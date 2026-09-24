Megverték, megégették a gyerekeket, ha nem loptak eleget – rács mögött a bűnszervezet tagjai

Nyolc év börtönre ítélték Roberto Hamidovicot, aki a hatóságok szerint gyerekekből álló zsebtolvajbandákat irányított Párizsban. A gyerekeket turisták közé küldték lopni, és súlyosan bántalmazhatták őket, ha nem hoztak elég pénzt – számolt be a The Guardian.
A 48 éves klánvezér hálózatában többnyire fiatal lányok dolgoztak, akik között akár tízévesek is lehettek. A rendőrség szerint a gyerekzsebtolvajok naponta átlagosan 25 ezer eurót szerezhettek.
Ha nem teljesítették az elvárt összeget, a bíróságon ismertetett adatok szerint megverték, megégették vagy szexuálisan bántalmazták őket.
Gyerekzsebtolvajokat küldtek a párizsi metróba és Disneylandbe
A gyerekbandákat naponta hat-kilenc fős csoportokban küldték a párizsi metróba, a Charles de Gaulle repülőtérre és Disneylandbe. Elsősorban külföldi turistákat vettek célba, Disneylandben pedig az esti felvonulások tömegébe vegyültek.
A zsebtolvajokat arra is megtanították, hogy elfogásuk esetén 12 évesnek mondják magukat, így próbálták elkerülni a büntetőjogi felelősségre vonást. A klán felnőtt tagjai közben a nyomozók szerint luxuséletet éltek: drága ruhákat viseltek, ötcsillagos szállodákban szálltak meg, éttermekben és kaszinókban költötték a pénzt. Hamidovic és felesége becslések szerint mintegy kétmillió eurót (kb. 730 millió forint) halmozott fel.
Elítélték a párizsi klánvezért
Hamidovic nyolc év börtönt és 500 ezer eurós (kb. 180 millió forint) pénzbírságot kapott, feleségét hat évre ítélték. Két fiuk, egy unokaöccsük és két női rokonuk öt és hét év közötti börtönbüntetést kapott.
A francia Le Monde korábbi cikke szerint Hamidovic 22 éves fia apja nevében felügyelte a párizsi zsebtolvajokat, és taxikat rendelt, hogy a gyerekeket a város különböző pontjaira szállítsák. A hatóságok szerint a Hamidovic-hálózat több európai országban is működött, és generációkon keresztül gyerekeket kényszerítettek lopásra.