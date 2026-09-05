Horrorbölcsőde: padlásra zárta, konyhai eszközökkel ütlegelte és pulthoz vágta a rábízott gyerekeket

Aggasztó ügy miatt folyik a nyomozás az Egyesült Államokban, közelebbről Massachusetts-ben. A Kingstoni Rendőrkapitányság szerint az 51 éves Karen Rezendes, az „Oh Nana bölcsőde” tulajdonosa és üzemeltetője állítólag fizikailag bántalmazott több kisgyereket az elmúlt években.

A gyerekbántalmazással vádolt nő ártatlannak vallotta magát

Fotó: Kingston Police Department

A nő egy gyereket a földre lökött, egy másikat bezárt a padlásra, de volt olyan gyerek, akit eszközökkel ütött, vagy pedig a pulthoz vágott.

Az egyik kisgyermek igennel válaszolt, amikor a nyomozók megkérdezték: „Megütött téged Nana?” – írja a CBS News.

Bezárták a gyerekbántalmazó bölcsődét

Rezendes szomszédai állítólag aggodalmukat fejezték ki a viselkedése miatt, az egyik szomszéd azt mondta: „20 éve élek itt. Szerintem nem meglepő, hogy ilyesmit tett. Voltak dolgok, amiket magam is láttam, és amelyek véleményem szerint bántalmazóak és fegyelmezési szempontból szükségtelenek voltak. Örülök, hogy felelősségre vonják a viselkedéséért” – írja a True Crime News.

A rendőrség által végzett nyomozás mellett a Massachusetts Gyermek- és Családügyi Minisztériuma, valamint a Koragyermekkori Nevelés és Gondozás Minisztériuma is lefolytatta a saját nyomozását. Az „Oh Nana’s Daycare” már nem rendelkezik engedéllyel.

A rendőrség augusztus 27-én elfogatóparancsot szerzett Rezendes ellen.

Másnap jelentkezett a Plymouth-i Kerületi Bíróságon, ahol többek között kiskorú gyermekek elleni súlyos testi sértés és veszélyes fegyverrel elkövetett súlyos testi sértés vádjával emeltek ellene vádat. A nő ártatlannak vallotta magát, és szeptember 4-én ismét megjelenik a bíróság előtt.

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