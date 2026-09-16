Rákkal küzd a legendás zenész – megtörten nyilatkozott betegségéről

A félreértést Morrisnak, a New Order dobosának egy interjúja váltotta ki. A zenész azt mondta, olyan komoly egészségi probléma akadályozza a hosszabb külföldi utazásban, amely miatt jelenleg nem tudja elhagyni az országot. Gillian Gilbert az Instagramon pontosította férje szavait. Közölte, hogy Morris jól van, valójában ő az, aki sok más emberhez hasonlóan rákkal él.

Gillian Gilbert. Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Férjét féltették a rajongók, végül Gillian Gilbert közölte a diagnózisát

A zenész hozzátette, megérti, hogyan alakulhatott ki a tévedés, de szerette volna, ha a helyes információ jut el a nyilvánossághoz. Megköszönte a támogató üzeneteket és a jókívánságokat, egyúttal arra kérte követőit, tartsák tiszteletben a magánéletét, amíg folytatja kezelését.

Gilbert betegségének típusáról és jelenlegi állapotáról nem árult el további részleteket. A zenészt 2007-ben már sikeresen kezelték mellrákkal.

Gillian Gilbert szinte a kezdetektől tagja a New Ordernek, amely Ian Curtis halála után a Joy Division megmaradt zenészeiből alakult. B

ernard Sumner, Peter Hook és Stephen Morris az első turnéjuk után hívták a formációba, ahol billentyűs hangszereken és gitáron játszott.

Gilbert az 1981-es Movement című bemutatkozó albumtól a 2001-ben megjelent Get Ready lemezig valamennyi New Order-album elkészítésében részt vett. Ezután tíz évre visszavonult, hogy férjével közös gyermekeiket gondozza. Később visszatért a színpadra, és közreműködött a zenekar 2015-ös Music Complete albumán is.

A New Order novemberben Dél-Amerikában turnézik, Gilbertet és Morrist azonban helyettesítő zenészek váltják a koncerteken. Az együttest ugyanebben a hónapban beiktatják a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.