Nedves törlőkendőt nyomott a bölcsis gyerekek szájába, majd a pelenkázóasztalra vágta őket a nevelő

Három rendbeli gyerekbántalmazással vádolnak egy 25 éves bölcsődei nevelőt, aki az év első felében rettenetesen bánt a gondjaira bízott gyermekekkel.

Gyerekbántalmazás miatt kell felelnie a 25 éves nőnek

Fotó: District 21 District Attorney's Office

Samantha Pearson nedves törlőkendőket tömött két gyerek szájába, hogy abbahagyják a sírást pelenkacsere közben.

A tettét az otthoni bölcsődében készült biztonsági kamerák felvételei júniusban rögzítették – áll az oklahomai Cleveland megyében benyújtott vallomásban.

Ráadásul állítólag látni és hallani lehetett, ahogy a nő pofozza a gyerekeket, majd visszavágja őket a pelenkázóasztalra, amikor megpróbáltak elmászni.

A gyerekek 3 és 4 évesek voltak.

Egy szülő, Brittany Moser-Moxley gyermeke is járt a bölcsődébe, a nő azt állította, hogy Pearson a férjére bízta a gyerekeket anélkül, hogy értesítette volna a szülőket. „Üzenetet küldött nekem, azt mondta, hogy a fiam lilává és kékké válik” – mesélte Moser-Moxley, aki ezután kivette fiát a bölcsődéből – írja a True Crime News.

A 21. kerületi ügyészség szerint Pearsont augusztus 25-én három rendbeli gyermekbántalmazással vádolták meg, és 300 000 dolláros óvadék ellenében börtönbe zárták.

Gyerekbántalmazás a bölcsődében: brutális, amit a nevelő a gyerekekkel művelt

Súlyos visszaélések derültek ki egy ballószögi intézményben: a gyerekeket bezárták, megütötték, rángatták, vízzel locsolták. A gyerekeket ért bánásmód a szülők szerint a bölcsőde mindennapjait érintette, és januárban vált nyilvánvalóvá, amikor furcsa viselkedést tapasztaltak a gyerekeiken.