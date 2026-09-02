Zebrán gázolt el egy 14 éves lányt egy taxis

A szörnyű közúti baleset a romániai Râmnicu Vâlcea egyik sugárútján történt, ahol egy 14 éves lányt gázolt el egy taxi a gyalogátkelőhelyen.

Taxis gázolta el a tinilányt a zebrán - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A tinédzser szabályosan kelt át a zebrán, amikor a taxi elütötte.

Az ütközés olyan erős volt, hogy a lányt több méterre repítette az autó.

Azonnal hívták a mentőket, akik elsősegélyben részesítették a lányt, azután pedig sürgősen kórházba vitték. Az orvosoknak azt mondta a lány, hogy nem érzi a lábait – írja az ObservatorNews-ra hivatkozva a Maszol.ro.

Alkoholszondával tesztelték a taxisofőrt, negatív lett az eredmény. A rendőrség büntetőeljárást indított.

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