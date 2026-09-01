Letartóztatták a horroranyát: szemétben és ürülékben éltek a gyermekei

Egy texasi anyát letartóztattak, miután egy szociális ellenőrzés során kiderült, hogy három gyermeke piszkos és veszélyes körülmények között él.

Szemét és ürülék között éltek a horroranya gyermekei. Fotó: Gregg County Jail

Szemét és ürülék között éltek a horroranya gyermekei

A háromgyermekes, 28 éves Keosha Hubbard-Woodsont augusztus 9-én, vasárnap tartóztatták le, miután a családlátogatást végző rendőrök azt tapasztalták, hogy a gyermekek biztonságtalan körülmények között élnek a texasi Nacogdochesban található otthonukban.

Hubbard-Woodsont - akit a rendőri jelentésben a gyerekek gondviselőjeként jelöltek meg - börtönbüntetésre ítélték, és háromrendbeli gyermekveszélyeztetés miatt emeltek vádat ellene, miután a rendőrök a gyerekeket szemétben, ágyak és folyó víz nélkül találták. A rendőrség közlése szerint a nacogdochesi lakásban uralkodó állapotok között rothadó élelmiszerek, jelentős rovarfertőzöttség, valamint embertől vagy állattól származó ürülék is szerepelt.

A házban rendkívül sok szemét fogadta az egyenruhásokat, akik folyóvíz hiányáról is beszámoltak, és megjegyezték, hogy a gyerekeknek nem volt megfelelő lakó- vagy hálóhelyiségük a lakásban. A dokumentum szerint a kiskorúakat láthatóan ürülékes ruhában találták, valamint kezeletlen betegségek látható jeleit is mutatták, többek között bőrbetegségeket és súlyos gyomorfájdalmat.

A helyszínre mentősök is érkeztek, akik ellátták Hubbard-Woodson gyermekeit. Végül a horroranya letartóztatása után a kiskorúak a gyermekvédelmi szolgálatok felügyelete alá kerültek.

Hubbard-Woodson jelenleg óvadék nélkül tarják fogva a Gregg megyei börtönben - írta a People.