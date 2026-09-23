Pánik az erőműnél: rohantak a tűzszerészek, gömbbombát kellett hatástalanítani

A gyanús tárgyra a Rajna-vidéki Grevenbroich közelében, a használaton kívüli frimmersdorfi szénerőmű térségében bukkantak. Az eszköz egy bokros területen, mindössze 10–15 méterre feküdt egy magasfeszültségű oszloptól.

Gyanús szerkezetet találtak.

Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / AFP

Bombariadó egy német erőműnél, vizsgálják a gyanús szerkezetet

A gömbbombát délután fél négy körül az RWE energiavállalat biztonsági szolgálatának munkatársai fedezték fel. A helyszínre érkező rendőrök ezt követően értesítették az észak-rajna–vesztfáliai tartományi bűnügyi hivatal robbanóanyag-szakértőit.

A tűzszerészek biztonságba helyezték, majd használhatatlanná tették a pirotechnikai eszközt. A szakértői vizsgálat előzetes megállapítása szerint az még felrobbanva sem tudott volna kárt tenni a magasfeszültségű oszlopban vagy annak környezetében.

A rendőrség jelenleg azt próbálja kideríteni, hogy tartozott-e gyújtószerkezet a gömbbombához, valamint azt, hogy mióta feküdhetett a bokrok között. Egyelőre az sem ismert, ki és milyen céllal helyezte el ott.

A hatóságok azt is vizsgálják, lehet-e összefüggés a tárgy és a szeptember elején elektromos vezetékek ellen elkövetett németországi szabotázsakciók között. A rendőrségi szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a most megtalált eszköz nem hasonlítható össze azokkal az esetekkel.

Egyelőre ezért nincs bizonyíték arra, hogy a magasfeszültségű oszlop megrongálására készültek volna, vagy hogy szabotázskísérlet történt volna.