Gyászol Hollywood: meghalt a Dallas és a Star Trek sztárja

Meghalt Gerrit Graham amerikai színész, akit a Star Trek sorozatokból, a Dallasból és A paradicsom fantomja című filmből is ismerhetett a közönség. Gerrit Graham 76 éves volt – írja a Deadline.com
A Star trekben és a Dallasban is játszott Gerrit Graham
A színész keddenhalt meg a New York állambeli Rhinebeckben. A Variety információi szerint halálát tüdőbetegség és más egészségügyi komplikációk okozták.
Graham 1949. november 27-én született New Yorkban. A Columbia Egyetemen tanult, ahol az intézmény Columbia Players nevű színtársulatát is vezette.
Első filmes szerepét Brian De Palma 1968-as Üdvözletek című alkotásában kapta. Pályafutásának egyik legismertebb alakítása szintén De Palmához kötődött: az 1974-ben bemutatott A paradicsom fantomja című rockmusical-horrorban Beefet, a glam rockert játszotta.
Gerrit Graham a Star Trek világában is feltűnt. A Star Trek: Deep Space Nine és a Star Trek: Voyager egy-egy különböző szerepében láthatták a nézők. A színész a Dallas című sorozatban is szerepelt.
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