kedden közben újabb izraeli légicsapásokról is érkeztek hírek a Gázai övezetből. Az izraeli hadsereg közlése szerint két Hamász-tagot, köztük egy parancsnokot vettek célba; a palesztin jelentések szerint a támadásoknak civil áldozatai, köztük gyerekek is voltak.

🚨 The genocidal regime bombed a child in Gaza as he ran to the aid of injured an paramedic.



The child Mohammad Abdul Zeinati was killed in a missile strike as he ran to help Civil Defense Worker Sherif Shadi Labad who was injured in an earlier attack. pic.twitter.com/MlhfmHgmiM — • (@Alhamdhulillaah) September 15, 2026

Az Origo korábban arról számolt be, hogy elszabadult a pokol a Gázai övezet menekülttáboriban. Egyes beszámolók szerint patkányok és menyétek támadnak rá az alvó gyerekekre és betegekre a felhalmozott szeméthegyek és a nyitott szennyvízcsatornák mentén. A közegészségügyi katasztrófa szélén álló területen a szülők éjszakánként virrasztanak, hogy megvédjék családtagjaikat a vérszomjas kártevőktől. A gázai háború lezárása mérföldkő volt, de a humanitárius helyzet rendezése még nagyobb kihívás.