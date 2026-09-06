Szörnyethalt két pilóta, miután teli tankkal zuhant le egy F–4-es vadászgép a görög repülőnapon

Lezuhant és felrobbant egy vadászgép a nézők szeme láttára a Tanagra légibázison, ahol az Athens Flying Week elnevezésű nemzetközi repülőnapot rendezték meg. A görög vadászgép katasztrófa 2026. szeptember 5-én, szombaton történt, és a rendezvényt azonnal felfüggesztették.

Görög vadászgép katasztrófa: Felrobbant egy F–4-es a repülőnapon - Fotó: THEOPHILE BLOUDANIS / AFP

A görög vadászgép katasztrófa részletei

A beszámolók szerint egy F-4 Phantom típusú harci repülőgép hajtott végre bemutatót, amikor repülés közben füst kezdett szivárogni belőle. A gép nem sokkal később a kifutópálya keleti végén túl a földbe csapódott.

Hatalmas robbanás: A becsapódást követően a teli tankkal repülő vadászgép azonnal felrobbant. Szemtanúk állítása szerint a repülőgép két darabra szakadt, és a roncsok mindkét része lángokban állt.

A becsapódást követően a teli tankkal repülő vadászgép azonnal felrobbant. Szemtanúk állítása szerint a repülőgép két darabra szakadt, és a roncsok mindkét része lángokban állt. Mentési munkálatok: A helyszínre tűzoltó helikoptereket vezényeltek, amelyek vízzel oltották az infernót, miközben a mentőcsapatok megpróbálták megközelíteni a roncsokat.

Mi tudható a személyzetről?

A vadászgépen két pilóta – egy századparancsnok és egy főhadnagy – tartózkodott. Sorsuk egyelőre ismeretlen, mivel a hatóságok nem találtak ejtőernyőket a környéken, ami arra utalhat, hogy a személyzetnek nem sikerült időben katapultálnia.

Ioannis Blesias, 40.

Dimitrios Petrou, 37.

The two Hellenic Air Force aviators lost today aboard the 338 Squadron F-4E Phantom at Tanagra.



Behind every display are people. Today, two of them didn't come home.



Rest in peace. 🇬🇷🕯️ pic.twitter.com/sMq6UOhu5O — European Airshows (@EuroAirshow) September 5, 2026

A Görög Légierő és a Védelmi Minisztérium még nem adott ki hivatalos közleményt a baleset okairól. Ugyanakkor Nikosz Dendiasz görög védelmi miniszter megszakította hivatalos programját a Szaloniki Nemzetközi Vásáron, és sürgősen visszatért Athénba.

A szervezők a nézőközönséget azonnal evakuálták a bázis területéről, a hétvége hátralévő részére tervezett programokat pedig törölték.