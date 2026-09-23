Imádkozott a kapitány, miközben a lángoló gép a földbe csapódott: mind a 112 ember odaveszett, amikor a Boeing 737-es felrobbant

112 ember: 105 utas és hétfős legénység. Ennyien vesztek oda, amikor valaki bombát robbantott a Gulf Air 771-es járatának csomagterében. A tragédia, melyet senki sem élt túl a járaton tartózkodók közül, pontosan 43 évvel ezelőtt, 1983. szeptember 23-án történt.

A levegőben robbant a bomba a Gulf Air 771-es járatának csomagterében, pontosan 43 évvel ezelőtt

Fotó: Wikipedia

Pár pillanattal a tragédia előtt még senki sem sejtett semmit: erről beszélgettek a Gulf Air 771-es járatának pilótafülkéjében, mielőtt bomba robbant a levegőben

A Gulf Air Boeing 737-200-as gépe aznap épp a pakisztáni Karacsiból tartott az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba. Már a leszálláshoz készülődtek, amikor felrobbant a csomagtérbe helyezett bomba, mely ugyan a géptestet nem szakította szét, azonban azonnal hatalmas tűz ütött ki. Az utasok többsége emiatt nem is a becsapódás következtében halt meg, hanem megfulladtak. A tragédiát megelőző pillanatokban senki sem sejtette még, hogy mi fog történni. A rögzített felvételek szerint a pilótafülkében kellemes beszélgetés zajlott épp. "Szolgálatban leszel holnap?" "Nem, holnap szabadnapom lesz" – hangzott el, majd felrobbant a bomba, és kitört a pánik a fedélzeten.

A gép végül Abu-Dzabitól 45 kilométerre zuhat le. A felvételek tanúsága szerint mielőtt a lángoló gép orral a sivatag homokjába csapódott, Saoud Al Kindy kapitány imádkozott. Ezek voltak az utolsó szavai, a becsapódás következtében ugyanis ő is életet vesztette – mint ahogy mindenki más a fedélzeten.

A robbantásért az ANO, a palesztin Abu Nidal Szervezet nevű terroristacsoport volt a felelős.

A Gulf Air 771-es járatának tragédiája a mai napig a legtöbb áldozatot követelő repülőgépszerencsétlenség az Egyesült Arab Emírségekben, megosztva a Sterling Airways 296-os járatának 1972-es tragédiájával, mely ugyancsak 112 életet követelt, és ahol ugyancsak nem voltak túlélők.