Szörnyethalt két pilóta, miután teli tankkal zuhant le egy F–4-es vadászgép a görög repülőnapon

Lezuhant és felrobbant egy vadászgép a nézők szeme láttára a Tanagra légibázison, ahol az Athens Flying Week elnevezésű nemzetközi repülőnapot rendezték meg. A görög vadászgép katasztrófa 2026. szeptember 5-én, szombaton történt, és a rendezvényt azonnal felfüggesztették.
A görög vadászgép katasztrófa részletei
A beszámolók szerint egy F-4 Phantom típusú harci repülőgép hajtott végre bemutatót, amikor repülés közben füst kezdett szivárogni belőle. A gép nem sokkal később a kifutópálya keleti végén túl a földbe csapódott.
- Hatalmas robbanás: A becsapódást követően a teli tankkal repülő vadászgép azonnal felrobbant. Szemtanúk állítása szerint a repülőgép két darabra szakadt, és a roncsok mindkét része lángokban állt.
- Mentési munkálatok: A helyszínre tűzoltó helikoptereket vezényeltek, amelyek vízzel oltották az infernót, miközben a mentőcsapatok megpróbálták megközelíteni a roncsokat.
Mi tudható a személyzetről?
A vadászgépen két pilóta – egy századparancsnok és egy főhadnagy – tartózkodott. Sorsuk egyelőre ismeretlen, mivel a hatóságok nem találtak ejtőernyőket a környéken, ami arra utalhat, hogy a személyzetnek nem sikerült időben katapultálnia.
A Görög Légierő és a Védelmi Minisztérium még nem adott ki hivatalos közleményt a baleset okairól. Ugyanakkor Nikosz Dendiasz görög védelmi miniszter megszakította hivatalos programját a Szaloniki Nemzetközi Vásáron, és sürgősen visszatért Athénba.
A szervezők a nézőközönséget azonnal evakuálták a bázis területéről, a hétvége hátralévő részére tervezett programokat pedig törölték.