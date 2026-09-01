Hihetetlen, hol élt a gondnok, amikor már nem tudta fizetni az albérletet

Több hónapon át titokban az iskolában lakott egy New York-i gondnok. A 36 éves férfi az előadóterem felett található egyik helyiséget alakította át magának, ahová ágyakat és egy mini hűtőt is bevitt. Végül a biztonsági kamerák buktatták le. – adta hírül a New York Post.

Nem volt pénze lakásra, így az iskola lett az otthona egy New York-i gondnoknak. Több ágyat, egy mini hűtőt és bútorokat is bevitt magának, sőt még a gyerekei is ott aludtak vele

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Beköltözött az iskolába

Timothy Walters 17 éve dolgozott gondnokként az Albany iskoláiban. Miután azonban nem tudta megfizetni a saját lakását, egyszerűen úgy döntött, hogy az iskolaépületben húzza meg magát.

Nem volt hová mennem

– mondta a 36 éves férfi. Korábban a húgával és annak párjával élt, de ők szerettek volna több időt kettesben tölteni. Walters közben négy gyermeke után is gyerektartást fizetett, így nem maradt elég pénze saját albérletre.

A Hackett Middle School egyik előadóterme felett található helyiségét kitakarította, majd több ágyat, egy mini hűtőt és néhány bútort is bevitt. A húgának azt mondta, hogy talált magának egy lakást.

Albany school custodian Timothy Walters reportedly turned Hackett Middle School into his home after saying he had “nowhere else to go.”



He lived there for more than six months with beds, a fridge and his belongings before security footage exposed the setup. He was suspended and… pic.twitter.com/4Cs4VgNEA2 — Complex (@Complex) August 29, 2026

A kamerák buktatták le

Walters hónapokig észrevétlenül élt az iskolában. Amikor nála voltak, a négy tinédzser gyereke is vele töltötte a hétvégéket.

A titka végül egy másik ügy miatt derült ki. Az iskola vezetése biztonsági kamerák felvételeit nézte át, mert olyan gondnokok után nyomoztak, akik a gyanú szerint szabálytalanul számoltak el túlórákat. Walters nem volt érintett, a felvételeken azonban feltűnt, hogy szinte állandóan az épületben tartózkodik.

A férfit májusban fizetés nélkül felfüggesztették, majd június 23-án felmondott. A rendőrség először birtokháborítással is megvádolta, de ezt később ejtették.

Walters évi 64 ezer dollárt keresett, de a gyerektartás és a megélhetési költségek mellett ez sem volt elég saját albérletre. Túlórákkal együtt 2025-ben mintegy 80 ezer dollárt vitt volna haza – már ha lett volna hová hazavinnie.

Tudtam, hogy amit csinálok, az rossz. De nem tudtam, mit tegyek. Amikor az ember teljesen sarokba szorul, néha olyan döntéseket hoz, amelyeket nem kellett volna

– mondta.

Timothy Walters sat down with me for an exclusive on-camera interview. He's the head custodian of Hackett Middle School in Albany now on paid leave after living above the auditorium for eight months. Here is his story:https://t.co/J9jdtGTTeA pic.twitter.com/iGvn7TbVMb — Anthony Krolikowski (@akreportshere) May 30, 2026

A férfi jelenleg a nagybátyjával él egy lakókocsiparkban, és két állásajánlatot is kapott. Közben a húga GoFundMe-adománygyűjtést indított számára.

A 24 ezer dolláros, vagyis mintegy 7,5 millió forintos célból a cikk készítésekor már 14 780 dollár, nagyjából 4,65 millió forint gyűlt össze 262 adományozótól.

A pénzből többek között Walters lakhatását és mindennapi kiadásait szeretnék fedezni, a gyűjtés pedig továbbra is aktív.