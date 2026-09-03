Tényleg árthat a gyerekek mentális egészségének ez a népszerű háziállat?

Egyre több család dönt úgy, hogy háziállattal teszi színesebbé a gyerekek mindennapjait, és sokan úgy gondolják, hogy az állatok pozitívan hatnak a kicsik lelki fejlődésére. Egy friss kutatás azonban meglepő összefüggésre hívta fel a figyelmet: nem minden háziállat jár együtt jobb mentális egészséggel, sőt az egyikük esetében több problémát is megfigyeltek – derül ki az Independent cikkéből.

A háziállat sok mindent megtaníthat a gyereknek a felelősségről és az empátiáról, de vajon a mentális egészségükre is jó hatással van?

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Az állatokkal kialakított kötődés számos szempontból kedvező lehet. Segítheti az érzelmek szabályozását, fejlesztheti az empátiát és a felelősségtudatot, valamint megtaníthatja a gyerekeket a nonverbális jelek felismerésére és a másokkal való együttműködésre.

Egy háziállat ráadásul biztonságot és vigaszt is nyújthat, amikor a szülő nincs a közelben.

A macskáknál furcsa összefüggést találtak

A kutatók mintegy 1900 spanyolországi háztartás adatait elemezték. A vizsgálatban részt vevő gyerekeket a várandósságtól egészen 6–7 éves korukig követték nyomon, miközben kérdőívekkel, környezeti mérésekkel és klinikai vizsgálatokkal gyűjtöttek adatokat.

A macska árthat a gyerekek mentális egészségének? Ezt találták a kutatók.

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A családok több mint felében, 52,3 százalékában élt vagy élt korábban valamilyen háziállat. A kutyák és madarak esetében nem találtak egyértelmű kapcsolatot az állattartás és a gyerekek mentális egészsége között.

A macskák esetében azonban más eredmény született: a 4–5 éves, macskával élő gyerekeknél több mentális problémát figyeltek meg.

Azoknál pedig, akiknek csak időszakosan volt macskájuk, szintén magasabb volt bizonyos problémák kockázata.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy

az eredmény nem jelenti azt, hogy a macskatartás önmagában mentális problémákat okozna.

A hörcsögök és a halak éppen ellenkezőleg hatottak

Érdekes módon a macskákkal ellentétes összefüggést figyeltek meg a hörcsögök, nyulak, teknősök és halak esetében. Azoknál a gyerekeknél, akik kisgyermekkoruktól kezdve folyamatosan ilyen állatokkal éltek, kisebbnek tűnt a mentális problémák kockázata.

Ennek egyik magyarázata lehet, hogy ezek az állatok kiszámítható, egyszerűbb kapcsolatot kínálnak a gyerekek számára. A gondozásuk közben a kicsik megtanulhatják a felelősségvállalást, az empátiát és az önkontrollt is.