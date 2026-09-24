Megverték, megégették a gyerekeket, ha nem loptak eleget – rács mögött a bűnszervezet tagjai

Nyolc év börtönre ítélték Roberto Hamidovicot, aki a hatóságok szerint gyerekekből álló zsebtolvajbandákat irányított Párizsban. A gyerekeket turisták közé küldték lopni, és súlyosan bántalmazhatták őket, ha nem hoztak elég pénzt – számolt be a The Guardian.

Gyerekeket kényszerítettek lopásra Párizsban, a zsebtolvajok turistákat céloztak. Roberto Hamidovic klánvezért nyolc év börtönre ítélték (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: samper19943

A 48 éves klánvezér hálózatában többnyire fiatal lányok dolgoztak, akik között akár tízévesek is lehettek. A rendőrség szerint a gyerekzsebtolvajok naponta átlagosan 25 ezer eurót szerezhettek.

Ha nem teljesítették az elvárt összeget, a bíróságon ismertetett adatok szerint megverték, megégették vagy szexuálisan bántalmazták őket.

Gyerekzsebtolvajokat küldtek a párizsi metróba és Disneylandbe

A gyerekbandákat naponta hat-kilenc fős csoportokban küldték a párizsi metróba, a Charles de Gaulle repülőtérre és Disneylandbe. Elsősorban külföldi turistákat vettek célba, Disneylandben pedig az esti felvonulások tömegébe vegyültek.