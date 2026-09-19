Gyászol Hollywood: meghalt a Dallas és a Star Trek sztárja

Meghalt Gerrit Graham amerikai színész, akit a Star Trek sorozatokból, a Dallasból és A paradicsom fantomja című filmből is ismerhetett a közönség. Gerrit Graham 76 éves volt – írja a Deadline.com

Meghalt Gerrit Graham, a Star Trek és a Dallas színésze Forrás: By CBS Television - eBay: https://www.ebay.com/itm/357010668230? Archive: https://archive.ph/j0XIs, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=182467345

A Star trekben és a Dallasban is játszott Gerrit Graham

A színész keddenhalt meg a New York állambeli Rhinebeckben. A Variety információi szerint halálát tüdőbetegség és más egészségügyi komplikációk okozták.

Graham 1949. november 27-én született New Yorkban. A Columbia Egyetemen tanult, ahol az intézmény Columbia Players nevű színtársulatát is vezette.

Első filmes szerepét Brian De Palma 1968-as Üdvözletek című alkotásában kapta. Pályafutásának egyik legismertebb alakítása szintén De Palmához kötődött: az 1974-ben bemutatott A paradicsom fantomja című rockmusical-horrorban Beefet, a glam rockert játszotta.

Gerrit Graham a Star Trek világában is feltűnt. A Star Trek: Deep Space Nine és a Star Trek: Voyager egy-egy különböző szerepében láthatták a nézők. A színész a Dallas című sorozatban is szerepelt.