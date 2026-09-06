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katasztrófa

Szörnyethalt két pilóta, miután teli tankkal zuhant le egy F–4-es vadászgép a görög repülőnapon

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Azonnal leállították az Athens Flying Weeket, miután a nézők előtt zuhant le és robbant fel egy görög vadászgép. A két pilóta katapultálni sem tudott.
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katasztrófaf - 4 phantomgörög vadászgép

Lezuhant és felrobbant egy vadászgép a nézők szeme láttára a Tanagra légibázison, ahol az Athens Flying Week elnevezésű nemzetközi repülőnapot rendezték meg. A görög vadászgép katasztrófa 2026. szeptember 5-én, szombaton történt, és a rendezvényt azonnal felfüggesztették.

Görög vadászgép katasztrófa: Felrobbant egy F–4-es a repülőnapon
Görög vadászgép katasztrófa: Felrobbant egy F–4-es a repülőnapon - Fotó: THEOPHILE BLOUDANIS / AFP

A görög vadászgép katasztrófa részletei

A beszámolók szerint egy F-4 Phantom típusú harci repülőgép hajtott végre bemutatót, amikor repülés közben füst kezdett szivárogni belőle. A gép nem sokkal később a kifutópálya keleti végén túl a földbe csapódott.

  • Hatalmas robbanás: A becsapódást követően a teli tankkal repülő vadászgép azonnal felrobbant. Szemtanúk állítása szerint a repülőgép két darabra szakadt, és a roncsok mindkét része lángokban állt.
  • Mentési munkálatok: A helyszínre tűzoltó helikoptereket vezényeltek, amelyek vízzel oltották az infernót, miközben a mentőcsapatok megpróbálták megközelíteni a roncsokat.

Mi tudható a személyzetről?

A vadászgépen két pilóta – egy századparancsnok és egy főhadnagy – tartózkodott. Sorsuk egyelőre ismeretlen, mivel a hatóságok nem találtak ejtőernyőket a környéken, ami arra utalhat, hogy a személyzetnek nem sikerült időben katapultálnia.

A Görög Légierő és a Védelmi Minisztérium még nem adott ki hivatalos közleményt a baleset okairól. Ugyanakkor Nikosz Dendiasz görög védelmi miniszter megszakította hivatalos programját a Szaloniki Nemzetközi Vásáron, és sürgősen visszatért Athénba.

A szervezők a nézőközönséget azonnal evakuálták a bázis területéről, a hétvége hátralévő részére tervezett programokat pedig törölték.

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