Azonosították a Grand Canyon villámárvizének második halálos áldozatát

A Grand Canyon egyes részeit szombaton délután fél 3 körül sújtotta hatalmas villámárvíz. A hirtelen lezúduló víz túrázókat és hátizsákos kirándulókat sodort el a Colorado folyó közelében.

A Grand Canyonnál súlyos áradás pusztított.

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Háromgyermekes apa halt meg a Grand Canyon pusztító áradásában

A mentőcsapatok éjszakai keresést is végeztek. Szombat estig 45 embert sikerült kimenteni, vasárnap pedig további 37 embert evakuáltak. Kezdetben úgy tudták, hogy még 15 ember eltűnt, később azonban kiderült, hogy egy túrázót keresnek továbbra is.

A hatóságok szerint az eltűnt férfi az 53 éves texasi pilóta, Timothy Smith lehet. Családja szerint ő is Rosenkranzzal és a másik elhunyt túrázóval, a 46 éves John Giustival együtt kirándult.

Rosenkranz 21 éve volt házas Elishával, három fiuk született. A házaspár közösen vezetett egy harcművészeti iskolát Texasban.

A másik áldozatot korábban 46 éves John Giustiként azonosították. A csontkovácsként dolgozó férfi szintén háromgyermekes apa volt.

A hatóságok továbbra is keresik a harmadik túrázót.