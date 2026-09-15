Emberek közé hajtott, és két gyalogost halálra gázolt egy autós Angliában

Két gyalogos meghalt, további ketten pedig megsérültek, miután egy autó emberek közé hajtott vasárnap az angliai Doncasterben. A gázolás miatt egy 30 éves férfit őrizetbe vettek – közölte a dél-yorkshire-i rendőrség.

A gázolás után a Mitsubishi két másik járművel is összeütközött

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto / Illusztráció

A hatóságokat vasárnap 11 órakor riasztották a White Rose Wayhez. A rendőrség tájékoztatása szerint egy fekete Mitsubishi L200 négy gyalogost ütött el, majd áthajtott az út szemközti oldalára, ahol egy fekete Audival és egy ezüstszínű BMW-vel is összeütközött.

A négy elütött ember közül ketten a helyszínen életüket vesztették. A rendőrség a közlemény kiadásakor még dolgozott az áldozatok személyazonosságának megállapításán és hozzátartozóik értesítésén.

A gázolás után őrizetbe vették a sofőrt

A Mitsubishi 30 éves vezetőjét két rendbeli, veszélyes vezetéssel okozott haláleset, két rendbeli, veszélyes vezetéssel okozott súlyos sérülés, valamint vezetésre alkalmatlan állapotban történő járművezetés gyanújával vették őrizetbe – számolt be róla a BBC.

A férfit később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, a nyomozás azonban tovább folytatódik.

A dél-yorkshire-i rendőrség arra kérte a baleset szemtanúit, valamint azokat, akik fedélzeti kamerájukkal felvételt készíthettek a történtekről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.